Sesiones virtuales son más productivas y hay menos riesgo: diputados

El Congreso de la Ciudad de México sesiona de manera virtual desde mayo pasado, para evitar la posibilidad de contagios de la covid-19. Fue una decisión que costó sacar adelante por la resistencia del grupo parlamentario de Morena, que tiene la mayoría legislativa.

Pero el acuerdo, traducido en modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso, ha permitido que los contagios de coronavirus entre legisladores y empleados sean menores.

De los 66 diputados que componen el Congreso, se han contagiado los morenistas Martha Ávila, Temístocles Villanueva y Emmanuel Vargas. De parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, Margarita Saldaña, América Rangel y Héctor Barrera, y recientemente el ex petista Jesús Martín del Campo. Además, falleció un empleado que resguardaba la entrada principal del recinto ubicado en donceles 66, Centro Histórico,

NO ES COMO SAN LÁZARO O EL SENADO

El Congreso capitalino fue uno de los primeros a nivel nacional en decidir hacer sesiones virtuales. Pese a ello, sí registra entre sus empleados una muerte por covid. Se trata de Héctor David Arroyo Martínez, quien se desempeñaba como guardia de respaldo y falleció en agosto pasado.

"En el Congreso no ha habido ningún legislador (que haya fallecido). Supe de uno de resguardo, ha habido contagios pero no muertes y lo que se le reclama de parte de empleados es que hay pocas medidas sanitarias; pedían en Gante más medidas sanitarias, pruebas y apoyos, pero no ha habido tantos casos. Estamos virtuales, entonces no estamos corriendo el riesgo de San Lázaro el Senado", dijo el panista Federico Döring, en referencia a la ola de contagios que azota a las cámaras mencionadas y que ya le costó la vida al diputado federal Miguel Acundo, y al senador Joel Molina, el primero de Encuentro Social y el segundo de Morena, respectivamente.

Las sesiones presenciales en el Congreso capitalino sólo han sido para hacer modificaciones a la Constitución de la Ciudad de México, como ocurrió el 19 de junio pasado, cuando se modificó la Ley de Austeridad para permitir a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para hacer recortes de gastos de más del 10 por ciento a dependencias sin consultar al legislativo, y así enfrentar desastres o pandemias, como la actual causada por la pandemia, y se cambió la Ley de Reconstrucción.

El 28 de agosto hubo otra sesión también para hacer modificaciones constitucionales en materia laboral y se designó a los integrantes del Comité que elegirá al director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.

Pero incluso la sesión solemne del segundo informe de Gobierno de la mandataria capitalina fue hecho a distancia.

LAS VENTAJAS

Para poder hacer las sesiones virtuales se debió modificar la Ley Orgánica del Congreso, y se acordó que sólo se harían sesiones presenciales para modificación de la Constitución, nombramientos y reformas a leyes orgánicas, recordó a La Silla Rota el morenista Eduardo Santillán.

"Trabajamos de manera más eficiente a distancia que de manera presencial", aseguró.

Explicó que de manera virtual prácticamente se hacen todas las sesiones de comisiones. Eso permite que haya una asistencia sin precedentes en comisiones, en promedio de 80 por ciento de asistencia.

"Las sesiones del Pleno son más fluidas", añadió.

SE REDUJERON LOS GASTOS

También el gasto corriente ha disminuido, como es el caso de servicios de luz, agua, teléfono e Internet, que están en los mínimos costos.

"No se gasta en cafetería, no hay eventos presenciales. Todo eso deberá verse reflejado en ahorros", auguró.

Reconoció que se tenía previsto volver a las actividades presenciales en febrero, pero el alargamiento de la pandemia y la falta de una vacuna para dar inmunidad hace prever que por lo menos este año continuarán las sesiones virtuales.

"En todo caso habrá que valorar si el periodo de sesiones de febrero podremos ir regresando a sesiones presenciales".

cmo