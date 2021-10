"Si los vecinos dicen no, es no"; Sheinbaum tras protestas por megaobra en el Azteca

"Este es un proyecto privado en el Estadio Azteca y como dijimos: no se puede hacer ningún proyecto si no tiene una consulta pública, si no se consulta a los vecinos, no se muestra qué es lo que es y ahí se va viendo en el diálogo con los vecinos, si es factible o no es factible, qué se cambia, qué no se cambia, o si de plano no se puede desarrollar".