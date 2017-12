DE CARA AL 2018

Sheinbaum y Mikel se lanzan contra fotomultas en CDMX

A seis días del arranque de precampañas en la Ciudad de México, el tema de las fotomultas ha causado todo tipo de reacciones

SHARENII GUZMÁN 20/12/2017 05:21 a.m.

A seis días del arranque de precampañas en la Ciudad de México, el tema de las fotomultas ha causado todo tipo de reacciones. El esquema actual promovido por Miguel Ángel Mancera ha sido criticado por Claudia Sheinbaum y Mikel Arriola, durante sus recorridos por las delegaciones.

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento de tráfico en 2015, inició el programa de las fotomultas por cometer infracciones como el rebase de velocidad, vueltas prohibidas, invadir cruces peatonales o no respetar los semáforos. Su implementación causó polémica y molestia entre la ciudadanía.

La aspirante a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno dijo que analizará el esquema de las fotomultas, el cual ya no podrá seguir como está actualmente y en su momento buscará una alternativa. Luego de esta declaración, Miguel Ángel Mancera declaró que sería una irresponsabilidad eliminar el programa.

A esta polémica se sumó Mikel Arriola, quien durante sus encuentros con la militancia priista arremetió contra el programa. La Silla Rota presenta lo que han dicho estos dos precandidatos sobre este tema.

Son un negocio privado: Claudia Sheinbaum

La ex delegada de Tlalpan afirmó que acabaría con la concesión de las fotomultas, ya que consideró el esquema de recaudación mediante una empresa es un abuso

"Vamos a acabar con la concesión de las fotomultas, que solamente es un negocio privado y que no ayuda a ningún momento a la mejora de la movilidad de la ciudad".

Expresó que revisará el esquema mediante el cual funcionan en la ciudad y criticó la burocracia para poder impugnar o reclamar un cobro indebido.

Las fotomultas no resuelven el problema: Mikel Arriola

El precandidato del PRI a la jefatura de gobierno, Mikel Arriola cuestionó las fotomultas y especialmente las condiciones del contrato que el gobierno de la CDMX firmó con la empresa asignada.

"El problema de los accidentes se puede resolver con una policía especial para prevenir accidentes, pero no podemos aceptar los ciudadanos un programa que recuade más de mil millones de pesos cuando el contrato de las fotomultas establece un mínimo de multas a la propia empresa y establece que cada multa, el 46 por ciento va a cobrarlo una empresa".

La implementación de estas multas, dijo, solo demuestran la forma en que gobiernan los partidos de izquierda, asignando contratos de manera directa, sin escuchar a los ciudadanos, sin preguntarles las políticas que se deberían implementar.

"Lo peor de esa asignación es que la empresa que opera este programa cobra 46% de cada multa ¿por qué? ¿Cuál es el incentivo? hay una cuota mínima de multas en el contrato ¿si hay una cuota mínima quién va a pagar los platos rotos? el ciudadano".

Sobre las fotos multas, el aspirante señaló que en 2016 el gobierno de la CDMX recaudó más de mil 100 millones de pesos.

Dijo que la reducción de accidentes es del 18 por ciento, mientras que la recaudación aumentó 260 por ciento, "estamos hablando de que es un programa financiado por el gasto de los ciudadanos, y lo que vemos finalmente es que se trata de un impuesto adicional".

Comentó que es importante que se revise a profundidad este tema de las fotomultas junto con el de las verificaciones de los autos donde los gobiernos de la CDMX han obligado a los ciudadanos a hacerlo dos veces al año.

"Los ciudadanos no podemos aceptar estas imposiciones que tienen un fin recaudatorio y no resuelven de fondo los principales problemas de la población, como se ha visto a lo largo de los años".

También criticó que Claudia Sheinbaum cuestionara a las fotomultas, ya que, aseguró, Andrés Manuel López Obrador fue el jefe de gobierno que iniciara con este programa.

"El indicador es que han subido más la recaudación que lo que han bajado los accidentes. Desde 2005 a 2017 ya han pasado 12 años y no hemos visto que se haya radicado el problema de los accidentes por exceso de velocidad. Primero lo pone López Obrador, no le consulta a nadie, no le rinde cuentas a nadie de los 11 mil millones de pesos que costó. Después se expandió al programa de fotomultas y hoy parece que no es culpa de nadie".

