Sheinbaum responde a investigación: no se esconden muertes de covid-19

El Gobierno de la Ciudad de México ha sido totalmente transparente con el conteo de defunciones por covid-19, respondio Claudia Sheinbaum al reportero Samuel Adam de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad luego de que presentaran una investigación que revela actas de defunción que harían la cifra de decesos en la capital tres veces mayor.

A pesar de ello, Sheinbaum admitió que se han dado una cifra menor debido a que sólo se contabilizan las muertes de personas con la prueba positiva.

Mexicanos Contra la Corrupción afirmó hay 4 mil 577 actas de defunción de la cual 3 mil 209 son 'probables' o 'sospechosos'.

Por ello, como respuesta, Sheinbaum dio a a conocer que el comité científico técnico, que es un grupo autónomo, es quien se encarga de hacer el conteo y finalmente es quien decidirá compartir la cifra exacta.

"Lo hemos dicho y no se ha escondido esto, primero, tenemos conocimiento de las defunciones de personas positivas de covid y lo segundo es que hay una norma nacional que especifica, de acuerdo a los conocimientos epidemiológicos y bajo esta norma. Aparte del protocolo se crea una comisión independiente, que evalúan según la información de las actas de defunción", señaló la jefa de Gobierno.

Explicó que los expertos revisan no sólo las actas, también el certificado médico de personas que fallecieron con sospecha o probable coronavirus.



Además, mencionó que no sabe de dónde sacó la cifra si la protección de datos está normada por la ley en los casos de covid y aseveró que el Gobierno tiene un compromiso y no esconde las cifras porque "no puede ni quiere".

De esta manera, afirmó que hay total transparencia.

"No sé qué hay de nuevo en esta nota, lo más importante es que estamos siguiendo los criterios para esta evaluación y son ellos (los especialistas) quienes lo hacen público", comentó Sheinbaum.

Mientras el periodista dijo que sólo hay 123 actas de defunción por covid-19 mientras que hay más de 3 mil en el registro civil.



A lo que la jefa de Gobierno comentó que también se cuentan los que posibles contagios y los decesos de neumonía atípica, a menos que se descarte que tenían covid.

Señaló que en la página del Gobierno se puede revisar la norma y sus criterios para contabilizar los decesos.

El número oficial se dará a conocer mediante el Inegi.

"Hay que ser responsables con la información, tanto ustedes como nosotros", solicitó.

Finalmente, Claudia Sheinbaum dijo que aunque existan organizaciones que buscan una contradicción en el Gobierno, no existe algo semejante.



(Ameyaltzin Salazar)