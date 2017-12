¿PUEDEN HACER CAMPAÑA?

Sheinbaum y Arriola, precandidatos únicos

Hoy inicia el periodo de precampañas electorales en la CDMX, en la que los partidos políticos definirán a sus candidatos para contender por la capital del país

Este jueves 14 de diciembre inicia el periodo de precampañas electorales en la Ciudad de México, en la que los partidos políticos definirán a sus candidatas y candidatos para contender por la jefatura de gobierno en las elecciones de 2018.

Sin embargo, durante las precampañas, los aspirantes tendrán restricciones específicas como no promover el voto entre la ciudadanía o autonombrarse candidatos, así como que no deberán señalar a otros partidos. Si no lo cumplen, podrían incurrir en actos anticipados y ser sancionados.

El periodo de precampañas para que los partidos políticos definan a sus candidatas y candidatos durará 60 días, del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018.

Previo al registro, las y los aspirantes de cada partido político participarán en un proceso interno de selección de candidaturas, basado en los estatutos del instituto político en el que militen, y de acuerdo con las convocatorias de los partidos o métodos, serán el tipo de precampañas.

Para esta contienda, Morena y PRI tendrán precandidatos únicos para jefe de gobierno, ya que solo se registraron como aspirantes Claudia Sheinbaum y Mikel Arriola en sus respectivos partidos. En cambio, en el PRD hay tres: Alejandra Barrales, Salomón Chertorivsky y Armando Ahued.

¿Podrán hacer campaña los precandidatos únicos?

De acuerdo con el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), hay dos modelos de precampaña para precandidatos únicos y los dos modelos han sido reconocidos constitucionalmente por el máximo órgano de decisión, que es la sala superior del Tribunal de Electoral.

"Uno de ellos, es que si es candidato o precandidato único, pero necesita tener el voto del órgano colegiado del partido político, sí puede hacer precampaña y es válido que ellos hagan porque finalmente el Consejo político podría rechazar su precandidatura".

Si la convocatoria de los partidos estableciera que no hay necesidad de realizar precampaña para evitar todo el proceso electivo, entonces quedaría como precandidato definitivo, en ese caso no puede hacer promoción.

El consejero del IECM recordó que, en la historia electoral del país, las precampañas son una forma de acceder a los tiempos de radio y televisión, así como para tener cierta proyección de sus precandidatos.

"Meten un precandidato satélite o generan un proceso de contienda interna, de la cual, tienen derecho y obligación, y a partir de ello, les genera tener tiempo de radio y televisión, que es finalmente lo que les interesa, tener esta proyección a la par que otros precandidatos".

Las precandidaturas generan obligaciones, como por ejemplo la fiscalización, incluso para precandidatos únicos. Los aspirantes tienen que reportar los gastos de casa de campaña, brigadistas, cuánto dinero se destinó para publicidad.

Los precandidatos únicos que no hagan precampaña también tendrán que realizar un informe de gastos y declararlo en cero, en caso de que no se haga, la sanción es la cancelación definitiva del registro o la imposibilidad de participar en la contienda constitucional.

Como en Zacatecas en 2015, David Monreal, el aspirante de Morena para gobernador, no reportó, porque dijo que era precandidato único y que no haría precampaña. El Tribunal Electoral local determinó que sí incurrió actos anticipados de campaña y la sanción fue la cancelación de su registro.

Como tienen que ser las precampañas para evitar actos anticipados

El consejero explicó que, en los espectaculares o carteles, los precandidatos tienen que poner, mensaje dirigido a la militancia del partido. Si no se pone esa leyenda, es un acto anticipado.

"Lo cierto es que ha habido promociones abiertas, que no son de contienda interna, porque le pegan al candidato de otro partido político y aunque pongan la leyenda ´mensaje dirigido a la militancia´, eso está fuera de la difusión para una contienda interna".

La contienda interna es para que los militantes conozcan a los aspirantes y voten por él, pero si en sus mensajes y propaganda, habla de otros partidos o de otros precandidatos de otros partidos eso ya no está dirigido a la militancia y se están adelantando a la campaña, consideró.

"Hay una línea bien delgada de cuándo es acto anticipado o libertad de expresión, y esto no está en la ley, sino en sentencias del Tribunal Electoral. Los actos anticipados vienen de dos fuentes, de ciudadanos que fueron funcionarios y de ciudadanos que si tienen una función pública en activo. La misma manifestación tiene impactos diferenciados a partir del sujeto".

Una vez que empieza el proceso electoral y las precampañas, no se debe de promocionar el voto, sino que el aspirante podría decir "tengo interés", "me gustaría", pero nunca utilizar la palabra, vota, apoyo o soy ya el candidato.

Señaló que si son precandidatos únicos tendrán que cuidarse mucho de lo que dicen y cómo se exhiben, porque si tienen actos públicos y no son reportados, eso si podría ser constitutivo de acto anticipado de campaña.

Hay tres tipos de propaganda: la política, que se realiza durante tiempos ordinarios para generar más adeptos; la electoral que invita al voto del partido o de candidato y la genérica es parecida a la política.

"Los precandidatos únicos tendrían que meter ya sea propaganda política o genérica, y si difunden nombres, imágenes o voces ahí podría incurrir en acto anticipada de campaña".

Así serán los procesos de selección de los partidos en CDMX

Dependiendo del método de selección que cada partido aprobó en su Consejo o Asamblea será el tipo de precampaña que realizarán los precandidatos. Los cinco aspirantes sí podrán realizar precampañas, aunque los matices serán definidos por los partidos.

La candidatura del PRD a jefe de gobierno será disputada por tres aspirantes: Barrales, Ahued y Chertorivsky. Este partido determinó que su proceso de selección se realizará mediante un Consejo Estatal Electivo, que tendrá que realizarse a más tardar el 17 de febrero de 2018.

Se creará una Comisión de Candidaturas, que será la encargada de presentar el dictamen al Consejo Estatal, basado en el análisis de trayectoria, experiencia, factibilidad y en los resultados de un estudio de opinión o encuestas, previamente realizado.

"La Comisión de Candidaturas, deberá elaborar el dictamen que, a través del presidente del Comité Ejecutivo Estatal, pondrá a consideración del pleno del Consejo Estatal Electivo para la definición de las candidaturas", dice la convocatoria.

De acuerdo con la convocatoria de Morena, el 11 de febrero, los aspirantes, en este caso solo será Claudia Sheinbaum para la jefatura de gobierno, serán designados y reconocidos como candidatos únicos y definitivos. De manera previa, la Comisión Nacional Electoral (CNE) debió de haber autorizado el registro.

En el caso del PRI, donde también solo habrá un precandidato, el partido estableció que si habrá un proceso interno de selección y postulación.

"El pasado primero de noviembre, la Comisión Política Permanente del Consejo Político de la CDMX, definió, que el procedimiento para elegir y postular candidato será la Convención de Delegadas y delegados, el cual promueve la participación de militantes y simpatizantes en un ejercicio de unidad y bajo los principios de democracia y justicia social".

