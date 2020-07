Sin fecha de reapertura, iglesias de Edomex a 120 días del cierre

TLALNEPANTLA, Edomex.- Este viernes, las 203 parroquias que conforman la Arquidiócesis de Tlalnepantla, cumplen 120 días de permanecer cerradas al público y, hasta el momento, no tienen definido el día en que podrán retomar sus actividades públicas, debido a que el semáforo epidemiológico se mantiene en color rojo en el Estado de México.

Aunque las autoridades estatales establecieron que en la fase de transición al semáforo epidemiológico naranja, que inició este lunes 6 de julio, los comercios que ofrecen productos al mayoreo y menudeo, pequeños negocios como papelerías, tintorerías, estéticas, talleres de mantenimiento o reparación y refaccionarías, así como las plazas comerciales, tiendas departamentales, hoteles y restaurantes, podrían reabrir sus puertas, los centros religiosos quedaron exentos de la reapertura, por lo que tendrán que esperar hasta que se decrete el cambio de color definitivo.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, una vez que el semáforo epidemiológico lo permita, los servicios religiosos podrían retornar a sus actividades, aunque solo podrán hacerlo al 30 por ciento de su capacidad y bajo estrictos protocolos de sanidad para no poner en riesgo a los feligreses ni a los párrocos, diáconos y religiosos.

Se reportan listos

El secretario ejecutivo de la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, Jesús Orozco, aseguró que las autoridades eclesiásticas se reportan listas para la reapertura de los templos ubicados en los municipios de Atizapán, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan y Tlalnepantla, para lo cual han diseñado un protocolo de sanidad, para evitar al máximo los contagios de covid-19.

Indicó que, si bien los templos se mantuvieron abiertos para la oración particular en el Valle de México, durante toda la pandemia, las celebraciones religiosas se llevaron a cabo a puerta cerrada y sin la participación de los fieles para no exponer a nadie.

Sin embargo, aclaró que este tiempo fue usado para sanitizar la mayor parte de los templos religiosos y prepararlos para la reapertura con la colocación de tapetes sanitizantes, nuevos señalamientos y la adecuación de las instalaciones para que los fieles puedan conservar la sana distancia al interior, pues existen recintos que recibían hasta a 700 personas en una sola misa religiosa hasta antes de la pandemia.

Por otro lado, en cada templo, se creó un grupo de apoyo, adicional al que auxilia en la misa y la liturgia, con el fin de que apoye a los párrocos en las normas de sanidad y limpieza después de cada misa.

Se acaba el contacto físico en las parroquias

La Arquidiócesis de Tlalnepantla creó un nuevo protocolo que se deberá llevar a cabo en las celebraciones litúrgicas; en éste se establece que los fieles que, por edad o estado de salud, no puedan participar en ellas, quedan dispensados del precepto, por lo que, hasta en tanto no se llegue al semáforo verde, no podrán acudir a los templos niños, adultos mayores y enfermos crónicos y/o con enfermedades respiratorias.

Además, a los asistentes se les tendrá que tomar la temperatura con termómetros infrarrojos antes de ingresar y exigirá el uso de cubrebocas, además de aplicar gel antibacterial. Una vez dentro, solo podrán ocupar los lugares marcados y deberán respetar la sana distancia, por lo que desaparecerá el saludo de paz y solo podrán recibir la comunión (hostia) en la mano.

Los sacerdotes, a su vez, también deberán usar careta y cubrebocas, procurarán que la celebración sea breve y evitarán el contacto físico con los fieles, por lo que en la administración de los sacramentos guardarán la sana distancia con los fieles y, en el caso de una unción, deberán usar un hisopo con punta de algodón.

Pega covid-19 a religiosos del Valle de México

De acuerdo con el Cuarto Reporte sobre clérigos y religiosos fallecidos en México, por complicaciones asociadas al covid-19, elaborado por el Centro Católico Multimedial, hasta el 30 de junio, solo dos presbíteros habían muerto en la Arquidiócesis de Tlalnepantla a causa del virus: Pánfilo Martínez Marroquín y Jesús Hernández Rubio.

Sin embargo, el 2 de julio, el Arzobispado comunicó el fallecimiento de José Leónides García Toral, quien se desempeñaba como párroco del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en la comunidad de Palo Solo; y el 09 de este mismo mes, el de Enrique Martín Pérez Montes de Oca, adscrito al Santuario de San Felipe de Jesús en Ciudad Satélite, ambos en Naucalpan, aunque no se precisa si están relacionados o no con contagios del covid-19.

(Sharira Abundez)