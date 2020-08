Sheinbaum fue citada por caso Rébsamen, pero no asistió: abogado

"Yo vi la carpeta de investigación, yo la he tenido en mis manos, hacia citatorios a Claudia Sheinbaum como jefa delegacional en Tlalpan, ese era el inicio de esta investigación, no prosperó y ahora quien está en el bote, pues la maestra y por ahí algún DRO. Yo no veo encerrado a ningún funcionario de Tlalpan, ni de SEDUVI, ni del INVEA, están procesando a pues particulares que también fueron víctimas", expuso el abogado.