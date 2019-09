"Si no sales conmigo, te arresto": Revelan chats de acoso sexual de jefe policiaco

César Arnaiz, Jefe del Sector Topilejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), fue destituido luego que una policía lo acusara por acoso sexual.

Una serie de conversaciones por Whats App, dadas a conocer por Mileno, revelan las amenazas, insultos y constante acoso del que la uniformada era víctima por el jefe policiaco.

En la conversación Arnaiz, fechada del 4 de septiembre pasado, aborda de manera directa a su subalterna, comenzando así el acoso sexual.

"Hola, ¿Cómo estás, Erika? Ya te dije que me gustas mucho y necesito salir contigo, ya sabes, sino te seguiré arrestando como hoy lo hice. Eso lo puedo hacer por mis huevos", inicia el jefe policiaco la conversación.

"No jefe, por qué me dice eso si ya le dije que soy casada y usted es casado, nada que ver el trabajo con lo que me está diciendo, yo solo vengo a trabajar y a cumplir con el trabajo", responde la uniformada, quien deja en claro que no tienen ningún interés.

Ante el rechazo, César comenzó con los insultos: "No te hagas pendeja, si se ve que eres la mamada y a mí me gustas mucho".

La policía pidió una vez más al mando policiaco que no siguiera con los insultos: "Jefe, no me hable así, yo jamás le he faltado al respeto".

El jefe continúa e incluso le ofrece privilegios si acepta: "Eso me vale, te vas a mochar y te dejo volar de a gratis, no como los que entran, tú mochate y a ti no te pido nada, ya te dije, me gustas".

Sigue la negativa de la policía: "No, jefe, no quiero volar, si usted tiene sus voladores, es su problema".

Entonces, César Arnaiz amenaza con correrla: "A mi tú me la pelas, quien le va a creer a una cualquiera como tú, yo soy el director de sector, el que manda soy yo, pendeja".

Ahí termina la conversión dada a conocer por el diario capitalino en el noticiero se Azucena Uresti.

Aquí les presento dos casos de policías de la #CDMX



-Vinculan a proceso al policía que violó a una mujer en el MP



-César Arnaiz, Jefe del Séctor Topilejo acosa sexualmente a una de sus subordinadas a través de whatsapp, asegura que tendrá sexo con ella #AzucenaxMilenio pic.twitter.com/6PV70mUQEx — Azucena Uresti (@azucenau) September 6, 2019

La víctima denunció ante las autoridades capitalinas el acoso sexual y César Arnaiz fue retirado del cargo.

Esto no es un caso aislado, ya son varias las denuncias contra miembros de la SSCCDMX por crímenes sexuales.

Además, la Ciudad de México es la entidad con mayor número de denuncias por crímenes sexuales de todo el país.

De enero a julio de este año se han registrado 3 mil 777 denuncias por crímenes sexuales en la capital.

Violación simple y acoso sexual son los crímenes más comunes de este estilo, según datos oficiales.

Estas estadísticas arrojan que en promedio en la Ciudad de México ocurren más de 500 casos al mes, casi 20 al día.

Con información de Milenio

