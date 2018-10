Sicarios iban a matar al cardenal Norberto Rivera

Los tres hombres armados que irrumpieron en la casa del cardenal Norberto Rivera el domingo pasado eran sicarios que iban con la intención de asesinar al religioso.

Así lo asegura el periodista Carlos Loret de Mola, quien asegura dicha línea de investigación le fue informada a través de "fuentes de alto nivel".

Al cardenal Norberto Rivera fueron a matarlo, no a secuestrarlo; eran sicarios del Estado de México, me revelan fuentes de alto nivel. Sospechan de la actitud pasiva del escolta del cardenal emérito y no descartan que intenten completar "el trabajo" #Exclusiva