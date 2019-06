''Siento que cada año es peor'': robos en CDMX se duplican

Pese a ser originaria de la Ciudad de México, Cynthia no se siente segura desde hace años. "Siento que cada año es peor, cada vez escuchamos de robos en lugares en los que antes no pasaba, conozco muy pocas personas que no hayan sido asaltadas en el transporte, en algún negocio o tan solo por ir caminando en la calle", lamenta.

La estimación de la mujer de 30 años que vive en la colonia Centro no se aleja de las cifras oficiales.

De acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos relacionados con robo se han duplicado en la mayoría de los casos.

Pese a que delitos como robo a transportista, transporte público, negocio, transeúnte y transporte individual bajaron con respecto al mes anterior, han incrementado en comparación con 2018.

Uno de los delitos que tuvo un alza notable fue el robo a transeúnte en la vía pública puesto que mientras en mayo de 2018 se abrieron 664 carpetas de investigación, en 2019 esta cifra se duplicó con mil 485 carpetas.

Haciendo una suma de estos delitos de enero a mayo, en 2019 se abrieron 25 mil 176 carpetas de investigación mientras que por el mismo periodo de 2018 se abrieron 12 mil 686 carpetas.

fmma