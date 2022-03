Sin albur: en Toluca lanzan concurso para premiar al que tenga el chorizo más original

Con la finalidad de encontrar el chorizo más original y que dé identidad a los toluqueños en el marco de los festejos por los 500 años de la capital mexiquense, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), el Patronato ProCentro Histórico, así como por la Charcutería Casa Loseme, lanzaron un concurso para escuelas de gastronomía.

(Foto: Especial)

De acuerdo con Alejandro Rayón, presidente de la Canirac en el Valle de Toluca, dentro del certamen se estarán calificando en primer lugar la calidad del chorizo, así como su originalidad. El concurso está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, quienes tienen hasta el 4 de abril para mandar sus recetas.

"Queremos un producto que sea de calidad, de presumirse y también estamos buscando la innovación porque también el producto lo queremos hacer para llamar a un público joven, algo que estén dispuestos a probar más allá del chorizo tradicional y encontrar otro segmento de mercado que no se ha encontrado con los chorizos que tradicionalmente se encuentran en la ciudad".

¿CUÁLES SERÁN LOS PREMIOS?

Los tres ganadores, se indicó, recibirán una cena en uno de los restaurantes de alta gama del Valle de Toluca, la receta será incluida como parte de los platillos de los principales restaurantes de la ciudad, se dará un estímulo económico y quien gane será el producto del mes en la charcutería Loseme, emblemática en la producción de chorizo de la capital mexiquense.

(Foto: Fernanda García)

"Intentamos que nuevas generaciones vuelvan a introducirse en el tema del producto representativo de la ciudad porque, como toluqueños, nos duele que se diga que en Toluca ya no hay chorizo, que si lo hay no es fácil encontrarlo o ya no es tan bueno, y que sólo quedó la fama", expresó José Emmanuel Espinosa, de Chorizos Loseme e integrante del jurado.

Al momento se encuentran inscritos al menos 30 participantes y el próximo 7 de abril se determinarán a los ganadores. Entre algunos de los puntos que serán evaluados están el color, aroma en crudo y cocido, el apego a las características originales y la calidad del producto.

(Foto: Fernanda García)

Finalmente, se dio a conocer que los restaurantes afiliados a la Canirac buscarán incluir las mejores recetas en los menús de los establecimientos de la región.

"Que la gente lo conozca, consuma y se rescate la tradición, las recetas y el legado gastronómico", declaró Mauricio Massud Martínez, presidente de Canirac en la entidad.

Los asistentes señalaron que una de las características que debe tener el producto es que debe estar conformado en 80% por carne de pierna o lomo, y 20% grasa, para mantener la calidad requerida para el nuevo sabor al medio milenio de la ciudad.

aemz