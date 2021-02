"Sigo sintiendo los síntomas de cuando me dio covid hace 3 meses"

TOLUCA.- Esther, una joven toluqueña quien a finales de noviembre pasado se infectó de covid-19, indica que aún tiene síntomas que la alarman, como intenso dolor de pecho en ocasiones, falta de aire en sus pulmones, dolores de cabeza, dificultad para recorrer alguna distancia y subir escalones.

Recuerda que una vez que superó lo crítico de la enfermedad, estos síntomas no se le quitaron y "a veces pienso que me reinfecté, pero a veces no porque ya es bastante tiempo de que padecí la pandemia, pero sigo sintiendo los mismos síntomas que cuando me dio, a veces me duele mucho el pecho y la espalda, como de enfriamiento y se lo achaco a que mi casa es demasiado fría, ya la tos seca casi ha ido desapareciendo, pero sí, aún tengo tos".

La joven de 33 años de edad y madre de dos pequeños, José de seis años y Daniel de apenas 10 meses de nacido, aseguró que después de la enfermedad se le ha complicado su recuperación, pues también le cuesta trabajo "jalar aire, a veces no alcanzo a respirar bien y luego con el cubre boca menos y me lo quito por momentos para tratar de jalar aire y a pesar de todos estos malestares tengo que trabajar, afortunadamente tengo dos empleos desde casa y pues ahí voy saliendo adelante con mis niños".

Esther, como madre soltera, tiene que realizar todas sus tareas del hogar y en ocasiones, comenta, hasta el hecho de hacer comida la fatiga muy pronto, o el ir a comprar los alimentos de sus pequeños, "y hay veces que tengo que cargar a mi niño más pequeño y pues sí me esfuerzo bastante, aunque el más grandecito me súper ayuda a entretenerlo y a dormirlo o a darle de comer cuando yo estoy trabajando en la computadora, pero también se me desespera".

Pero eso de caminar mucho no puedo, muy poco subir escaleras o una subida a la banqueta, la verdad esta enfermedad te deja muy mal y eso que tuve covid pero no muy grave, pues no fui a parar al hospital como mi mama, pero sí me la he visto muy complicada y más porque soy madre soltera, pero ahí la llevo con mis niños, espero que estos males desaparezcan pronto, ya esta semana tendré consulta con el doctor y a ver qué me dice sobre cómo voy evolucionando de mi salud", concluye la joven madre de familia.

SÍNTOMAS POSCOVID O COVID PROLONGADO

Fernando Villareal Amate, coordinador de Información y Análisis Estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que lo que se tiene estudiado de esta enfermedad es que la persona después de padecerla presenta dificultad para respirar y tarda en recuperar los sentidos del gusto y el olfato.

Además, se cansan con facilidad, sienten dolores musculares y de articulaciones y presentan cuadros psiquiátricos, como ansiedad e insomnio, pero esto no significa que la persona sea contagiosa.

También se puede presentar en quien tuvo covid-19 de forma moderada o grave, cansancio y les falta el aire al momento de realizar pequeñas actividades o cuando recorren distancias largas, cargan objetos pesados o suben unos cuantos escalones.

"Otra de las situaciones son los trastornos psiquiátrico, aquí hay que identificar un trastorno psiquiátrico, que no es estar loco, son patologías que afectan la parte funcional del cerebro y a sus función emocional, en estos casos lo que se presenta normalmente son pacientes con cuadros de ansiedad en los que se refiere que hay insomnio, hay dificultad para respirar, dolor de pecho, pensamientos recurrentes y esto sí se está manifestando de forma muy común en los pacientes", sostuvo el experto de la salud.

Por lo que se recomienda a las personas que han padecido de la pandemia y tengan problemas respiratorios o que sus niveles de saturación sean por debajo del 90 por ciento, ir al médico para que les recete oxígeno por algunas horas del día.

"También es importante acudir a un psicólogo o un psiquiatra para poder moderar los trastornos porque hay liberación de neurotransmisores y en estos casos se requieren fármacos para controlar y volver a la normalidad, o en otros casos con terapia conductual, es decir, con sesiones con un psicólogo para que tengan una buena calidad de vida y recuperen realmente un bienestar y estado de salud adecuado a pesar de haber tenido covid", abundó el galeno del Seguro Social.

Algunos de estos síntomas pos covid o covid prolongado pueden presentarse de dos a cuatro semanas o hasta por dos meses, pero el sistema respiratorio del individuo puede recuperarse de dos a tres meses, aunque subrayo el doctor Villareal Amate, que como es una enfermedad nueva apenas será un año de que se ha ido investigando, "todavía existen muchas tangentes que no conocemos, no sabemos qué es lo que viene después, no sabemos si tenga repercusiones a un mediano y largo plazo, esto es ahorita a corto plazo lo que hemos identificado".









(Sharira Abundez)