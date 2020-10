Sheinbaum da positivo a covid-19; es asintomática, asegura

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que dio positivo a covid-19, tras realizarse una prueba.

Por su parte, el gobernador de Yucatán anunció que se aisló en casa debido a que amaneció con síntomas de covid-19

"Me aislé inmediatamente en mi casa, guardando sana distancia con mi esposa y mis hijos como marca el protocolo de salud y me han realizado la prueba correspondiente, de la cual en cuanto sepa el resultado lo haré del conocimiento de todos ustedes. Mientras tanto sigo trabajando vía telefónica y por medios electrónicos con mi gabinete para continuar el monitoreo y la supervisión de la atención a las familias y las zonas afectadas por el paso del Huracán Zeta por nuestro estado", publicó en sus redes sociales.

EL CONTAGIO DE SHEINBAUM

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, Sheinbaum aseguró que se siente "bien y fuerte", y que no ha presentado síntomas.

Asimismo, explicó que seguirá trabajando y coordinando actividades a distancia.

Dijo que tiene seguimiento médico de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de COVID. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de @SSaludCdMx y @incmnszmx Hasta ahora sin síntomas. Seguiré trabajando y coordinando todas las actividades a distancia, con el mismo empeño de siempre. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 27, 2020

CANCELA EVENTO PÚBLICO, PERO HABLA EN CONFERENCIA VIRTUAL

La jefa de Gobierno tenía programada en su agenda para este martes encabezar la entrega de una planta potabilizadora en Ciudad Deportiva, el cual fue cancelado por lo que se llevó a cabo una conferencia virtual.

Este lunes, Sheinbaum pidió que el equipo de reporteros que cubren sus actividades públicas se aislara debido a que se confirmaron cuatro casos de positivos a coronavirus.

"Me saco la prueba cada 15 días, ayer me tomé la prueba (PCR) y salí positiva; no tengo ningún síntoma y me está dando seguimiento la doctora Oliva. Estoy asintomática y el pasado 12 de octubre salí negativa", explicó la jefa durante conferencia.

Asimismo, la secretaria de salud local, Oliva López Arellano detalló que habrá que "dejar correr el tiempo" para confirmar si la mandataria capitalina presenta algún síntoma y en en 15 días tendrán que realizar una nueva prueba. "Hay que vigilar síntomas graves", dijo.

¿QUIÉN PODRÍA SUPLIR A SHEINBAUM?

La jefa de Gobierno detalló que en caso de que ella presentara una sintomatología grave, tendría que conformarse un gabinete especial el cual sería coordinado por el secretario de Gobierno José Alfonso Suárez del Real.

La CDMX registró hasta este lunes 579 nuevos casos confirmados y 48 nuevas muertes.

El acumulado en la capital, en casi 8 meses de pandemia, es de 155 mil 899 contagios y 14 mil 837 defunciones

