Sheinbaum prepara dos informes de Gobierno ante pandemia de covid-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dio a conocer las fechas de los dos próximos informes de Gobierno de la Ciudad de México.

"Estoy dividiendo mi informe de Gobierno que por obligación debo dar en el mes de septiembre", dijo Sheinbaum durante la conferencia de prensa de este jueves.

Comentó que el informe oficial va a ser el jueves 17 de septiembre en el Museo de la Ciudad de México "y vamos a estar conectados con el Congreso de la capital. Ahí voy a escuchar los posicionamientos de los partidos políticos y voy a tener la oportunidad de dar el informe", afirmó.

Dio a conocer que va a tener que darse con esta modalidad debido a la contingencia sanitaria que se vive en el mundo.

Añadió que el lunes dará a conocer un informe sobre la covid-19 "es decir sobre las acciones que hemos tenido. Una parte muy importante del gobierno se ha dedicado a atender la pandemia aún cuando hemos seguido trabajando", comentó la jefa de Gobierno.

"El lunes vamos a dar la información de todo esto que hemos dado todos los días y los mensajes que doy normalmente los viernes de una manera articulada para que se conozca todo lo que se a hecho en la Ciudad para atender la pandemia", compartió Claudia sheinbaum durante la conferencia.

Adelantó que el paquete económico 2021 ante la pandemia y la crisis económica a causa de la covid-19 en la Ciudad de México, "no va a haber endeudamiento en términos reales, al contrario se va a entregar una ciudad menos endeudada que la que recibimos y tampoco va a haber aumento de impuestos más que lo que corresponde a la inflación".

Esto debido a que los Gobiernos locales recibieron menos recursos federales y la crisis económica a causa de la pandemia.

"Ya habrá oportunidad de presentar el paquete de hecho apenas estamos armando el paquete con la secretaría de finanzas para el 2021, tengo reuniones con ellos todas las semanas o dos veces por semana para ver ingresos, egresos, el ajuste que tuvimos que hacer por la situación que vive en mundo entero y en particular la ciudad.

"EXCESIVA RESTRICCIÓN PARA DIFUNDIR SEGUNDO INFORME"

Ante la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíbe la transmisión de su Segundo Informe de Gobierno en algunas emisoras, la jefa de Gobierno lo calificó de "excesivo".

Esto debido a que el INE informó que en estados como Hidalgo hay proceso electoral.

"Lo que me parece un exceso es que prohíban la difusión del informe en los medios de comunicación masiva, cuando hay posibilidad de los propios medios de bloquear sus señales en Coahuila e Hidalgo", respondió la mandataria durante la conferencia de prensa de este miércoles.

Por su parte, Sheinbaum comentó que esta restricción afecta el derecho de los ciudadanos de la capital a conocer las acciones de su gestión.

"Ahí es donde yo digo que es un exceso, porque la propia resolución del INE establece que no pueden transmitirse en Hidalgo y Coahuila. Lo que no entiendo es por qué no puede transmitirse en la Ciudad de México en los medios de comunicación los resultados de un informe", afirmó.

La jefa de Gobierno compartió que entrará en diálogo con el INE debido a que piensa que esta resolución podría afectar a los gobernadores de otros estados del país, aunque no se encuentren en elecciones.

"CONAGO, UN ESPACIO DE COMUNICACIÓN IMPORTANTE"

Sobre la Conferencia Nacional de Gobernadores y la salida de 10 gobernadores, la jefa de Gobierno comentó que "la Conago sigue siendo un espacio muy importante de coordinación entre los estados y la Ciudad de México, un espacio de comunicación con el Gobierno de México muy importante".

Señaló que los gobernadores que se salieron están en su derecho de hacerlo, "para mí es un tema de ellos, de posicionarse frente a las elecciones de 2021 porque siempre ha habido un diálogo muy abierto"´, afirmó Sheinbaum.

"Están en su derecho, pero yo veo a la Conago muy bien, nosotros tenemos un chat con los gobernadores que prevenimos de Morena, vamos a hacer un posicionamiento de apoyo al presidente de la república", señaló la mandataria.

Añadió que "si ellos quiere un cambio en la distribución de los recursos fiscales, primero lo que tienen que hacer es erradicar la corrupción en sus estados y hacer un programa de austeridad, esa es la posición que nosotros".

Finalizó al decir que en la Conago se tocan "esencialmente temas de salud y económicos que tienen que ver con el tratado Estados Unidos Canadá, algunas acciones que va a emprender la }secretaría de economía y cómo los estados vamos a participar".

