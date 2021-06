Simpatizantes de Morena piden "voto por voto" en INE de Coacalco

Simpatizantes del partido Morena realizaron una manifestación en Avenida Zarparrillas en las instalaciones del INE de Coacalco, pues aseguran que hubo irregularidades durante la elección del domingo pasado.

De acuerdo con Telediario, aproximadamente 500 personas levantaron la voz y pidieron "voto por voto, casilla por casilla" y acusan de fraude electoral.

Los inconformes acusaron que hubo irregularidades en el proceso, como que no coinciden los conteos, que las actas no se llenaron correctamente, no se permitió a representantes de Morena hasta iniciada las elecciones y que fueron cambiados funcionarios de casilla sin aviso previo.

Los manifestantes pidieron que se lleve a cabo un proceso limpio, que se abran todas las urnas y se cuenten todos los votos.

Como alternativa vial se encuentra el Boulevar Coacalco y la avenida José López Portillo.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que recoge los resultados de las casillas conforme son enviados a los distritos electorales, la diferencia entre los candidatos punteros es de un punto porcentual.

Con el 97.71 por ciento de actas registradas, David Sánchez Isidoro, del PAN, PRI y PRD, con 37.43 por ciento de los votos; mientras que Darwin Renan Esleva Gamiño, de PT, Morena y Nueva Alianza, tiene el 36.78 por ciento.

Durante la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el secretario Técnico Francisco Javier López Corral denunció que integrantes del consejo municipal de Coacalco no pudieron ingresar a las instalaciones por esta manifestación.

cmo