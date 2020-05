Sin ingresos, la ANDA y el sector artístico, en crisis; piden apoyos

Los artistas en México atraviesan una situación complicada, debido a que han parado actividades y han dejado de percibir ingresos, por lo que han decidido pedir apoyos oficiales, aunque en la ley no están contemplados para ser beneficiarios del seguro de Desempleo.

La crisis es de tal dimensión que alcanzó a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), la cual ante el parón de actividades debió buscar a la Secretaría de Gobierno capitalino para solicitar apoyos. La situación la explicó el secretario del Interior y Exterior de la ANDA, el actor Marco Treviño.

"El gran problema que tenemos es que quedamos descubiertos o desprotegidos de apoyos oficiales, incluso no podemos acceder al Seguro Social, tendríamos que hacerlo de manera voluntaria por nuestra calidad de actores intermitentes, entonces estamos buscando modificar que nos reconozcan como trabajadores para poder tener acceso al IMSS y al Infonavit", aseguró en entrevista con La Silla Rota.

Especto al apoyo gestionado, el cual comenzará a ser pagado a partir del 18 de mayo, Treviño explicó en qué consisten.

"Nos apoyaron con mil apoyos y de estos solo 900 pudieron autorizarse. Pedíamos mil 100, autorizaron mil y sólo entregaron 900 ya que del resto de los compañeros, 100 no entregaron la documentación y se complicó", agregó.

Serán tres mil pesos divididos en dos meses para 900 actores, para un gremio compuesto por 8 mil personas, de los cuales el sindicato cubre a 2 mil 600 socios y el resto están desprotegidos, por lo que la dirigencia busca cambiar las estructuras de servicios y lograr convenios con instituciones gubernamentales, dijo el secretario del Interior de la ANDA.

"Es poco, para algo ayuda a compañeros que realmente están en situación de ingresos que deben pagar renta, por lo menos ayuda a pagar", dijo el histrión, reconocido por participar en la telenovela Las Aparicio y en la serie Capadocia.

"Nosotros somos el vínculo y el gobierno directamente entrega a través una tarjeta. No estábamos contemplados para este tipo de apoyos, tuvimos que pedirlo de manera extraordinaria", reconoció.

Pero no solo los actores están en crisis, el sindicato también como institución no está ingresando un peso, afirmó Treviño.

"Los sueldos de los dirigentes, los gastos como luz y teléfono, los de administración se siguen ejerciendo pero por otro lado los sindicatos no somos sujeto de crédito, por lo tanto estamos pidiendo un préstamo al gobierno federal. Aún no tenemos una cantidad, estamos negociando y falta que nos digan que sí se puede y luego pasaremos a ver cuánto necesitamos", indicó.

Pero la crisis no es sólo para el sindicato fundado por el charro cantor, Jorge Negrete. También es para quienes se dedican a actividades artísticas y alcanza a las personas que se dedican al teatro, a la narración, la música, la pintura, la escultura, la escritura, la caricatura, los comics, las artes plásticas o las circenses, la dramaturgia, el cine, la mímica, el standup, la gestión cultural y la museografía quienes su mayoría carecen de prestaciones laborales y además tienen trabajos intermitentes.

Con la pandemia de covid-19 que ha detenido actividades no esenciales como las suyas, se han quedado sin ingresos y la ley tampoco los contempla para solicitar apoyos del seguro de desempleo.

"La gente nos habla y nos dice que lleva comiendo una sandía desde hace 4 días. Es una situación de urgencia. Nosotros pedimos 100 mil apoyos en el programa que proponemos Contigo en la Confianza, nos juntamos con la Asamblea por las Culturas y Moccam e hicimos una propuesta a la secretaría de Cultura y entregamos un listado de 3 mil personas como ejemplo de que se podía hacer una lista para que ellos lo hicieran con 100 mil apoyos de 15 mil pesos y que los compañeros comieran con este ingreso", dijo a La Silla Rota Guadalupe Ocampo, del movimiento #NoVivimosDelAplauso.

Pero la respuesta del gobierno federal fue sólo resolver casi 4 mil apoyos, que son insuficientes.

"La pandemia visibiliza que esto es una situación no solo mexicana sino a nivel mundial. Nos enteramos de protestas de artistas en otros lados, que evidencian muestras de abandono y a dejarlos morir de hambre y la desaparición de creadores de arte y cultura, por hambre, no solo por el coronavirus", criticó.

PROBLEMA AÑEJO

Ocampo contó que la crisis de artistas que han trabajado para la Secretaría de Cultura se remonta al 2019.

A fines de ese año nació el movimiento #NoVivimosDeAplausos, integrado por artistas inconformes por el retraso de sus pagos, que casi llegaban al año, de parte de la Secretaría de Cultura tanto federal como capitalina. La dependencia federal se deslindó y afirmó que era responsabilidad de la empresa que los había contratado, Viajes Premier.

"La empresa Viajes Premier decía que no había entregado al secretariado el listado de a quién pagar, se echaban la bolita y resulta que en diciembre de 2019 sumaban 4 mil impagos y el 23 de diciembre los compañeros toman el Palacio Nacional previo a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sale la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum para platicar con los artistas y empezar negociaciones con la secretaría de Cultura federal y una cita con el secretario de Cultura capitalino, Alfonso Suárez del Real el 27 de diciembre", recordó la actriz con tres décadas de experiencia.

Se acordaron juntas de trabajo con el secretario a lo largo de enero con gente de Talleres de Artes y Oficios, a quienes se les debían pagos, se escuchó a los compañeros para mejorar el programa y se llevaron a cabo otras juntas para modificar los contratos que hace la secretaría de Cultura localmente para hacerlos más justos y con fechas definidas.

A nivel federal se solicitaba que se realizaran los pagos. Pero ante la falta de acciones, el 16 de enero artistas tomaron las instalaciones de la Secretaría de Cultura federal sobre avenida Reforma para protestar porque no salían los pagos. La dependencia dio fecha para que la empresa Viajes Premier lo hiciera. Personal de la empresa se reunió con gente del movimiento y la empresa expuso que no podía con tantos pagos porque carecía de personal y devolvió la responsabilidad a Cultura.

Pero las manifestaciones ayudaron a que la secretaría sintiera la presión de pagar a los artistas a los trabajadores del arte y la cultura y que ya habían cumplido su trabajo.

"Eso hace evidente que no vivimos del aplauso. La unión nos hace analizar las leyes existentes y compartir vivencias que hemos tenido. Este año cumplo tres décadas de actriz y vemos que esto ha sido el común, la precarización laboral exacerbada donde nosotros como artistas no tenemos prestaciones sociales, no se nos ha incluido como trabajadores que somos.

"No tenemos préstamos para vivienda, pensión, jubilación, por mucho tiempo no tuvimos acceso a seguridad social. Ya estábamos mal y ahora estamos peor. Es un gran reto que tiene la 4T en donde no vamos a permitir que se juegue con la esperanza", advirtió.

Con la situación de la covid, propusieron el programa Contigo en la confianza, para dar 100 mil contratos con apoyos de 15 mil pesos y paliar la situación de los artistas, quienes se comprometen a trabajar apenas pase la emergencia sanitaria.

"De lo que se trata es que la Secretaria de Cultura federal da ese dinero a cambio de un trabajo que se realizará después, cada quien su especialidad artística o cultural que llevaría pasada la pandemia equivalente a los 15 mil pesos. Hasta ahorita metimos una lista de gente que necesitaba ese apoyo y que nosotros logramos en 3 o 4 días reunir ese listado de trabajadores de las artes como ejemplo, para que la Secretaría pudiera reunir el listado de 100 mil personas y darles el apoyo.

"En juntas que tuvimos con la senadora Susana Harp, de la comisión de Cultura, nos propuso basado en el nuestro programa de Contigo en la confianza uno parecido pero que consistía en dos salarios mínimos por dos o tres meses para meterlo como opción y el cual tenían en un rubro en el que podía sacar el dinero. Hasta ahora la secretaría de Cultura no ha dicho cuál versión aceptó, parece que será la primera lista pero no queremos que solo acepten a las poco más de tres mil personas sino a 100 mil personas".

Ocampo informó que eso es lo que ha dicho la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina Jiménez, quien fue designada la negociadora con las organizaciones que forman parte del movimiento.

"Son más de dos millones de artistas los que viven de la creación de arte y cultura. 100 mil ya venían siendo pocos y de ahí que quieran dar a menos de 4 mil es poco y se está orillando a morir de hambre y a la desaparición de los creadores".

En la lucha por dichos apoyos se han sumado otras organizaciones, como el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam), que participa en la Campaña Nacional por la Defensa de la Cultura en México, para pedir a la Cámara de Diputados apruebe un programa nacional, urgente y plurianual para apoyar a las y los trabajadores de la cultural y el espectáculo por un monto de 13 mil 500 millones de pesos.

"Se requiere de estos recursos para la alimentación de más de millón y medio de familias y poder enfrentar la emergencia sanitaria de coronavirus en México", se lee en un comunicado enviado por Jalacables, #NoVivimosDelAplauso, Escena y UTE.

Por su parte el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Mayer convocó al Censo de Trabajadores del Espectáculo y la Cultura para enviar un padrón con datos específicos de todas y todos los que trabajan en el sector de cultura y del espectáculo, y que cerrará el 18 de mayo.

APOYO DE MIL 500 PESOS PARA ACTORES

De acuerdo con Treviño, los actores han sido golpeados en dos sentidos, como miembros del sindicato no tienen trabajo y por lo tanto ingresos en este momento hasta que regrese la actividad.

"Algunas empresas que estaban trabajando antes del corte de actividades sí ayudaron a algunos compañeros pagándole anticipadamente su contrato parcialmente, eso les ayudó a unos, pero son pocos, la gran mayoría que estaba trabajando se quedaron sin ingresos".

Añadió que por otro lado la ANDA vive del 10 por ciento de la cotización de actores dentro del sindicato y por otro lado las empresas pagan un porcentaje para la previsión social de ese mismo sueldo. La cotización les ayuda a mantener la administración del sindicato y lo que las empresas aportan ayudan a pagar médicos y jubilación.

La Silla Rota consultó a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la ciudad de México, que informó que los integrantes del gremio artístico y los actores deben entrar a la página de la dependencia https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/apoyo_personas-trabajadoras-eventuales

"En el caso de los actores entrarán en la modalidad de población objetivo de personas trabajadoras eventuales de restaurantes, banquetes y de otros establecimientos con servicio de alimentos y bebidas, trabajadores de la construcción, músicos, artistas urbanos, mariachis, trabajadores de ferias, actores, luchadores, así como otros que resulten similares a estas actividades u otras que se han determinado como no esenciales, que residen y realizan su actividad económica en la ciudad de México. La población objetivo se limita a quienes por la actividad económica realizada sean clasificados en alguna de las ocupaciones referidas y únicamente en aquellos casos donde sus ingresos laborales se hayan visto disminuidos a causa de las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia por el virus SARS-Cov2 (covid-19)".

Las solicitudes comenzaron a ingresar al inicio de la actual quincena y se comenzarán a pagar mil 500 pesos a partir del 18 de mayo y ya algunos actores se inscribieron.

TEMORES

Ocampo lamenta que a los artistas no se les haya considerado para los apoyos que el gobierno ha sí ha destinado a otros sectores

"Consideran que como no tenemos ningún trabajo con ninguna institución no entramos en ese apoyo ni a los de empresas. Somos creadores, no podemos trabajar porque nuestro trabajo implica que haya gente reunida, y vamos a ser los últimos que nos permitan retornar a actividades", pronosticó.

"Ya vivíamos en situación de precariedad, al vivir al día, al no haber entrada no hay para comer, menos para teléfono o el agua", añadió.

Cuestionada sobre los apoyos a los que podrían tener derecho en la ciudad de México, de mil 500 pesos, los calificó de "una vergüenza".

Sobre el censo convocado por el diputado Mayer, consideró que todo esfuerzo para proteger a los compañeros es bueno y espera que pronto les digan cuándo puedan comenzar con los contratos que ellos proponen.

"Estamos esperando a reanudar las negociaciones con la Secretaría de Cultura federal para que sí den los 100 mil apoyos".

NECESARIO, EL PADRÓN: CULTURA

Sobre contar con un directorio de trabajadores del arte y la cultura, la directora general de Vinculación Cultural y el coordinador nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, Esther Hernández Torres y Antonio Rodríguez "Frino", respectivamente, reconocieron que es necesario para abrirlo al público, y aseguraron que se construye desde 2019, principalmente en lugares donde no había acceso a internet, en donde se necesitaba mediación en municipios con mayor población indígena, o población sin acceso a internet, según un comunicado enviado por la Secretaría de Cultura el 14 de mayo pasado.

Según fuentes de la dependencia, reconoció que aún se deben pagos a integrantes del Taller de Artes y Obras pero los casos se revisan uno por uno y en las reuniones que han convocado los movimientos han participado también funcionarios.

