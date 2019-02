"Si no me dan lo que traen, aquí vale madres"; así las extorsiones en el Metro

SHARENII GUZMÁN 07/02/2019 06:00 a.m.

Eran cerca de las 11:00 horas de un lunes, en la estación La Raza de la Línea 5 del Metro. Justo antes de cerrarse las puertas del tren entraron dos jóvenes, uno de ellos con una llave de perico en la mano derecha y moretones en el rostro. La gente, hasta ese momento, no les tomaba atención, a pesar de que reían y se empujaban entre ellos. Ambos portaban una gorra y camiseta de tirantes.

Cuando el tren se puso en marcha hacia la estación Autobuses del Norte, dirección Politécnico, el joven que traía la llave de perico se dirigió hacia el otro extremo del vagón, en el cual iban usuarios sentados y de pie.

"Al chile banda, no les traigo la cantaleta de que acabamos de salir del reclu y ya nos reformamos. Nos acaban de apañar en un operativo y se llevaron lo que habíamos sacado. Venimos a recuperar lo que nos quitaron. Ustedes saben si nos dan algo por las buenas o a la malageña", dijo el hombre de aproximadamente 25 años, quien no soltaba la herramienta.

En medio del vagón había un grupo de turistas extranjeros que no prestaron atención a los jóvenes o no le entendieron porque no hablaban español. Ellos platicaban en inglés, mientras el joven daba su letanía:

"Mi compañero va a pasar, ahí ustedes saben banda".

Los demás usuarios, de inmediato y de manera sigilosa, sin ver a los jóvenes buscaron en las bolsas de su ropa alguna moneda. El otro joven pasó a los asientos y cuando iba a llegar a donde estaba el grupo de turistas, la puerta se abrió. Casi todos salieron.

De acuerdo con el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, este tipo de episodios, cada vez más comunes en el transporte público de la Ciudad de México y del país, son extorsiones presenciales.

"Es una extorsión presencial porque ellos (los presuntos delincuentes) no llegan a ejecutar el robo, sino a través de la amenaza están obligando a que la gente lo haga y como sabemos que vivimos en un contexto violento, entregan lo que tienen, porque se sabe que te dan un balazo por robarte 200 pesos".

El especialista en temas de seguridad señaló que no es un fenómeno privativo de México ni de la ciudad.

"Es algo que sucede donde hay violencia y poca eficacia para detener a las personas, donde hay poca eficacia para sancionar a los delitos y también donde las comunidades no se defienden, no en el sentido de que tomen las armas y agredan, sino que tratemos de no dejar vulnerables a las personas, de que cuando nos toca vayamos a denunciar a pesar de toda la falta de incentivos".

Agregó que si la sociedad cumpliera con la parte de realizar las denuncias, sería menos probable que este tipo de extorsiones sucedieran constantemente. "La verdad son comunes y bastante peligrosos, además están generando un gran daño a la sociedad".

Ricardo, un estudiante del CCH Vallejo relató que en la estación Morelos de la Línea B del Metro dirección Ciudad Azteca, a finales de diciembre de 2018 entre las 22:00 y 23:00 horas, sufrió una extorsión con esas características.

"Se subieron cuatro sujetos, un poco chacalosos, a pedir dinero a la fuerza. No pidieron monedas de manera voluntaria como luego le hacen, sino que nos amenazaron de que teníamos que entregar algo o sino nuestra persona se vería afectada. Dijeron explícitamente ´sino me dan lo que tienen, aquí vale madres, me llevo su teléfono, cosas de valor o les puede pasar algo peor´".

Ricardo relató que al llegar a la estación Tepito, los jóvenes se bajaron "un poco apresurados y se fueron". La gente que estaba en el vagón les dio monedas. "Yo le di los seis pesos que traía, no me iba a arriesgar".

A pesar de que Ricardo se asustó, no pensó en denunciar, ya que "es algo común en el trasnporte y creo que si llegaba a decirles (en el MP) que me habían robado seis pesos se iban a reír".

En 2018, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reportó que se registraron 904 denuncias por robo a pasajero en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de las cuales 799 fue sin violencia y 105 con violencia.

En 2017 se reportaron mil 816 eventos de robo en el STC, de los cuales, mil 680 fueron son violencia y 136 con violencia.

"Metro sigue siendo el transporte más seguro"

En el último año y gracias a las redes sociales se ha difundido diversos tipos de delitos que se cometen en el Sistema de Transporte Colectivo como estos tipos de extorsión, los intentos de secuestros a mujeres y los robos hormiga. Situaciones que el Metro, en la mayoría, niega al no haber denuncias.

Pese a todo, el Metro, de manera proporcional, sigue siendo el transporte público más seguro en la Ciudad de México, afirmó Francisco Rivas.

"El transporte público en México tiene muchas deficiencias y estas tienen que ver con la falta de controles y la falta de procesos en donde podamos entender realmente como se debe ingresar a un sistema de transporte. En el caso del Metro hay un poco más de orden, porque no se entra tan fácilmente, no es como el camión que se agarra en la calle. Ese desorden tiene consecuencias en la seguridad", señaló.

Los ciudadanos no denuncian este tipo de delitos por la falta de atención y confianza en las instituciones. Sin embargo, esto, dijo Rivas, es un círculo vicioso. "La gente no denuncia porque no cree en la institución, y como no se denuncia, la autoridad no actúa, los delincuentes pueden seguir haciendo lo que les pega la gana y la sociedad se vuelve cliente cautivo".

Advirtió que si el gobierno y sociedad no resuelven este tema de fondo, seguirán habiendo víctimas.





