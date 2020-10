Sheinbaum defiende extinción de Fideicomiso de atención a desastres

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, defendió su propuesta de desaparecer el Fondo de Prevención de Desastres (Fopde), cuyo objetivo es realizar acciones preventivas para mitigar los efectos causados por la posible ocurrencia de fenómenos "perturbadores´.

En conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que este era un fondo que estaba sin usarse, que no tenía recursos y que es mejor su extinción porque sólo representan un gasto público.

Explicó que en estos momentos de crisis y desde antes se ha hecho una revisión, "debido a que hay fideicomisos que están en ceros y ya no tienen ingresos. Se está evaluando cuáles son útiles y cuántos no, se revisan uno por uno para verificar cuáles necesita la ciudad, y por el momento se quitan los que no se usan".

Asimismo, comentó que había cientos de fondos que sólo se usaban con fines para la corrupción.

El pasado 1 de septiembre, fue entregada la iniciativa para modificar la Ley de Gestión Integral, que actualmente se encuentra en las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y de Administración Pública.

La iniciativa también plantea la desaparición del seguro otorgado a viviendas que son afectadas por construcciones aledañas, tipo B y C.

cmo