Sin el WTC y cierre de oficinas, la Nápoles se vacía

Rogelio Moreno es un vendedor de fruta picada y rebanada, cuyo puesto está ubicado en la esquina de Minnesota y Filadelfia, en la colonia Nápoles, frente al World Trade Center. Entrevistado por La Silla Rota, dice que ha habido un bajón en sus ventas, calcula que entre 70 y 80 por ciento. La causa es la pandemia de la covid-19 y con ello el cierre de negocios, de oficinas, la suspensión de convenciones en el WTC y la disminución de potenciales clientes.

Sus principales consumidores eran los de las oficinas y de los comercios, del WTC, así como del centro de espectáculos Pepsi Center.

"Hay negocios que los han cerrado, cocinas pequeñas. En marzo empezaron a cerrar, y cuando comenzó dejé de venir 4 meses y no me dejaban trabajar", dice sentado en un banco, al lado de su puesto, mientras espera a algún cliente.

MUEBLES ABANDONADOS

Frente a su negocio, sólo que en la esquina que está pasando la calle, están dos muebles de bolero con una silla de cabeza, tapizada por el polvo de semanas de desuso, hojas de árbol acumuladas y algunas bolsas de basura puestas por algún irresponsable que le vio al sitio cara de tiradero. En la misma esquina hay unas oficinas en renta. Las hojas acumuladas frente a su puerta le dan un aspecto de abandono apocalíptico.

Rogelio dice que debido a la pandemia, la gente que por ahí pasa es menor. Con el World Trade Center cerrado, la calle de Minnesota parece muerta. Pero él no deja de ir porque es su negocio, del cual ha vivido 8 años.

TRABAJA TODA LA SEMANA

Para sobrevivir ha estado diario en el puesto, saca "poco o mucho", y como muchos capitalinos, ha debido recurrir a préstamos que lo han endeudado con familiares. Respecto a si ha recibido ayuda del gobierno, dice que no porque sabe que es difícil que la den.

"Además, está la pensión que pagamos (por su puestecito) de 800 pesos al mes".

Además del desplome de sus ventas, esta semana las ventas han sido complicadas porque la alcaldía Benito Juárez decidió hacer este año de elecciones, la renovación del pavimento en Filadelfia y hay menos tránsito de autos y personas.

Padre de dos hijos, trabaja todos los días de la semana, incluido el domingo, y así sacar para sus gastos.

MAS NEGOCIOS AFECTADOS

No solo él se ha visto afectado: cocinitas, oficinas y negocios de esa calle y de la colonia también han sufrido debido a la pandemia.

En distintas calles, como en Chicago y principalmente Insurgentes se ven mantas de Renta de oficinas. En toda la zona se ven otras de venta o renta de departamento.

Sin convenciones, ferias y exposiciones que se celebren en el WTC, Minnesota ha dejado de ser el hormiguero que antes era de trajeados, de visitantes de otros estados, de parejas que iban a las expo bodas, de padres que iban a ver vestidos para sus próximas quinceañeras o de curiosos que deseaban aprender a emprender.

Incluso el Polyfórum Cultural Siqueiros luce tapiado a sus alrededores, entonces está convertido en un atractivo menos que ver.

La zona para fumar del Starbucks y donde en semáforo rojo epidemiológico está permitido consumir, luce con un solo cliente. Nadie aparta los lugares mientras espera su café, como ocurría en la vieja normalidad. Tampoco se ven jóvenes animados que pasaban horas ahí conversando y riendo.

PUESTOS VACÍOS

En la calle perpendicular, en la esquina de Dakota y Maricopa, una vendedora de tacos que espera la llegada de clientes, dice que antes la calle era muy concurrida. Pero este 28 de enero, a la hora de la comida, luce como cualquier otra calle y su puesto ambulante está desolado, y las sillas de otros restaurantes cercanos están vacías. No hay oficinistas ni visitantes.

El restaurante del hotel Holiday Inn Express, sobre Dakota y que era usado para alojar a huéspedes que acudían a convenciones, tiene 3 personas, concentradas en una mesa. Las camionetas de transportación están estacionadas. Sobre esa calle de Dakota también está el Pepsi Center, y aunque hay unas mesas colocadas afuera, también lucen vacías.

La situación se replica sobre Insurgentes, del lado de la Nápoles. En la esquina con Eugenia, dos empleados del restaurante La Vid Argentina sostienen una manta para anunciar el lugar y regalan volantes con el menú y las promociones.

Al preguntarle a uno de ellos si hay mucha gente, dice que no.

"La verdad, está tranquilo jefe, ya sabe cómo está la situación".





(Sharira Abundez)