Sin contratiempos, adultos mayores reciben segunda dosis en Azcapotzalco

La jornada de vacunación para la aplicación de la segunda dosis para la inmunización contra el coronavirus que inició este lunes en Azcapotzalco, se llevó de forma ordenada y sin contra tiempos. En las dos sedes - la Arena de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Azcapotzalco- hubo una gran afluencia de adultos mayores, pero esta vez hubo más organización por parte de los trabajadores encargados de dar el acceso a los adultos mayores.

A diferencia de la primera aplicación, en esta ocasión hubo más empleados del Gobierno capitalino en ambas sedes, lo que ayudó a que el registro e ingreso de los "chintololos" fuera más rápido y sin demoras.

También a partir de hoy, se aplicarán segundas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a adultos de 60 años y más en las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, de acuerdo a la fecha en que recibieron su primera dosis y el siguiente calendario:



Había entre 10 y 12 empleados que revisaban las credenciales del elector y el comprobante de que habían recibido la primera dosis. Alrededor de seis ordenando el ingreso de los automóviles que iban a dejar a un adulto mayor para que fuera vacunado. También había varios trabajadores que apoyaban el acceso de los adultos mayores que tenían alguna discapacidad.

¡Es hoy, es hoy!

Inicia la aplicación de la 2da dosis de la vacuna contra #COVID19 para los adultos de 60 años y más ???? en las alcaldías ?? Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta



"La verdad es que desde la vez pasada hubo mucho orden, pero si hoy noto un poco más de gente (empleados). Y la verdad esta muy bien todo. No nos tardamos. No hubo necesidad de formarse por horas. Lo único malo es el sol ,pero ya no es culpa de ellos", dijo Rogelio, quien aseguró que tardó aproximadamente una hora en vacunarse en la Arena de la CDMX.

En el lugar además fue desplegado un dispositivo de elementos de la Subsecretaría de Tránsito de la Policía capitalina, quienes evitaban que los automovilistas se estacionaran en doble fila o en sitios prohibidos. También había agentes de campo que detenían el flujo vehicular, cuando un adulto mayor pretendía cruzar la calle.

Entre la buena organización y la felicidad que expresaban los adultos mayores tras haber recibido la segunda dosis contra el virus que ha dejado más de 200 mil muertos, hubo algo que opacó este escenario, pues los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México impidieron la labor periodística que realizaba este medio de comunicación, que buscaba llevar las historias de los residentes de Azcapotzalco que fueron vacunados este día.

Mientras se realizaba la grabación del acceso de los adultos mayores a la Arena de la Ciudad de México, un hombre que portaba un chaleco verde que tenía el logotipo del Gobierno capitalino, quien se identificó como Victor Valdés prohibió que se grabara afuera de las instalaciones, pues dijo que no estaba permitido a pesar de ser la vía pública.

A pesar de no contar en esta ocasión con material gráfico, La Silla Rota recabó varios testimonios de personas que fueron a vacunarse el día de hoy.

"Ya me siento más aliviada. Tengo ganas de ver a mis nietos, porque no los había podido ver por todo esto. Pero ya después de esto los voy a ir a visitar. Estoy emocionada y espero que Dios bendiga a todos los que hicieron posible esto", señaló Esther de 70 años de edad, resiente del Barrio de San Marcos.

En la UAM también había un ambiente de felicidad y satisfacción por parte de los beneficiados con la vacunación, pero aquí si recibían una ficha para que pudieran ingresar a la universidad a recibir la segunda dosis.

"Nos dieron una ficha, pero no fue necesario porque entramos rápido, creo que la ficha solo es para mantener más organizado el acceso pero fue rápido", afirmó Carmelo, quien llegó a las 11 de la mañana y salió a las 12 tras haberse vacunado.

La segunda jornada de vacunación continuará en Azcapotzalco, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta durante todo esta semana . Las autoridades estiman vacunar a más de 30 mil adultos mayores entres las tres alcaldías.

IMPORTANTE, QUE ADULTOS MAYORES RECIBAN SEGUNDAS DOSIS DE VACUNA ANTICOVID: SHEINBAUM

Además, Claudia Sheinbaum insistió en la importancia de que los adultos mayores acudan a la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra covid-19.

De igual manera, al ser cuestionada sobre la reacción que pudiera tener la población tras darse a conocer que las vacunas chinas Sinovac, tienen una efectividad de 50% frente al coronavirus, la mandataria mencionó que la inmunización se alcanza una vez que se aplicó la segunda dosis y es más efectiva en casos graves de covid-19.

"Es indispensable que se pongan la segunda dosis, la primera dosis no cubre tanto como cuando tienen la segunda dosis, y en el caso de esta vacuna para enfermedad grave es similar a otro tipo de vacunas en donde no llegan a la gravedad de la enfermedad, que es lo que estamos queriendo evitar", aseguró la jefa de Gobierno.

(Ameyaltzin Salazar)