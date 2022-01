"Si ven una mujer, es más fácil que entren a robar mi negocio"

Janeth González, una joven de 20 años residente en el Estado de México, lleva apenas dos meses como encargada de una tienda que vende trajes de baño y deportivos en el municipio de Ecatepec. En ese periodo, ya la asaltaron en dos ocasiones.

Justo un día antes de nochebuena, un joven ingresó al local, la amagó con un cuchillo y le robó su celular, además de mil 500 pesos que correspondían a la venta del día.

"Entró un chico, de unos 17 o 20 años, con un cuchillo y me pidió el celular, desafortunadamente no pasó nadie, ni carros ni gente y accedí".

Janeth González (Fotografía: Manuel López)

A pesar de que el establecimiento se ubica en las inmediaciones de una plaza comercial, en la colonia Las Américas, ningún elemento de seguridad pública llegó para auxiliarla.

Más de dos tercios de la población se siente insegura en la ciudad en la que vive, así lo muestran los resultados de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al corte de diciembre de 2021, el 65.8% de la población consideró que la ciudad en la que habita es insegura, aunque esta percepción mejoró ligeramente en comparación con 2020, cuando fue de 68.1%, empeoró durante los últimos tres meses del año pasado, pues al mes de septiembre fue de 64.5%.

De acuerdo con los datos del Inegi, las seis ciudades más inseguras del país son: Fresnillo, Zacatecas, con 96.8%; Ciudad Obregón, Sonora, con 95%; Naucalpan de Juárez, Estado de México, con 92.1%; Zacatecas, Zacatecas, con 89.4%; Irapuato, Guanajuato, con 89%, y Uruapan, Michoacán, con 86%.

Por el contrario, las ciudades que la población percibió como menos inseguras para vivir son: San Pedro Garza García, Nuevo León, con 16.2%; Los Cabos, Baja California Sur, con 20.2%; San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 24.6%; Piedras Negras, Coahuila, con 24.8%; Tampico, Tamaulipas, con 25.3%; y Puerto Vallarta, Jalisco, con 26.6%.

"SI VIERAN UN HOMBRE, NO ASALTAN"

Janeth considera que las mujeres –sobre todo en el Estado de México– están más expuestas a los delitos en la vía pública que los varones, por su condición de fuerza física.

"Creo que, cuando ven a un hombre en algún establecimiento, es más difícil que se atrevan a hacer ciertas cosas, cuando somos mujeres es más fácil porque somos más vulnerables. En primera, por la fuerza física, no tan fácil te puedes poner con un hombre, entonces, un hombre puede pasar y robar".

En otra ocasión que la asaltaron, el hombre no estaba consciente, "venía un poco drogado y estuvo a punto de enterrarme el cuchillo que traía. Fui atrás de él esperando que pasara una patrulla y pues no, nada", relata.

Con 20 años, Janeth ha sido víctima de asalto a mano armada en Ecatepec (Fotografía: Manuel López)

Fue hasta después de 25 minutos cuando un oficial municipal llegó al lugar, pero lo único que le dijo a la joven fue que iban a vocear el incidente en radio para tratar de dar con el ladrón. Janeth ya confirmó, por su propia cuenta, que Ecatepec es uno de los más inseguros del Estado de México.

CAJEROS AUTOMÁTICOS Y TRANSPORTE, LOS MÁS INSEGUROS

La inseguridad no depende solamente de la ciudad en la que habitan, también de los lugares que visitan, así lo expresaron las personas que participaron en la encuesta del Inegi, ya que el 76.9% de ellos dijeron que uno de los sitios más inseguros son los cajeros automáticos localizados en la vía pública.

El segundo lugar más inseguro es el transporte público, así los perciben siete de cada 10 mexicanos, le sigue ir al banco, con 62.4%, y otro dato alarmante es que el 57.9% considera que son inseguras las calles que habitualmente usa.

Cinco de cada 10 personas sienten que son inseguras las carreteras del país, igual que los mercados y los centros recreativos, el 34.6% piensa lo mismo de viajar en automóvil, y el 34.2% de visitar un centro comercial.

Asimismo, llama la atención la cantidad de personas que consideran inseguros los espacios en los que usualmente se pasa más tiempo, ya que 3 de cada 10 personas sienten eso de su lugar de trabajo, dos de cada 10 perciben así su casa y el 15.3% consideran también que falta seguridad en las escuelas.

BAJAN DELITOS... NO POR MUCHO

Alejandro Hope, analista en seguridad, consideró que los resultados de la encuesta que presentó el Inegi y que refieren una baja general de la percepción de la incidencia delictiva del 68% al 65% , se refiere a la extensión del confinamiento por la pandemia. Sin embargo, los resultados presentan aumentos por localidad.

"Son cifras paradójicas, porque aumenta la percepción de inseguridad en 75 zonas urbanas donde se levanta la encuesta. No es grande, pero sí hay un cambio en la tendencia y una reducción en la victimización. La explicación posible de esta paradoja es que hay un incremento en la movilidad la gente al haber salido más en este periodo que en anteriores", dijo.

Hope destacó que, por zonas, se repite el resultado en Fresnillo, Ciudad Obregón y municipios mexiquenses como Ecatepec o Naucalpan, que reportan mayor inseguridad; y que este escenario continúa con menos percepción de inseguridad en San Pedro Garza o la alcaldía Benito Juárez. Y resaltó el caso de Zapopan y Ciudad Juárez donde aumentó la percepción de inseguridad.

Y afirmó que, si bien durante y posterior a la pandemia se elevó el número de delitos cibernéticos, eso no significa que es lo que esté aumentando la percepción de inseguridad. "Si me clonan la tarjeta no me siento tan vulnerable en comparación con una agresión física".

Javier Oliva, especialista en temas de seguridad y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coincidió en el efecto de confinamiento en términos de seguridad. Y agregó que por ahora no hay razón para dudar de las cifras del Inegi.

"El Instituto se ha caracterizado por ser un referente nacional e internacional de lo que significa llevar un conteo", dijo, "no tendría elementos para desconfiar de sus cifras a menos que estuvieran en contrasentido de lo que ocurre, aunque me parece que no tiene un nivel total de autonomía".

No obstante, consideró que esta y anteriores administraciones han manejado las dimensiones de la inseguridad de manera errática e inconsistente. Y ejemplifico que el aumento de la violencia contra las mujeres es un ejemplo claro. "Uno de los indicadores que me deja claro el fracaso de las políticas en materia de seguridad es la violencia machista, es un delito que ha aumentado más de 30% y el gobierno francamente ha estado ausente en una problemática tan grave como esa".

Por otro lado, afirmó que las cifras en materia de seguridad que maneja el Inegi no pueden estar separadas de la economía, sino que deben ser analizadas en cuanto asignaciones presupuestales en materia de seguridad o municipios.

"Siempre se habla de cooperación, coordinación e intercambio, pero ¿En dónde se nota eso? Sí Morena y sus aliados recortaron un tercio al presupuesto asignado a la seguridad pública municipal. Es decir, las actividades criminales que estamos viendo también tienen explicación, no es una reacción de carácter espontáneo.

Y propuso que el Inegi considere esa variable con mediciones anuales "y nos vamos a llevar sorpresas muy desagradables", advirtió.





