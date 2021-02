Sin comisionados, pleno del InfoDF suspende sesión

Por primera vez en su historia, el InfoDF se quedó sin sesión semanal del pleno de consejeros ciudadanos. Este miércoles la sala del pleno lucía vacía y a oscuras; como pendientes quedaron unos 40 temas, la mayoría de ellos solicitudes de resolución de peticiones de información, como casos relacionados con inmuebles afectados por el terremoto del 19 de septiembre pasado, dijo a La Silla Rota el ahora excomisionado Luis Fernando Sánchez Nava.

La razón de que no hubiera sesión es que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no nombró a los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), pese a que tenía un plazo legal fijado hasta el 31 de marzo.

La ALDF tampoco reformó el artículo 17 transitorio de la Ley de Transparencia que podía posibilitar a los comisionados anteriores que permanecieran en sus cargos después de dicha fecha, en tanto estaban listas las nuevas designaciones.



Los diputados locales podrían haber reformado dicho artículo y poner otra fecha para que continuaran, pero debían hacerlo antes del 31 de marzo.

Con dicha omisión de los legisladores locales, los principales afectados son los ciudadanos que están a la espera de una resolución sobre una solicitud de información, consideró Sánchez Nava.

Se le estaría afectando el derecho a la información al ciudadano y al área jurídica del instituto que puede proyectar, pero la resolución la dictaminamos nosotros. Este instituto funciona con el pleno, los comisionados, es como si no hubiera titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consejeros del INE para temas de partidos políticos, o magistrados del tribunal electoral”, dijo en entrevista mientras retiraba sus cosas de lo que fue su oficina durante seis años.

Más ahora en tiempos de campañas y cuando los candidatos hablan de transparencia y los partidos tendrían que ser congruentes con el tema, y lo más lógico es que garanticen la transparencia en la Ciudad de México”, puntualizó.

De acuerdo con la diputada local del PRI e integrante de la Comisión de Transparencia, Dunia Ludlow, tanto el presidente de la Comisión, el panista Ernesto Sánchez Rodríguez, como el de la Comisión de Gobierno, el perredista Leonel Luna, han dicho que no hay acuerdo político sobre cuántos deben ser los comisionados, que eran cinco.

Yo veo dos posturas, una es el Frente (conformado por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano) quieren que sean siete comisionados y Morena (la fracción más numerosa) quiere que sean cinco y que se vaya hasta el Congreso local y poner a los que ellos quieran. Esa es la gran negligencia”, dijo a La Silla Rota.

Sánchez Rodríguez fue buscado para conocer su opinión, pero su área de prensa no respondió.

SOLO QUEDA UNA

De acuerdo con la Ley de Transparencia, en el artículo 17 transitorio se establece que el 31 de marzo además de ser la fecha para sustituir a los comisionados, se debía extinguir el InfoDF y dar paso al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Públicos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pero ante la falta de un dictamen de la ALDF sobre los nuevos comisionados, el plazo se venció.

De los cinco comisionados, solo Bibiana Peralta permanece en su cargo, porque interpuso un amparo para quedar hasta el 2020 y así cumplir los seis años del encargo, ya que ella entró en 2014, en sustitución de Oscar Guerra Ford, que se fue al INAI.

En tanto Luis Fernando Sánchez, Alejandro Torres, David Mondragón y Mucio Israel Hernández, concluyeron el 31 de marzo su periodo legal y desde Semana Santa comenzaron a llevarse sus cosas o ya alistan cajas para guardar sus libros y otros artículos personales.

Fue precisamente en esa mudanza que llegó Luis Fernando Sánchez. El excomisionado explicó que si bien el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) podría resolver algunos asuntos del InfoDf mientras no haya nuevos comisionados, no podrá hacerlo con todos y sólo podrá atraer algunos a petición de ciudadanos.

Hay que dejar bien claro que el INAI no va a poder atraer la resolución de los recursos de revisión porque invadiría facultades de instancias locales. Ninguno, sólo los que están corriendo y que hayamos resuelto, que algún ciudadano se haya inconformado y en casos muy específicos. Siempre y cuando el solicitante se vaya a una segunda instancia, no en todos los casos, son los mínimos y poquitos los que se van al INAI. Generalmente el InfoDf le da la razón al ciudadano, casi en 70 por ciento, por eso sí funciona este instituto”, aseguró.

“No es afectación menor la que se está haciendo”, advirtió.

Incluso el tema llegó al pleno del INAI en la sesión de este miércoles, donde el comisionado Joel Salas Suárez llamó a los diputados de la ALDF a hacer las designaciones locales, que son fundamentales para “garantizar plenamente los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de los habitantes de esta Ciudad”, y alertó sobre el riesgo de que se genere un impasse en la tutela de dichos derechos.

Quien no ve que la situación tan complicada es la comisionada Bibiana Peralta, pese a que en los tres días en que no ha habido más comisionados que ella, ha representado al InfoDF en distintos eventos, como en la ALDF el martes 2 de abril en la comparecencia de la titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Nashieli Ramírez.

“Alguien tenía miedo a que el derecho a la información quedara suspendido o se paralizaran actividades del InfoDF, no es así”, opinó sobre la situación Peralta.

Ya llevamos tres días solitos, estamos operando, la gente trabajando, las direcciones siguen siendo vigentes, se tomaron acuerdos previos para dar continuidad a la operación para el escenario que se dio”.

“Lo único que no funciona como tal es el pleno, no es que no funcione, lo que no puede hacer es sesionar porque no se integra quórum”, concluyó.

