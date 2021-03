Sin éxito, primer intento de regreso a las escuelas en Edomex

TOLUCA.-Nula fue la respuesta por parte de los estudiantes de los niveles educativos media superior y superior para reingresar de forma voluntaria y con el consenso de padres de familia y directivos a talleres y laboratorios de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), prueba de ello, es que hasta el sistema de transporte gratuito de la propia UAEM, lució vació en el transcurso de este jueves.

Este reingreso a talleres y laboratorios se da en pleno color naranja del semáforo epidemiológico del Estado de México, por lo que aún el nivel de contagio de covid-19, es alto.

En un recorrido realizado por las instalaciones educativas universitarias, los accesos principales se mantuvieron cerrados o únicamente ingresaban algunos profesores o investigadores que dejaban estacionados sus vehículos en los estacionamientos de cada plantel educativo auriverde.

Así se dejó notar en la Preparatoria 3, Cuauhtémoc y la Preparatoria 2, de igual forma en las facultades de Odontología, Medicina y Química, que se localizan entre las colonias Universidad y Paseo Colon.

En tanto, sobre en el corredor de C.U., las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Turismo, Humanidades, Arquitectura, Geografía, Ingeniería, Economía, Contaduría y el Cele, permanecieron cerradas.

Al consultar, una fuente de la propia universidad indicó que "por el momento no hay condiciones para regresar, la única facultad que se pronunció ayer y que dijo que no abre sus puertas a los alumnos fue la de Química, señaló que hasta agosto y solo los talleres y laboratorios, no para los salones y los directivos de las demás escuelas no han dicho nada, cada quien toma su decisión, pero las autoridades de la facultad de Química dijeron un rotundo no al regreso a su plantel y que esto será en cinco meses más y eso a ver".

Hay que recordar que para el regreso escalonado de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, debe haber consenso entre los directivos, los papás y los alumnos, a lo que se agregan las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios del nuevo coronavirus.

El que tampoco abrió sus puertas fue el Tecnológico Regional de Toluca, ubicado en Metepec, pues el aviso no llegó por parte de sus oficinas centrales ubicadas en la capital del país.

Se recordará que la semana anterior, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, informó que a partir del martes pasado, ya podrían ir abriendo al estudiantado solo los talleres de los niveles medio superior y superior, a lo que se pronunció a favor el Rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, pero para un regreso a partir de este jueves, sin embargo, el llamado voluntario no tuvo eco entre la comunidad universitaria.





(Sharira Abundez)