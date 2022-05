Sheinbaum: informe de peritos sobre Línea 12 es tendencioso; algo ocultan: Gálvez

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el gobierno local no permitirá que se vulnere a las víctimas de la Línea 12 del Metro ni que se lucre políticamente con ellas, por lo que se inició la rescisión del contrato que sostenía con la empresa DNV y emprende, mediante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, un juicio civil contra esa firma.

"Nosotros, que quede claro ante la ciudadanía, no vamos a permitir en ningún momento la vulneración de las víctimas y la verdad del proceso, que lo ha estado desarrollando con toda pulcritud hasta el segundo reporte de la empresa y que se rompe completamente porque, fíjense, ellos fueron contratados por una metodología que tiene una marca registrada y lo único que hacen es no seguir su metodología que tiene esa marca", dijo.

La mandataria local señaló que el tercer informe que entregó la compañía fue revisado por el Grupo Técnico del gobierno local, el cual determinó que incumplió con los criterios técnicos, lo que derivó en un informe deficiente, mal ejecutado y tendencioso.

Por eso se hizo un informe minucioso de dichos errores, el cual se mandó a la compañía, donde se muestra que no cumplen con su propio método, como se convino en el contrato.

"El día de hoy la propia empresa DNV saca un comunicado y están planteando este tema; es decir, es un caminito que está ligado a Mexicanos contra la Corrupción.

"Es decir, es parte de esta estrategia, de su publicación original y ahora este proceso, que viene desde hace rato, que nosotros lo indicamos, de un conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que se comienza a desarrollar el tercer reporte porque, entre otras cosas, aparece un abogado que ha litigado contra el Presidente", agregó.

Sheinbaum Pardo recordó que en la conferencia del 4 de marzo pasado la gestión local informó que DNV entregó su último reporte, el cual estaba siendo objeto de observaciones por parte del Grupo Técnico, además se advirtió a la empresa de un posible conflicto de interés ante la presentación de un abogado que litigó contra Andrés Manuel López Obrador en 2012 por un asunto electoral y que cuenta con un historial ligado al gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

"Convirtió un informe técnico en algo político, cómo, cómo vamos a permitir nosotros eso. Imagínense, va totalmente contra nuestra moral, nuestra ética. Hemos estado, en mi caso personal, visitando a las víctimas, he estado con las víctimas, jamás he hecho un uso de eso, sencillamente informarlo, porque nosotros no somos así".

La jefa de Gobierno recordó que la gestión local seguirá atendiendo a los afectados de forma permanente, de acuerdo con lo que establece la ley y recordó que la fiscalía capitalina lleva a cabo un procedimiento jurídico en el que se ha privilegiado la reparación integral del daño por medio de la justicia restaurativa.

"El deslinde de responsabilidades lo tiene que hacer la Fiscalía General de Justicia, pero en cuanto a la empresa sí es muy importante que se sepa que entraron a un proceso tendencioso y en un informe muy mal ejecutado.

"Entonces, ahora con todo el procedimiento de reparación de la Línea 12, de rehabilitación se está revisando técnicamente, lo que hemos dicho siempre, los problemas estructurales, de diseño de construcción que tuvo la línea, y lo que estamos haciendo es reparar este procedimiento", agregó.

A través de un comunicado, DNV señaló que fue designada por el Gobierno de la Ciudad de México para realizar una auditoría externa para indagar la causa del desplome de la Línea 12 del Metro.

Confirmó que entregó el tercer y último análisis de causa raíz, el cual fue producido por un equipo internacional de expertos, de acuerdo con la metodología RCA acordada y con estrictos procedimientos internos de calidad.

"Este informe final se entregó totalmente en apego a los requisitos contractuales, a tiempo y completo. DNV confirma que el informe se elaboró sin la participación de ningún expero que pudiera tener un conflicto de intereses.

"DNV respalda la metodología empleada, los hallazgos y las conclusiones del análisis causa raíz del incidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México", señaló la firma.





EL ÚLTIMO INFORME DE DNV NO SE HARÁ PÚBLICO: LAJOUS





El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous, confirmó que no hará público el tercer informe de la empresa noruega DNV sobre el desplome en la Línea 12 del Metro.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el funcionario capitalino dijo que deben esperar a la resolución del diferendo entre el gobierno de la CDMX y la empresa noruega.

Lajous explicó que hallaron un problema metodológico en el último informe de DNV, pues incumplió en los requisitos del contrato, ya que no aplicó la metodología BSCAT como en los anteriores reportes.

Fue la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la que señaló las irregularidades en el reporte de DNV sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro.

"Frente a un error de diseño, de construcción, ¿qué tiene que ver el mantenimiento?, ¿cómo darle mantenimiento a una cosa que está mal diseñada?", lanzó el funcionario.





XÓCHITL GÁLVEZ RECLAMA TRANSPARENCIA A GOBIERNO CAPITALINO





La senadora Xóchitl Gálvez llamó al gobierno de la Ciudad de México a hacer público el tercer informe de los peritos de DNV sobre la tragedia en la Línea 12 del Metro.

Tanto en redes sociales como en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Gálvez les pidió no confundirse y aseguró que no hay un complot contra el gobierno capitalino, pero sí hay una "necesidad de transparencia".

"En lugar de hacer conjeturas, deben hacer público el 3er. informe de DNV sobre el Análisis Causa Raíz de la tragedia", tuiteró.

En entrevista con Gómez Leyva, expuso que cuando el gobierno niega el informe, es porque está ocultando algo. Aseguró que ella no está aliada ni con DNV ni con Mexicanos Contra la Corrupción.

¡No se confundan!



Aquí no hay complot contra el @GobCDMX, lo que hay es necesidad de transparencia.



"En lugar de hacer conjeturas, deben hacer público el 3er. informe de DNV sobre el Análisis Causa Raíz de la tragedia."





¿QUÉ INCONSISTENCIAS TUVO EL TERCER INFORME?





Protección Civil señaló que si bien el tercer informe fue entregado por la empresa DNV el pasado 28 de febrero de este año, "lamentablemente este incumplió con las especificaciones solicitadas en el contrato celebrado, a diferencia de los documentos correspondientes al Dictamen Técnico Preliminar (Fase I) y el Dictamen Técnico Final (Fase II).

Destacó que el documento Preliminar del Reporte Único de Resultados de Análisis Causa-Raíz (ACR) presentó una serie de deficiencias e inconsistencias que no corresponden con las exigencias que el informe requiere, entre las que destacan, en términos técnicos:

-Falta de hipótesis alternativas y las razones de su descarte

-Ausencia en el modelo de un análisis más detallado de la fatiga inducida por distorsión

-Falta de explicación sobre la exclusión del tramo espejo como referencia empírica y analítica

Mientras que en términos metodológicos:

-La razón por la cual no se hizo el análisis causa-raíz siguiendo su propia metodología

-Justificación para no incluir el análisis SCAT de cada barrera, así como el uso de una definición de causa-raíz que no proviene de la metodología BSCAT

-Explicación de por qué se confunden las causas establecidas en su propio dictamen técnico (falta de pernos e incumplimientos de diseño) con las barreras

Protección Civil dijo que ha sostenido una comunicación constante con DNV , solicitándole la aclaración de las inconsistencias y deficiencias observadas; no obstante, a la fecha aún no ha recibido una respuesta satisfactoria.





