Separan a administrador de panteón donde fue extraído Tadeo; prometen mejorar vigilancia

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada anunció que quien fuera administrador del panteón San Nicolás Tolentino, de quien no dio el nombre, fue separado de su cargo, como parte de las investigaciones por la extracción del cuerpo de un bebé, de nombre Tadeo, que fue llevado e ingresado al penal de San Miguel en Puebla, donde después fue desechado en el basurero.

Además, todo el personal de estructura, honorarios básicos y auxiliares que son los prestadores de servicio como jardinería y albañilería que no tienen relación directa con la alcaldía, pero trabajan en el panteón, darán sus declaraciones a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, añadió Brugada.

En total serán 448 trabajadores los que declararán.

QUIENES LO HICIERON TIENEN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Al inicio de la conferencia aseguró que apenas se supo de la desaparición de Tadeo, la alcaldía fue la primera en presentar la denuncia respectiva, el 21 de enero.

"Pareciera que la extracción del cadáver de Tadeo del panteón de San Nicolás Tolentino se trata de un delito cometido por personas con capacidad para extraer un cuerpo de manera ilegal, trasladarlo a Puebla e introducirlo a un centro penitenciario con un nivel de alta seguridad", describió.

Pero al preguntarle si hay un grupo organizado detrás de la extracción de Tadeo, su respuesta fue "no lo sabemos, eso va a ser la tarea de la fiscalía, si hay algo detrás".

Dio a conocer que alrededor de la tumba de Mateo hay un cerco de seguridad, integrado por elementos de la Policía Auxiliar, por disposición de la fiscalía.

Sobre sí ha tenido contacto con los padres de Tadeo, contestó que sí.

"Ellos no son de Iztapalapa, pero sí se tuvo contacto con ellos, les mandamos solidaridad y estamos a las órdenes".

Panteón de San Nicolás Tolentino (Cuartoscuro/Archivo)

MEJORARÁN VIGILANCIA EN PANTEONES

La alcaldesa informó que luego de la extracción del cadáver de Tadeo la administración que encabeza ya trabaja en la modernización del panteón y reconoció la necesidad de mejorar la vigilancia.

"Vamos a iniciar un proceso importante de vigilancia en el panteón y a restructurarlo, así como el sistema de panteones en Iztapalapa. Tenemos que mejorar la seguridad. Vamos a tener vigilancia remota con drones y cámaras, con uso de la tecnología para mejorar la seguridad y a modernizar el panteón y transformarlo en un lugar digno y seguro. Este lamentable hecho no debe quedar impune", remarcó.

Recordó que el panteón es el segundo más grande de la ciudad, con un millón 100 mil metros cuadrados, el cual brinda servicio tanto a personas de Iztapalapa como a otras alcaldías y del estado de México.

Informó que actualmente hay 10 personas que vigilan el largo perímetro del panteón, por lo que prometió que habrá más personal en los alrededores y se contempla la reconstrucción permanente de las bardas, que son muy grandes. Además, un equipo especial va a estar dedicado a mejorar este tema. En dos meses debe estar completado ese objetivo que ya inició, agregó.

Afirmó que las noches son los momentos más difíciles de vigilancia en el panteón, por eso recurrirán a los drones con detección de calor.

Dijo que además de presentar una denuncia ante la FGJCDMX por la exhumación ilegal de Tadeo, presentaron una al inicio de su administración, aunque aclaró que no fue por algo similar. Se limitó a decir que fue porque encontraron "alguna situación" y se tenían que hacer investigaciones, pero no por algo en particular.

"Efectivamente veíamos que rompían las bardas y teníamos que hacer una denuncia, no podíamos quedarnos así nada más".





(SAB)