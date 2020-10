Siguen en aumento intubados y hospitalizados por covid-19 en CDMX

La Ciudad de México registró un aumento por séptimo día consecutivo de pacientes intubados por la covid-19 en la Ciudad de México y un otro incremento en personas hospitalizadas por el virus.

Esto a pesar de que el miércoles y jueves la capital registró una disminución de hospitalizados generales por el virus tras un aumento contante de nueve días consecutivos.

De acuerdo con el Portal de Datos de la CDMX, hay 2 mil 757 personas internadas de las cuales 750 se encuentran en terapia intensiva. Lo que quiere decir que en 24 horas hubo un aumento 9 internados y 30 intubados.

Por lo que la cifra de personas hospitalizadas por la covid-19 tuvo un aumento tras dos días de disminución, mientras que la de personas intubadas sigue en incremento.

Por ello la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció que seguimos en Semáforo Naranja con Alerta y que "a pesar del incremento, no estamos ni cerca de las cifras de mayo", cuando la pandemia fue más grave en la Ciudad de México.

Asimismo, el Gobierno de la CDMX dio a conocer que hasta el corte del 22 de octubre, hay 151 mil 917 casos confirmados, 14 mil 554 defunciones, 10 mil 617 casos activos, 53 mil 604 sospechosos.

Lo que quiere decir que en 24 horas hubo un aumento de mil 461 confirmados, 74 defunciones, 743 activos y 2 mil 562 sospechosos. También hubo mil 528 recuperados en la última semana.

Durante la conferencia de prensa de la jefa de Gobierno, señaló que la reapertura de las actividades económicas se ha logrado gracias a tres acciones que ha realizado el Gobierno y la ciudadanía, pero ante el aumento "no estamos en condiciones en abrir ninguna activad nueva", por ello pidió seguir con las medidas sanitarias.

Las acciones son:

- Aumento de pruebas combinado con el trabajo territorial (quioscos y visitas casa por casa)

- Cantidad de visitas a la población para orientar e identificar a personas con síntomas

- Participación ciudadana en la prevención

ACTIVIDADES CERRADAS

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dio a conocer que debido al aumento de hospitalizaciones y el Semáforo Naranja con Alerta, no se reabrirán nuevas actividades económicas.

También hizo un llamado a la ciudadanía para seguir con las medidas de sanidad y "no bajar la guardia" debido a que si la tendencia en la hospitalización sigue de deberán poner restricciones a las actividades que ya están funcionamiento con la Nueva Normalidad.

Pidió a la ciudadanía no realizar fiestas y que en caso de los días festivos próximos (como Día de Muertos) se realicen desde casa y si es posible no salir ni hacer reuniones con más de 10 personas para evitar contagios masivos.

"Se tiene que esperar para ver el cambio a la tendencia, aún estamos a tiempo de hacer un cambio, pero hay que seguir con las medidas de Sanada Distancia y en caso de síntomas enviar un SMS para la atención temprana y si seguimos estas medidas podremos seguir conteniendo la pandemia", afirmó la jefa de Gobierno.

Por ello no se anunció la reapertura de ninguna actividad nueva para la siguiente semana hasta que la Ciudad se encuentre estable. Sin embargo el horario de las actividades económicas ya abiertas seguirán con el mismo horario y aforo de 30%.

NO HAY SATURACIÓN EN HOSPITALES

La jefa de Gobierno señaló que no estamos en los niveles de marzo y que los decesos son cada vez menos al igual que la positividad en las pruebas.

Afirmó que a pesar del aumento no hay saturación en los hospitales y que incluso en diversos hospitales de la Ciudad "dando que no tienen sus camas ocupadas por covid y no hay un incremento mayor, se han usado para otras cosas como cirugías", señaló sheinbaum.

Comentó que también hay un incremento de ventiladores y en caso de haber un rebrote se "está listo",k además mencionó que todos los días se revisa la ocupación hospitalaria por institución y que todos los hospitales tienen camas disponibles suficientes (63.4% de camas disponibles con ventilador).

Sobre el hospital de la raza Sheinbaum comentó que se investigará, pero que se ha sido "muy responsable", que todas las semanas se tienen diálogos con las instituciones y no hay un dato de saturación por el momento.

SEMAFORIZACIÓN

En semanas pasadas, Sheinbaum explicó que hay cuatro indicadores para cambiar el color del semáforo.

Los indicadores que el Gobierno Federal y el grupo epidemiológico designó para el semáforo amarillo son:

- La ocupación hospitalaria con menos del 50%

- La tendencia de hospitalización en los últimos 30 días (si no hubo alzas y se mantuvo estable en los casos de covid-19).

- Tendencia en el síndrome de covid-19 en los últimos 14 días (descenso continuo).

- Porcentaje de positividad de coronavirus menor al 20%.