Sin contratiempos, segundo día de vacunación en Toluca

Sin contratiempos, en la ciudad de Toluca se desarrolló por segundo día consecutivo la vacunación contra covid-19, sobre personas mayores a los 60 años de edad y lo que destacó ahora en los cuatro puntos de inmunización, fue la organización para que abuelitos y abuelitas recibieran su primer dosis del biológico Pfizer.

En el Centro de Convenciones del Estado de México, sobre la lateral del boulevard aeropuerto, se formó una gran fila de automóviles en los que eran trasladadas las personas que, por sus condiciones físicas no podían llegar a pie a uno de los dos accesos que da paso a la vacunación.

La llegada masiva de unidades a motor fue controlada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de la policía municipal de Toluca y Protección Civil local, mientras que, demás personal de atención otorgaban sillas de ruedas a las personas que no llevaban para que en éstas descendieran del auto y fueran ingresadas al punto exacto de la vacuna.

Posterior a ello, salían por la puerta principal del Centro de Convenciones donde ya les esperaba su familiar para llevarse a la persona vacunada o bien, el acompañante del adulto mayor ya tenía listo un taxi para abordar.

Mientras que cientos más bajaban del transporte público o en taxis para llegar a pie a la entrada principal del inmueble empresarial y recibir su primer dosis de vacuna.

NO QUEREMOS MORIR AHORITA.

Al encontrar al matrimonio conformado por la señora Teresa González Pliego de Monroy y Celedonio Monroy Monroy, él comentó que se vacunó para seguir conservando la salud "y dar gracias a Dios de que nos da esa oportunidad, estoy contento por recibir la vacuna, ¿está usted contento?, ¡claro!, si es la oportunidad que se presenta, nadie sabe cómo se pueda combatir la pandemia y qué mejor que se detenga tantito con esta inyección, bendito Dios que no me he infectado de esta enfermedad, andamos con el de allá arriba aquí en el piso, mi esposa y yo nos hemos estado alimentando bien".

Su esposa por 40 años, comentó que se han cuidado bien para no enfermarse de covid-19, comiendo sano y tomando "juguitos", además de ponerse siempre su cubre bocas, "no saliendo a la calle, ahorita salimos porque venimos a la vacuna, pero no habíamos salido, la verdad, para mi recibir esta vacuna es una alegría porque he visto morir a mucha gente y yo no me quiero morir ahorita, los dos nos animamos a venir a esto porque hemos visto morir gente y la verdad que no queremos que nos pase así, que nos quedemos sin respirar y no haya para el oxigeno, si esta vacuna nos quita todo ese peso de encima pues vamos a evitarlo".

En un horario de 9:00 horas a 17:00 horas y hasta el martes próximo, en la Junta de Caminos, ubicada en la delegación de Santa Cruz Atzcapotzaltongo, en el estadio Nemesio Diez Riega, en el centro de Toluca, en el Centro Cultural Mexiquense y en el Centro de Convenciones del Estado de México, localizado sobre boulevard aeropuerto, se continuará con la vacunación contra la pandemia del nuevo coronavirus.

fmma