Sheinbaum mantiene ''guardias fantasma'', figura para inhibir denuncias

"Me dirigí a la agencia a hacer mi denuncia y al llegar a barandilla fui abordado por una persona de unos 50 años de edad, vestido de civil, tez morena y con una placa metálica colgando del cuello y que una vez que le conté lo sucedido me sacó de la agencia y me llevó a un cubículo que está a un costado de la reja que delimita la agencia de la calle. Ahí fui abordada por una segunda persona de 50 a 55 años de edad, de barba negra y a los costados gris, tez blanca, pantalón de vestir negro y camisa azul, corbatas de este mismo color y quien también portaba una placa colgada al cuello", relató Laura en el marco de la carpeta CI-FAO/AO-4/UI-3S/D/003330/08-2019.