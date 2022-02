Sigue batalla del pequeño Elías Eli contra el cáncer; va por segundo trasplante

Cuando tenía seis meses edad, Elías Eli fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo B con carga tumoral. A un año y dos meses de tratamiento, un trasplante fallido de médula, quimioterapia, así como idas y venidas del hospital, la esperanza no muere en su familia, por lo que pelean por conseguir una remisión del cáncer y lograr su objetivo, que el próximo mayo se le pueda realizar un segundo trasplante.

Para Yadira, mamá de Elías, la lucha contra el cáncer que padece su hijo ha significado no sólo un esfuerzo económico, sino también frustraciones y miedo, pero se reconoce como una madre de fe, por lo que sabe que la atención centrada en uno de sus cuatro hijos tendrá su recompensa: la salud de su bebé de un año y ocho meses.

Elías significa "el que no conoció la muerte", y aunque Yadira eligió el nombre, cuando no sabía que tenía que enfrentar el cáncer de su bebé, sabe que lo superarán.

En julio del año pasado, La Silla Rota dio cuenta del primer esfuerzo por vencer la leucemia de manera definitiva, en ese entonces Elías recibió de su hermano mayor un trasplante de médula, pero sus células lo rechazaron.

Elías desde los seis meses de edad fue diagnosticado con cáncer

"Gracias a Dios pudimos entrar a lo que fue el trasplante, fue un trasplante lamentablemente fallido, ya que las células del donador no injertaron, que son las de mi hijo mayor, pero no queda hasta ahí, ahorita nuevamente apareció la leucemia, (los médicos) lo mencionan cómo recaída en la enfermedad. Ahora vamos a una inducción, a la remisión, a remitir la leucemia totalmente para ir por un segundo trasplante".

Cuando le fue detectado el cáncer al pequeño, los doctores apenas le dieron pocas probabilidades de vida, por lo que sus padres se aterraron en el momento; sin embargo, sabían que su hijo saldría del Hospital para El Niño, para continuar con la batalla en casa. A un año del diagnóstico y a un mes de la recaída, la esperanza no muere, son una familia de fe.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, Elías busca visibilizar su batalla y la de decenas de niños más que sufren -en silencio muchas veces- las idas y venidas al hospital, el dolor y los tratamientos. Una batalla que viven también las familias.

"Sí es muy difícil porque tengo cuatro pequeños y de esos pues toda mi atención se está yendo en Elías. Dejamos a nuestros pequeños, nuestras labores, al esposo, todo y digo, pues es desgastante y tenemos que salir adelante a pesar de todo, ¿no?, a pesar de que vengas y escuches al doctor que te dice 'no va bien el niño'".

En el mundo, cada año, son detectados 400 mil nuevos casos de menores con cáncer mientras que, a nivel nacional, esta enfermedad es la segunda causa de muerte en niños de entre cinco y 14 años de edad, y la cuarta en pequeños de uno a cuatro años, por lo que la detección oportuna es la mejor herramienta con la que cuentan para hacerle frente.

Elías contrae Covid-19

El 7 de enero de este año, a Elías se le diagnosticó una recaída por la leucemia y dos días después dio positivo a coronavirus. Aunque sus síntomas fueron casi nulos, estuvo en el área Covid del Hospital para El Niño, lugar al que regresó hace dos semanas por un fiebre que no cedía y ahí otro viacrucis: no hay medicamentos.

"No tiene ni soluciones ni paracetamol que es un medicamento tan básico, entonces es muy complicado porque es correr y comprar, hay medicamentos que cuestan 3 mil pesos y que caducan en 12 horas, a Elías la dosis se la ponen cada 24 horas y pues ya no se puede reutilizar. Es muy difícil y es así para todos los pacientes del hospital, no sólo en medicamentos oncológicos, también para las diálisis, hemodiálisis".

Falta de medicamentos

En 2017, el entonces secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O´Shea Cuevas, reconoció que al inicio del sexenio actual el abasto de medicamentos era de tan sólo el 25%, en la administración anterior la habían dejado en quiebra, con deudas a proveedores y miles de plazas administrativas que mantenían en cifras alarmantes el déficit de personal médico y de enfermería.

Dos años más tarde, el actual secretario en la materia, Francisco Fernández Clamont, declaró que a partir del cambio en la Ley General de Salud del 2019 se generó un desabasto en medicamentos generalizados, materiales de curación y equipos de protección personal.

Actualmente, legisladores panistas han reconocido que el desabasto de medicinas que se enfrenta es por el retraso en la aprobación del Paquete Fiscal 2022, lo que generó una demora en las negociaciones con los proveedores.

Elías y su lucha

Elías es el menor de cuatro hermanos, por lo que su familia está luchando para sacarlo adelante y demostrar que no hay edad para ganar las batallas más cruentas, para ello ponen a disposición la cuenta de BBVA 4152 3133 8551 2525 con CLABE interbancaria 012 420 0156 38815 1023, a nombre de Yadira Anuarite Muñoz Cuenca, por si la población quiere sumarse a su causa. También reciben tapitas que intercambian por quimioterapia o medicamentos.





(SAB)