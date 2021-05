Sin aglomeraciones y con música ochentera, vacunan a adultos de 50 años en CDMX

La señora Silvia, luego de recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik-V contra la covid-19 en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco, en Gustavo A. Madero, salió dando unos pasos de baile y presumiendo su comprobante. Ella fue de las primeras en acudir a la primera jornada de vacunación para las personas de 50 a 59 años en la Ciudad de México.

Desde que estaba en el área de Observación, luego de recibir la inoculación del biológico, fue de las más participativas en replicar los movimientos de baile que los jóvenes de Pilares hacían frente a los alrededor de 500 a 700 personas que cada hora eran vacunadas. Entrevistada, explicó por qué salió tan contenta.

"Yo la verdad venía para saber cómo era. Esto es lo que debemos de hacer en cualquier circunstancia. La organización, hay mucha gente de apoyo, los de los chalecos, educados, atentos, te dan la información, te van pasando, te dicen qué hacer, te enseñan todo, la vacuna, a llenar el formato, cualquier pregunta y la gente firma su vacuna. Para mí es una excelente organización", dijo.

#Metrópoli | La señora Silvia, se mostró conforme con la organización que se estableció para que las personas de 50 a 59 años comenzaran a recibir la vacuna contra la #Covid. #ep https://t.co/AoVlGlImdj pic.twitter.com/UvjTe9ZF1k — La Silla Rota (@lasillarota) May 3, 2021

Las alcaldías seleccionadas para aplicar la primera dosis a adultos de 50 a 59 años fueron Cuajimalpa, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Gustavo A. Madero. En esta última se instalaron 6 centros de vacunación y La Silla Rota visitó uno, el instalado en la ENNB del Instituto Politécnico Nacional.

RESPETAN HORARIOS ASIGNADOS

Fue un comienzo sin aglomeraciones, donde de acuerdo con los encargados del despliegue sanitario, las personas respetaron los horarios asignados, por lo que afuera de las instalaciones no se registraron largas filas de espera.

Adentro, debían pasar un lapso promedio de 40 minutos desde que se registraban, esperaban a ser llamados y luego ser vacunados. Pero eran recibidos en sillas colocadas debajo de carpas gigantes, por lo que el sol primaveral no los aturdía.

Después se iban al área de Observación, donde la mayoría interactuaba con los jóvenes que al ritmo de canciones -no cualesquiera, sino unas que están en el ADN de los nacidos entre 1962 y 1971 como las de "Vamos a jugar" de Lorenzo Antonio, o Fiebre del Sábado por la Noche, de los Bee Gees- movían los brazos como si bailaran, aunque no se paraban de su silla. Mujeres y hombres, a pesar de llevar cubrebocas y caretas, no ocultaban su alegría por haber sido vacunados.

#Metrópoli | Así fue la aplicación de una vacuna durante la primera jornada de inoculación para las personas de 50 a 59 años en la Ciudad de México. #ep https://t.co/AoVlGlImdj pic.twitter.com/TDglGOo7Jv — La Silla Rota (@lasillarota) May 3, 2021

Entre esas personas destacaba Silvia, quien está al tanto de que nadie tiene la vida comprada, que ésta es de momentos y que el de este 3 de mayo, el de la vacuna, la hizo sentir feliz.

"Con pandemia o sin pandemia la vida es única y estamos aquí y a darle, mañana estamos, mañana no; ahora estoy feliz, pero en dos días no sé qué me vaya a dar, tres días tampoco sé qué vaya a pasar, un año o dos no sabemos. Pero mientras hoy estoy con mucha alegría", compartió.

BUENA LOGÍSTICA DE MOVILIDAD

Indira Mendiola, responsable médica de la sede, explicó a medios de comunicación que respetar los horarios asignados resultó clave para evitar las aglomeraciones, en el primer día de la vacunación de personas de 50 a 59 años.

"Lo que nos está ayudando es que las personas de 50 a 59 están respetando su cita y eso nos ayuda a tener una buena logística de movilidad, a que no estén esperando afuera en el sol. Está fluyendo muy bien. Entran, se registran, se quedan unos minutos en la sala de espera y de ahí a las células y fluye muy bien. Cuando no respetan su cita se llena afuera y parece que no trabajamos como se debe y tampoco podemos absorber a los 6 mil o 7 mil de un día", dijo Mendiola, que apenas el 2 de mayo también participó en la vacunación de adultos de 60 años y más, también en la GAM.

Agregó que, gracias al orden, la jornada de este 3 de mayo fluyó y aunque afuera de la Escuela parecía que no era tanta gente, al final cada hora vacunaban a centenas.

"No es poca gente, esperamos de 500 a 700 por hora y eso es lo que estamos teniendo".

#Metrópoli | Los jóvenes de Pilares hacían pasos de baile frente a los alrededor de 500 a 700 personas que cada hora eran vacunadas para animarlos. #ep https://t.co/AoVlGlImdj pic.twitter.com/AEuceN1A9V — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

A CELEBRAR SIN ALCOHOL

Mientras la gente esperaba, uno de los mensajes que se escuchaban en las bocinas era el de pedirle a los vacunados evitar fumar y beber alcohol mientras se esperan a recibir la segunda dosis. Mendiola explicó la importancia de cumplir la recomendación.

"El alcohol y el tabaco no generan reacción, pero inflaman el organismo de manera externa y la respuesta inmune puede no ser completa, igual las infecciones. Por eso tratamos de que limiten el consumo de alcohol y tabaco en exceso, sobre todo para que la vacuna genere inmunidad, pero no quiere decir que si toman o fuman les pase algo grave", aclaró.

#Metrópoli | Es muy curioso, pero si te preguntan si pueden tomar luego de recibir la vacuna. No pueden festejar hasta que les pongan la segunda dosis y 21 días después, dice la responsable médica de la sede de la ENCB, Indira Mendiola. #ep https://t.co/AoVlGlImdj pic.twitter.com/4Ddwge45DR — La Silla Rota (@lasillarota) May 3, 2021

"Es muy curioso pero te preguntan si pueden tomar. No pueden festejar hasta que les pongan la segunda dosis y cuando esta llega, pueden hacerlo 21 días después", agregó, divertida.

Respecto a si los de 50 a 59 años pueden volver a su trabajo, luego de recibir la vacuna, contestó que sí.

Las personas a quienes les tocó ser vacunadas, por tener apellido que inicia con las primeras letras del alfabeto, llegaron a pie, en auto, algunos en su bici, acompañados de familiares o algunos otros solos. Se registraban y luego algunos grupos debían esperar a que se descongelara la vacuna Sputnik V. Pero las sillas colocadas debajo de las carpas gigantes estaban ocupadas a la mitad. Cuando pasaban a ser vacunados, avanzaban pronto porque no todas las mesas de vacunación estaban ocupadas.

LOS REZAGADOS

También hubo un par de mesas de atención para adultos mayores de 60 años y más. Un señor que acudió afirmó que le dieron cita para irse a vacunar el 7 de mayo. Explicó a La Silla Rota que como hace viajes en carretera no pudo vacunarse cuando le correspondía. Pero no porque no crea en la vacuna. Dijo que le urge hacerlo, ya que no sabe si cuando come en restaurantes alguien pueda estar contagiado, y que incluso apenas el domingo 2 de mayo supo de la muerte de un conocido suyo, debido a la covid.

En la Gustavo A. Madero en cada una de las 6 sedes se tiene previsto aplicar 7 mil 840 vacunas diarias, para cubrir esta semana 176 mil 395.

El gobierno capitalino informó que la población objetivo a vacunar de 50 a 59 años en Cuajimalpa es de 28 mil 876 personas, en Gustavo A. Madero es de 176 mil 395 personas, en Magdalena Contreras es de 33 mil 275 personas y en Milpa Alta es de 16 mil 607 personas.

En la Ciudad de México se tiene el registro de 1 millón 256 mil 100 adultos de 50 a 59 años.

Es bajo el siguiente calendario: A, B y C el 3 de mayo; D, E, F y G el 4 de mayo; H, I, J, K, L y M el 5 de mayo; N, Ñ, O, P, Q y R el 6 de mayo; S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos el 7 de mayo.

El Gobierno también dio a conocer que se tiene un padrón total de 1 millón 643 mil 259 población de personas de 60 años y más, de las cuales 1 millón 371 mil 97 (83 por ciento del universo total) fueron inmunizadas con la primera dosis de la vacuna contra covid-19 y de ellos, 818 mil 851 ya recibieron su segunda dosis, es decir, el 60 por ciento del universo con la primera dosis.

Entre primeras y segundas dosis, se han aplicado 2 millones 189 mil 948 de biológicos a adultos mayores en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.

#Metrópoli Transcurre con calma y sin aglomeraciones primera jornada de vacunación contra #COVID19 para personas de 50 a 59 años, en la alcaldía Gustavo A, Madero. #jp https://t.co/rUZTtjffNP pic.twitter.com/9OJLOUx4qJ — La Silla Rota (@lasillarota) May 3, 2021

SHEINBAUM SE VACUNARÁ EN LA SEDE QUE LE CORRESPONDE

En la conferencia de prensa de este lunes, la jefa de Gobierno dio a conocer que se aplicará la vacuna contra la covid-19 como el resto de la población.

Relató que esperará a que sea su turno y acudirá al centro que le corresponda en la alcaldía Tlalpan, demarcación donde vive.

Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, es decir que tendrá 58 años de edad durante la aplicación de las vacunas.

LARGAS FILAS EN NEZA EN APLICACIÓN DE SEGUNDAS DOSIS PARA ADULTOS MAYORES

En tanto, la aplicación de segundas dosis continúa, y se registraron largas filas en el municipio de Nezahualcóyotl.

Los funcionarios y personal médico explicaron el proceso de la vacunación a quienes acudieron.

#Metrópoli Las larga filas regresaron al municipio de Nezahualcóyotl, durante la aplicación de la segunda dosis contra #Covid para los adultos mayores de 60 años. #jp https://t.co/rUZTtjffNP pic.twitter.com/8LtfWrhfmz — La Silla Rota (@lasillarota) May 3, 2021

La aplicación de segundas dosis también se realiza en Tlalpan e Iztapalapa.

El fotoperiodista, Daniel Ojeda compartió en Twitter cómo las personas disfrutan a los Pet Shop Boys después de recibir la primera dosis en la Escuela de Ciencias Biológicas campus Zacatenco de la GAM.

Al ritmo de los Pet shop boys comienza la vacunación para adultos de 50 a 59 en la alcaldía Gustavo A. Madero la dosis de la vacuna rusa sputnik se aplicó en la Escuela de Ciencias Biológicas campus Zacatenco. @heraldodemexico pic.twitter.com/ap3VUQktCw — Daniel Ojeda (@danielojedaju) May 3, 2021

La Silla Rota transmitió la de primera jornada de vacunación contra la covid-19 para personas de 50 a 59 años desde la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas donde se vivió un ambiente tranquilo y con música.

También se tomaron las medidas sanitarias necesarias como la toma de temperatura en la entrada del centro de vacunación.

SIN LARGAS FILAS

José Guadalupe, vecino de la colonia Estado de México, tuvo la suerte de recibir su segunda dosis contra el nuevo coronavirus en menos de 30 minutos, sin formarse y sin exponerse al sol.

"Ahorita no hay gente, pero cuando hay a ver qué tal", recuerda.

Las largas filas que padeció hace más de un mes y medio en el municipio de Nezahualcóyotl cuando recibió su primera dosis anti covid-19, esta tarde desaparecieron.

"Me dijeron que no había gente, que me viniera porque en la mañana pasaron la mayoría y estaban formadas", comentó.

Y es que contrario a la concentración masiva que ocupó varias calles alrededor del Palacio Municipal durante la primera aplicación, este lunes la fila de espera de abuelitos mayores de 60 años apenas alcanzó dos calles.

"Si hubo gente en la mañana. Llegaba más o menos a Paloma Negra, pero fue muy rápido, pasaron rápido", reconoció personal de salud.

APRENDEN LA LECCIÓN EN NEZA Y NO PERNOCTAN

José reconoce que prefirió llegar por la tarde a la sede de la explanada municipal, una de las seis que fueron instaladas en este municipio, porque aprendió la lección.

"Mejor a esta hora, porque temprano llega mucha gente. La vez pasada esto era un hervidero de gente, pero ahorita está más tranquilo", dice.

Desde que ingresó en el primer acceso sobre la avenida Chimalhuacán, y hasta que recibió su vacuna en la carpa en la explanada, no pasó más que 35 minutos.

"Fue muy rápido la verdad, no hubo tanta gente como la vez pasada. Yo creo que aprendimos a no desesperarnos porque al final nos van a vacunar a todos", dice.

A lo largo de su caminar no encontró filas de espera como el pasado 19 de abril donde alcanzaban hasta un kilómetro de distancia, porque la mayoría de los adultos prefirieron llegar por la mañana.

"Me siento bien, pero hay que vacunarnos para seguir protegidos. Creo que todos vinieron temprano y ya en la tarde ya no hay gente", explica.

Y es que, de acuerdo con las autoridades locales, para el mediodía ya se habían vacunado más de 16 mil abuelitos que en su mayoría decidieron llegar antes de las ocho de la mañana.

"Aunque había mucha gente que acudió muy temprano, el tiempo de espera fue muy corto", informó el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa.

VAN POR 144 MIL DOSIS PARA SEGUNDA APLICACIÓN

En este municipio, más de 144 mil adultos mayores recibieron la primera dosis de la vacuna Sinovac, cifra que pretenden igualar para completar el esquema de vacunación.

Tan solo en el primer día de la aplicación de la segunda dosis del biológico, se logró inmunizar a un total de 41,152 adultos mayores de 60 años, que representa el 28.5 por ciento del total de los adultos a vacunar.

Datos de la Secretaría de Salud federal indican que Nezahualcóyotl acumula un total de 26 mil 862 casos positivos a Covid-19, de los cuales actualmente 238 se encuentran activos y 3 mil 275 perdieron la vida.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID EN NEZA

En este municipio las autoridades establecieron un calendario de vacunación para evitar concentraciones masivas bajo la letra del primer apellido: 3 de mayo A, B, C, D, E; 4 de mayo F, G, H, I, J; 5 de mayo K, L, M, N, Ñ; 6 de mayo O, P, Q, R, S, T; 7 de mayo U, V, W, X, Y, Z) y la instalación de cuatro módulos para la modalidad peatonal en las siguientes direcciones.

1.- Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, en Avenida Central Calle 35 s/n esquina Avenida 6, colonia Campestre Guadalupana.

2.-Explanada del Palacio Municipal, con domicilio en Avenida Chimalhuacán s/n, colonia Benito Juárez-

3.- Deportivo Nezahualcóyotl, Calle San Esteban esquina Calle Sara García, colonia Ampliación Vicente Villada

4.- la Preparatoria Colegio de la Comunidad incorporada a la UAEM, Calle Condesa s/n esquina Aviación Civil, colonia General Vicente Villada.

Así como dos sedes más para la vacunación en automóvil:

1.- Facultad de Estudios Superiores FES-Aragón, Avenida Hacienda de Rancho Seco s/n, colonia Impulsora Popular Avícola.

2.- La Ciudad Deportiva de Nezahualcóyotl (atrás de la Plaza Ciudad Jardín Bicentenario), ubicada en Avenida Bordo de Xochiaca s/n, colonia Tamaulipas.





(Ameyaltzin Salazar)