Sheinbaum descarta apertura de albergues para migrantes haitianos

Luego de que esta semana llegaran cientos de haitianos a la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se abrirá ningún albergue para ellos.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) sede en CDMX, durante esta semana han atendido en promedio a 200 migrantes diarios, en contraste con las 40 personas que llegan a tender en un día.

Las personas originarias de Haití se presentaron en las oficinas de la Comar, ubicadas en la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc, para solicitar refugio en nuestro país.

Por ello, durante la conferencia de prensa de este viernes, la jefa de Gobierno aseguró que se van a habilitar algunos espacios para que las familias de migrantes haitianas puedan pasar la noche en caso de que vayan a quedarse más tiempo, además de que se les brindará atención en tema de salud.

A su vez afirmó que los migrantes no permanecerán mucha tiempo en la ciudad.

"Pero no se abre un albergue como tal, en particular, sino algunos espacios que ya existen en la ciudad en donde puedan pernoctar, si es que van a quedarse más tiempo; pero la información que tenemos es que no, no van a permanecer mucho más en la ciudad" dijo.









(SAB)