Sheinbaum orientó presupuesto a fines clientelares: expertos

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum está orientado hacia fines electorales y clientelares, como parte de la precampaña en que ya está la mandataria capitalina, rumbo a la candidatura presidencial de la república.

Así lo consideraron el analista Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis y Negocios de la UNAM, y el analista Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey.

Ambos coincidieron en entrevista con La Silla Rota, en que los recursos que se propone en el proyecto del Presupuesto de Egresos al programa Bienestar para niñas y niños, mi beca para empezar, no tiene definido la población objetivo a la que llegaría, además de que se cruza con otros programas educativos federales, en una entidad que además no se hace cargo de la educación básica, que son responsabilidad del gobierno federal.

"No se precisa dónde están los niños y niñas y familias de menor ingreso y que pueden ser susceptibles de ser beneficiados por estos recursos", indicó Martínez.

Por su parte López Montiel dijo que con esos programas que se cruzan con recursos del gobierno federal "se configura una clientela específica para la jefa de Gobierno, además de las que ya operan Morena y el gobierno federal en la capital".

Incluso el aumento de recursos a rubros como salud y a movilidad, "serían espacios que comenzarían a articularse con la lógica de la jefa de Gobierno como candidata, no va a descansar en los jóvenes menores de 15 años, sino en los mayores a 16 años que son los que van a alcanzar a votar, ahí se enfocará el esfuerzo. Si bien la tarjeta va a tener mayor apertura, se va a enfocar en el esfuerzo y las políticas del gobierno federal", pronosticó.

El proyecto de paquete económico 2022 fue entregado al Congreso de la Ciudad de México este 30 de noviembre por la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González. La funcionaria adelantó que los rubros con mayor aumento eran salud, movilidad y educación.

Ante los diputados, González informó que, en materia educativa, el Fideicomiso Educación Garantizada tendrá 13.9 por ciento más recursos para mantener los programas de Bienestar para niñas y niños, "Mi Beca para Empezar" y "Útiles y uniformes escolares", con el objetivo de fortalecer el consumo de las familias de menores ingresos.

CUESTIONAMIENTOS

Uno de los aspectos que se toma en cuenta para analizar el presupuesto es la población objetivo a beneficiar, y uno de los programas estrella, Mi beca para empezar, no está claro cuál es, además de que es probable que algunos de quienes la reciben o recibirán, también se beneficien con algún programa federal, señaló Ignacio Martínez.

"En el primer rubro, Eje 1, igualdad y derechos están destinados 32 mil 922 millones de pesos y el objetivo dice ´continuar avanzando hacia la efectiva igualdad social de todos los ciudadanos´. El punto es en cuanto a los programas con enfoque social Bienestar para niños y niñas, mi beca para empezar, cuál es la población objetivo en torno al recurso que se va a destinar, tomando en cuenta que de los programas que tiene el gobierno federal, 135 mil millones de pesos, están destinados hacia los diversos rangos de edad y grupos que viven en la Ciudad de México y que son susceptibles de ser beneficiados por el apoyo federal", cuestionó.

Por su parte, el profesor de Ciencia Política en el Tecnológico de Monterrey, también señaló en que el presupuesto prioriza rubros que le pueden dar beneficios electorales a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Coincidió en que la mencionada tarjeta, que el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes llamó "Tarjeta Claudia", es uno de esos instrumentos.

"Es relevante que se impulse la beca porque no hay en la Ciudad servicios educativos como en otros estados, es federal y la capital tiene incidencia en el bachillerato, pero el resto descansa en la administración federal. Sin embargo, tiene un presupuesto similar a otros estados que tienen servicios educativos, es una desproporción y está el tema de cómo se va a gastar ese dinero, aunque no es nuevo, sí se ha hecho un impulso en esta administración con apoyos a través no sólo de Jóvenes construyendo el futuro, sino de la propia administración capitalina que ahora se materializó en términos de la tarjeta", dijo.

PEGA A LAS ALCALDÍAS

De acuerdo con López Montiel, el presupuesto limita a las alcaldías, ya que del total del presupuesto que se plantea en la iniciativa que son 234 mil millones de pesos, únicamente 43 mil millones son para las alcaldías, lo que deja o descansa la mayor parte del presupuesto en el gobierno central, y muchos de los servicios que usan los ciudadanos tienen que ver con las alcaldías, y ese es uno de los principales límites.

"Las que tienen más gente son las que se llevan mayor presupuesto, que son Gustavo A. Madero e Iztapalapa, sin embargo, en la proporción de las que tienen menos población, pero generan más riqueza que son Benito Juárez y Miguel Hidalgo, el gasto quedaría más castigado. Cuajimalpa que tiene una población menor a Azcapotzalco, tiene un presupuesto casi igual. Como cualquier presupuesto, tiene una orientación política e intereses en términos de la consolidación del gasto", consideró.

BUSCA SIMPATÍAS EN ALCALDÍAS GOBENADAS POR LA OPOSICIÓN

Ignacio Martínez también notó que el proyecto del presupuesto prioriza el voto duro que tiene Morena en las alcaldías que está gobernando y por otro una mayor efectividad hacia la población que vive en alcaldías que no están en manos de Morena.

"Ahí es donde estaremos viendo que se está destinando ese recurso para generar simpatías".

Volvió a referirse a la población objetivo que será beneficiada por la compra de nuevas unidades de transporte , ya que, si se va a adquirir transporte ecológico, este no llega a zonas paupérrimas de las personas que viven en los cerros

"En el rubro de movilidad la Semovi va a invertir más recursos en la zona lineal San Ángel Chapultepec con relación a la zona alta Cuajimalpa Chapultepec. En la primera ruta el traslado es de una hora, mientras que entre Cuajimalpa y Chapultepec es de dos horas y media y es la misma distancia".

Otro aspecto que criticó es que en el eje 6 del documento, de ciencia, innovación y transparencia se propone destinar 6 mil 008 millones de pesos para promover el acceso a servicios de internet de manera simple.

Pero lamentó que se pongan más nodos en el Centro Histórico que en zonas de difícil acceso de Álvaro Obregón.

"No se nos vaya a enojar el turista europeo o el funcionario que trabaja en edificios del gobierno federal, no nos vayan a hacer un bloqueo", concluyó.





