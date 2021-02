¿Sigue el pleito entre Semovi y empresas?

El conflicto entre Mobike y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México estrenó un nuevo capítulo con las recientes por los operativos que realizó el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) contra bicicletas de la empresa que no tienen permisos, además de la clausura de uno de sus inmuebles.

Mobike denunció por medio de un comunicado que se han realizado más de 20 operativos en su contra, recientemente el Invea realizó uno de estos, donde clausuraron el inmueble de Lago Hielmar 9, colonia Pensil, que era ocupado como taller para reparar y dar mantenimiento a sus bicicletas, a pesar de haber entregado la documentación solicitada por autoridades.

“Ha sido una campaña desde el Gobierno dirigida y orquestada por la Secretaría de Movilidad, a cargo de Andrés Lajous, donde nos han estado hostigando y presionando para dejar la Ciudad. De manera ilegal el Invea realiza operativos para levantar las bicicletas”, aseguró en entrevista con El Universal, el director de Mobike, René Ojeda.

Ojeda afirmó que solicitó reunirse con el secretario de Movilidad, la Consejería Jurídica y la jefa de Gobierno, para que pueda obtener el permiso de operación realizando la contraprestación, la cual era de 6 millones 240 mil pesos para poder obtener el permiso anual. “No nos negamos a pagar, si no solicitamos una prórroga de 90 días para pagar y esto se debió a que Mobike a nivel global estaba independizándose en sus diferentes células. Hoy nosotros somos independientes, operamos con un grupo de empresarios en Latinoamérica. Mobike está saludable, creemos que si nos hubieran concedido esos días esta situación ya se hubiera resuelto”, afirmó.

René Ojeda asegura que las autoridades les han incautado “más de 500 bicicletas Mobike, de las cuales no se tiene notificación alguna por el levantamiento de las mismas y se desconoce la multa o mecanismo administrativo para recuperarlas”, información que pidieron desde hace 90 días.



“El titular de la Secretaría de Movilidad creó una regulación unilateral que no incluye a las empresas que se dedican al arrendamiento de bicicletas y su Ley de Movilidad no lo contempla”, aseveró Ojeda.

Los motivos de la Semovi



Como respuesta a las acusaciones realizadas por Mobike, la Semovi argumentó por medio de un comunicado que los operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Invea para retirar las bicicletas de espacios públicos responden a la falta de permiso de operación de algunas empresas.

La dependencia recordó que hubo un proceso de asignación de permisos anuales, en el que Mobike participó y una propuesta resultó elegida; no obstante, no hizo el pago de la contraprestación correspondiente, de forma que no se entregó el permiso y no pueden operar en la ciudad.

La Semovi recordó que habrá nuevos procesos de asignación de permisos para todos los interesados.

