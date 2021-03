Sí hubo un gas irritante en contra de las manifestantes del 8M: Nashieli Ramírez

Las protestas del 8 de marzo pasado, por el Día Internacional de la Mujer, han sido las más violentas de las que se han realizado en materia feminista, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, quien señala que la valoración del uso excesivo de la fuerza se hace en combinación no solo de la que se ejerce por parte de la policía, sino también de los manifestantes.

En entrevista con La Silla Rota señala que hubo un episodio en el que se escalaron los niveles de violencia, no nada más de una parte, y reconoció que sí se usaron gases que no eran de extintores, "gases irritantes" contra las manifestantes. Refirió que los visitadores de la Comisión no vieron a mujeres detrás de las vallas de contención que estableció el gobierno alrededor de Palacio Nacional, según se denunció en algunos medios de comunicación, pero de todos modos se investiga.

Informó que ante la comisión se han presentado seis quejas, tres de manera individual y 3 de colectivos. De esas quejas, una es por el presunto uso de balas de gotcha y otra por el encapsulamiento que tuvieron algunas manifestantes, por parte de elementos policíacos. Y durante la marcha del 8M de 2020 no se presentó ninguna queja, comparó.

"Sí creo que, de las marchas feministas, esta ha sido de las más violentas por ambas partes".

Ramírez dijo que la CDHCM realiza las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante la manifestación, y prevé que antes de concluir el primer semestre del año, la comisión se pronunciará al respecto.

HUBO UN GAS IRRITANTE

Después de la marcha del 8M, la organización defensora de los derechos humanos y observadora de manifestaciones, Marabunta, denunció que se usaron distintos objetos como cápsulas de gas caducado que no se habían usado en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. También se denunció el uso de balas de gotcha, extintores, piezas metálicas y hasta bengalas.

Las declaraciones de Marabunta tuvieron tal resonancia que el presidente López Obrador criticó a la organización, a la que acusó de actuar con hipocresía y falsedad y de tomar partido.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que se usarán gases contra manifestantes.

Se le preguntó a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sobre si han encontrado el uso de cápsulas de gas caducado, como dijo Marabunta. Su respuesta es que hay una investigación sobre ello, derivado de las 6 quejas acumuladas.

"Eso lo acumulamos en una sola investigación. Ya mandamos a pedir las primeras informaciones y el resguardo de las cámaras del C5. Estamos acumulando el material que sale en medios de comunicación y el nuestro. Estuvimos ahí y documentamos. Tenemos un análisis técnico de esta parte. Lo que todavía no sabemos es qué fue; sí fue un gas irritante.

"A pesar de que estuvimos ahí, para definir si es una cosa u otra necesitas tener un referente. Lo único que tenemos es que habíamos estado en manifestaciones donde había habido el uso de los extintores, pero ahí hubo algo diferente. No sabemos qué es, no podemos afirmar, porque las mismas compañeras que estuvieron ahí no tienen un referente para decir ´fue esto", explicó.

Ramírez añadió que lo que procede es una investigación de expertos que puedan definir de qué se trataba.

"De que hubo algo diferente, una sustancia irritante, eso lo tenemos documentado porque estábamos ahí".

Respecto a la bala de gotcha supuestamente empleada en la marcha, informó que una de las seis quejas fue presentada por una de las personas que fue lastimada con dicho objeto.

"Parte de la investigación va a ser eso".

QUEJAS INDIVIDUALES Y EN GRUPO

De las quejas, tres son de personas que se presentaron de manera individual y las otras tres son colectivas.

En cuanto al perfil de las personas que se quejaron, son manifestantes y también hay periodistas, que acudieron en pareja a presentarla, agregó.

LA COMISIÓN NO VIO A MANIFESTANTES DETRÁS DE LAS VALLAS

Respecto a los testimonios presentados por el periodista Ciro Gómez Leyva, de mujeres que afirmaron que fueron retenidas, golpeadas e insultadas por policías, detrás de las vallas que rodeaban la fachada de Palacio Nacional, y si ellas presentaron quejas, Ramírez respondió que no.

-Ellas nunca han venido.

-¿Van ustedes a investigar?

-Se va a investigar todo, pero en el momento que estuvimos, porque estuvimos, se decía que había ahí (personas), y nosotros junto con Marabunta estuvimos detrás de las vallas verificando y nunca encontramos a nadie. De entrada, no podríamos afirmar que hubo o no hubo. De todos modos, se investiga en conjunto.

-¿Documentaron un mayor uso excesivo de fuerza?

-La valoración del uso excesivo se hace en combinación no solo del que la ejerce sino de los manifestantes. La proporcionalidad se da dependiendo del nivel que hay del otro lado. Estamos hablando de una marcha que fueron muchas marchas. Desde la lógica de cómo salieron los contingentes, dependiendo donde sales, viste una u otra. Por esta lógica había varias convocatorias, unas salieron a las 2, otras a las 4, por oleajes, muy dispersos, diferenciados.

"Hay una parte que es la que más se documenta, lo que pasó en las vallas del Zócalo. En esa zona, a diferencia de lo que se vio en otros sitios, había una gran conflictividad. Hubo un episodio donde se escalaron los niveles de violencia, no nada más de una parte. Si vas sobre una manifestación pacífica donde nadie está haciendo nada, ni contra la integridad física de terceros que es lo que nos importa, es la que se viene a procurar, no la de los inmuebles, y estás viendo que no está pasando nada en ese trayecto, si la policía hace cualquier uso de la fuerza, hasta su propia presencia puede ser considerada como un uso excesivo".

En contraparte, si en la marcha se ve que se está poniendo en peligro por parte de manifestantes la vida de las personas que están caminando, porque hay fuego o se están aventando cosas, lo que se haga va a tener una diferente valoración en función de lo que haga el otro, aclaró.

Sobre ese aspecto, se le preguntó si en los encapsulamientos que hubo de policías a manifestantes, registrados en videos que circularon en redes sociales, se registró uso excesivo de fuerza.

"Hubo varios. Una de las quejas tiene que ver con ese encapsulamiento".

-¿Cuándo habrá algún pronunciamiento o incluso alguna recomendación?

-Espero que lo tengamos lo más pronto. Nos regimos con base a lo que las autoridades nos están proporcionando. Ellos tienen tiempo para mandar, nosotros para revisar. No son a corto plazo, la intención es ir más rápido de lo que hacemos con las investigaciones y esperamos que al ritmo que vamos, a fines del semestre tengamos lo que nos arrojó la investigación".









(Sharira Abundez)