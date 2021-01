Sin "coyotes" o filas, la sorpresa de deudos de víctimas covid en juzgados

A pesar de que en las últimas semanas se han registrado altos índices de fallecimientos por covid-19 en la Ciudad de México, el Registro Civil y los juzgados donde se tramitan actas de defunción, lucen sin filas.

Esto se debe, según algunos entrevistados, a que el proceso es rápido y de acuerdo con las autoridades a que ahora ya aparece en las pre-actas de defunción que la causa de muerte es por Sars-Cov2, no como antes, que decía otra causa, como neumonía atípica, lo que ocasionaba conflictos y retrasos en los trámites.

Lo anterior porque los familiares de los fallecidos buscaban que en las actas quedara asentado esa causa de muerte para poder hacer válidos los seguros de vida o para solicitar apoyo al Gobierno capitalino. Por lo mismo el coyotaje que prolifera en las inmediaciones de estas instalaciones ha disminuido, pero sigue teniendo presencia.

Para tramitar las copias certificadas por la Ciudad de México, los familiares de los fallecidos solamente tiene que presentar la pre-acta de defunción que se les entrega en las funerarias y efectuar un pago de 77 pesos, y con eso obtiene los documentos oficiales, proceso que dura entre 15 y 20 minutos.

"Si joven, viene a tramitar el acta, pero fue rápido. Solo pagué y di el papel ese ( pre-acta) y ya con eso. No hay mucha gente adentro, por eso rápido, la verdad es que si está bien organizado. Hasta me sorprendió", dijo Humberto, quien acudió al Registro Civil tramitar el acta de defunción de su hermano quien murió a los 66 años por covid-19.

Para poder ingresar a las instalaciones, las autoridades piden que solo entre una persona por tramite y que está debe portar cubrebocas. Una vez adentro los ciudadanos no pueden hacer uso de su aparato telefónico.

A un costado de la entrada principal fueron colocados módulos de orientación en las que se resuelven las dudas de las personas que buscan tramitar las actas de defunción o algún otro documento. Con esto los trabajadores del Gobierno evitan que la gente entre y salga de las institución solo para pedir informes.

"Bien, la verdad es que después del periodo vacacional que estuvo cerrado, si hubo gente, pero ahorita ya todo está rápido. Yo vine hace unas semanas por una acta de defunción y ahora vengo por el acta de nacimiento de un nieto, y ya todo está mejor", señaló Irma.

A unas calles del Registro Civil, se ubica en la colonia Doctores el Juzgado 14, donde las 24 horas del día se realizan trámites de actas de defunción. Ahí también había poca gente realizando tramites, según se constató durante un recorrido.

"Pues si está tranquilo, luego en las noches hay un poco de gente, pero se están poniendo las pilas allá adentro y desahogan rápido las filas", afirmó Rocío, quien tiene un puestos de fruta afuera del órgano jurisdiccional.

A los entrevistados también les fue cuestionado si se habían acercado a ellos "los coyotes" para ofrecerles tramitar o agilizar el proceso de las actas de defunción, pero casi todos negaron haber recibido este ofrecimiento ilegal.

"A mi solo los de la funeraria me dijeron que si quería me ayudaban, pero les dije que no porque no me interesaba, y es que lucrar con la muerte de mi tío no estaría bien", aseguró, Claudia a quien le ofrecieron un acta de defunción con causa de covid-19, en vez de la que tramitó por neumonía atípica, padecimiento por el que murió su familiar.

Sin embargo, cada vez es más frecuente que a los juzgados y al Registro de la Ciudad de México lleguen personas con pre-actas que señalan que la causa de muerte de su familiar fue por Sars-Cov2 y no por otras causas.

Esto mismo, ha logrado que el "coyotaje" disminuya en las inmediaciones de estos lugares, y también se debe a la fuerte presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina que predomina en las instalaciones.

Este panorama que es distinto al que se observaba al principio de la pandemia, pues en los juzgados "los coyotes" hacían de las suyas y prometían actas de defunción a los deudos que dijeran que su familiar había muerto por covid-19 y no por neumonia atípica, padeciendo que es derivado de dicho virus.

En mayo pasado, La Silla Rota informó que el área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indagaba una posible colusión entre "coyotes" y trabajadores del sector salud, que tenía como fin el clonar y después vender estos certificados a personas que perdieron a sus familiares durante la contingencia sanitaria.

Derivado de estas pesquisas las autoridades pusieron bajo la lupa a un sujeto al que le apodan "El Pecas", quien además de ser señalado como el líder de los "coyotes" -que venden las actas de defunción en inmediaciones del Registro Civil de la CDMX- también sería el enlace con funcionarios del sector salud, con los que presuntamente hace negocios para obtener los formatos de los certificados o incluso obtener paquetes de estos documentos.

"El Pecas", fue detenido el 21 de mayo pasado, en un operativo que realizaron agentes de Inteligencia de la SSC, momento que fue captado en vídeo por un reportero de Televisa, quien fue agredido por los oficiales al ver que los estaba grabando.

A pesar de este incidente, los policías lograron la detención de este individuo y de otros dos sujetos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los documentos que portaban aquel día. Al revisar los papeles las autoridades se percataron que se trataban de formatos de actas de defunción similares a las que se usan en el sector de salud público.

A partir de esto se abrió una línea de investigación para ubicar el origen de los documentos, que portaban insignias y logros oficiales, así como el formato original. Por esto se presume que los coyotes, tienen un contacto en el sector salud que les proporciona los certificados para clonarlos.

Aunado a este caso, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una investigación en contra de 12 doctores por manipular actas de defunción, con lo que obtuvieron ganancias de más de 100 mil pesos mensuales, cada uno. Esta red tenia operando desde 2017, según un expediente al que obtuvo acceso este medio de comunicación.





