Sheinbaum se opone a alerta de género cuando no hay marcha atrás: OCNF

"Es sustantivo revisar el mecanismo de alerta de género; en la actualidad existen 17 estados con alerta y no ha habido mejoría. Nosotros no simulamos ni nos gusta la hipocresía", dijo la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en su primer informe de Gobierno al tratar la violencia de género.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México no es quien debe aclarar la alerta de género, es la Secretaría de Gobernación a través de Conavim, explica la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, quien además corrige lo dicho por Sheinbaum pues en realidad son 19 entidades las que cuentan con el mecanismo.

"Esto fue nuevo para nosotros, ver que una mandataria estuviera en contra y diga que la alerta de género no sirve pues eso demuestra un desconocimiento del mecanismo, porque al decir que no sirve, se dice que las autoridades son las que no sirven para acatar una orden judicial que viene desde Gobernación".

El pasado 16 de septiembre el OCNF fijó una postura con respecto al tema debido a que el viernes 13, el Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo que ordena a CONAVIM declarar Alerta de Violencia de Género en la capital en los próximos 10 días naturales (es decir, hasta el 30 de septiembre máximo) pues reconoce la existencia de la violencia feminicida.

"La jefa de Gobierno dice que lo quieren revisar y mejorar (al mecanismo de alerta de violencia de género), cuando eso no compete tampoco al Gobierno de la Ciudad, esto ya está en discusión en el Senado".

Estrada explica que a pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México destaca las acciones gubernamentales, estas son políticas públicas adicionales, pero no hay medidas adicionales de atención a desaparecidas y feminicidios.

"Es una resolución muy clara, no hay vuelta atrás, la evidencia y los casos de violencia feminicida demuestran que es necesario activar la alerta. El Gobierno puede meter un recurso de revisión para que no se active la alerta pero eso sólo lo retrasaría. Es idóneo que se decrete ya", explica la directora del OCNF.

La directora del Observatorio espera que sean días para la activación del mecanismo.

Por su parte, María Salguero geofísica y activista creadora del mapa del feminicidio, comenta que lo dicho por Sheinbaum es en parte cierto porque la alerta de género no exime ni acaba con la violencia, pero los mecanismos modifican y corrigen la manera en que operan las autoridades.

Salguero comenta que "estuvo el Observatorio, varios estuvimos exigiendo la declaratoria de la alerta de violencia de género" pues Sheinbaum señaló en el informe que “muchos se quedaron callados” ante la violencia de género en administraciones pasadas.

“Sí debe de decretarse la alerta, estudiar el contexto de la ciudad y tomar en cuenta de los feminicidios ligados al crimen organizado pues muchas mujeres no se atreven a denunciar si en los Ministerios Públicos están coludidos con criminales o simplemente pierden evidencias, en la Ciudad de México se da mucho este fenómeno y nadie es sancionado cuando debería de existir una sanción contra quienes obstruyen la justicia”, comenta.

fmma