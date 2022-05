"Si no es por una cosa es por otra, pero aquí nunca tenemos agua": vecinos de Ixtapaluca

Ixtapaluca.- "Si no es por una cosa es por otra, pero aquí nunca tenemos agua", así es como resumen vecinos de 16 colonias de este municipio la falta del servicio que padecen desde hace meses y que el pasado miércoles los obligó a bloquear por más de ocho horas la carretera federal México-Puebla.

"Aquí procuramos almacenar la de los trastes para utilizarla en el sanitario, o igual la que ocupamos aquí para trapear la ocupamos para limpiar la calle", explicó Katia García, vecina de la colonia Loma Bonita, uno de los puntos con mayor escasez de agua en toda la zona.

De acuerdo con los residentes, prácticamente en todos los domicilios las cisternas y los tinacos están vacíos porque desde inicios del año no les cae ni una gota.

"Aquí hay que estar pendientes todo el día para ver si cae. Pero ayer fue el colmo porque nos comentaron que cortaron la luz del pozo y que no íbamos a tener agua hasta que se pagara un adeudo, cuando eso nos afecta a todos porque no tenemos ni en las cisternas", dijeron.

Cuando tienen suerte en esta zona, apenas y reciben por unas horas el líquido, aunque con bajas presiones, lo que impide que el agua suba a los tinacos en partes altas.

(Foto: Manuel López)

"No llega, a veces llega un ratito, pues hay que llenar cubetas o lo que se pueda porque no sube al tinaco y como aquí no tenemos cisternas, pues es peor porque nos quedamos con lo poco que llega".

Acusan al gobierno municipal de presionar para asumir el control

Los pobladores aseguraron que las autoridades municipales, del gobierno morenista de Felipe Arvizu, ha intentando asfixiar a los vecinos para apoderarse del control del agua en este pueblo originario, regido por usos y costumbres.

Y es que contrario a otras zonas de esta localidad, en Ayotla la operación y el mantenimiento de los dos pozos comunitarios son administrados por un comité autónomo independiente del organismo de aguas municipal.

"Aquí se han querido meter los del ayuntamiento porque quieren hacer tomas para llevárselas a otros, pero nosotros no vamos a dejar que hagan eso, por eso nos cortaron la luz para presionarnos a que les entreguemos el pozo", señaló Sotero Mileres.

La realidad es que la disputa por el control del agua ha dejado sin servicio a los pobladores, quienes además denuncian malos manejos y falta de transparencia en las tomas domiciliarias y en los ingresos que genera la explotación del servicio en contra de sus propios vecinos.

"Por problemas con los comités se echaban la bolita, pero no daban solución. Un comité decía que se habían doblado la bomba y que no querían regresarla y el otro decía que no porque la quitó para arreglarla y así estuvimos como mes y medio", explicó Katia.

El conflicto se recrudeció el año pasado tras la muerte de Guillermo Mena, presidente del Comité de Agua de Ayotla, que por tres décadas estableció un cacicazgo en el manejo del líquido y que ahora grupos antagónicos de vecinos luchan por hacerse del control.

"Se decía que el señor controló por más de 30 años el agua aquí en Ayotla, y ahorita hay dos comités que están buscando apoderarse de él. Unos dicen que no hay dinero y otros que nunca hubo mantenimiento en el pozo, pero la realidad es que así llevamos ya casi un año y no dan solución", agregaron vecinos.

De acuerdo con un recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el adeudo por pago de energía eléctrica que tiene el Consejo de Administración de Agua Potable de Ayotla asciende a un millón 969 mil 441 pesos que tuvo que ser cubierto como fecha límite el 15 de marzo de este año, algo que ningún comité realizó.

(Foto: Manuel López)

"Lo bueno es que ya vinieron los de CFE hoy y al parecer ya van a poner el servicio, no nos dijeron qué pasó ni nada, pero lo que queremos es que ya tengamos agua y que ellos se arreglen con la CFE, porque la mayoría pagamos mas de mil 800 pesos cada año y cada año es lo mismo, no nos cae nada de agua".

aemz