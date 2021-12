Sentencias para niños: "se declara responsable a..." y hasta con emojis

Cuando la madre de "Laura" murió, la vida aún le preparaba la incertidumbre legal pues se trata de una menor de edad. Debido a que no vivía con su padre biológico, se inició un proceso jurídico para determinar quién se quedaría con su custodia. Aunque este tipo de situaciones son comunes, ella tuvo la fortuna de contar con un juez que le explicó el porqué de sus decisiones y así recibió una de las primeras sentencias de fácil lectura que se han redactado en el Estado de México.

Este tipo de procesos legales no son sencillos, para Laura tampoco lo fue. La pequeña vivía con su mamá, el esposo de ésta y dos hermanastras, por lo que su abuela materna buscó obtener su custodia, cuidarla y mantenerla, el único contratiempo que encontró fue que el papá biológico también quería asumirse como tutor legal.

"Cómo convivía con el papá de sus medias hermanas, la menor tenía a veces falta de esa figura paterna, ya que tenía a su progenitor", comentó Alfredo López García, juez que estuvo a cargo de la resolución del conflicto legal.

El Código Civil del Estado de México, en el artículo 4.228, establece que la custodia de los menores de 12 años quedará preferentemente al cuidado de la madre, pero siempre atendiendo el interés superior del niño, niña y adolescente, aunque la ley no establece que esto sea obligatorio y dependerá de cada caso en específico.

Así es que cuando fallece la madre se debe buscar el bien superior del menor, por lo que el padre biológico, los abuelos y familiares directos pueden iniciar un juicio para obtener los derechos y obligaciones sobre el niño o la niña.

Pero llevar a cabo estos juicios no es sencillo, es por ello que, además de buscar la capacitación de los jueces para que atiendan con la mayor sensibilidad posible, se han generado espacios en que los niños se sientan seguros y no en un juicio en su contra.

LA LEY DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa señaló que el marco normativo en México, desde la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, estableció un estándar jurídico que se reforzó con la Reforma Constitucional publicada en octubre del 2011 al artículo 4, en la que se adicionan el Principio del Interés Superior de la Niñez.

"Además se facultó al Congreso de la Unión para expedir las leyes en materia de leyes de niños, niñas y adolescentes. Esto permitió que en diciembre de 2014 se publicara la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, normativa de avanzada que determinó la creación de diversas instituciones como la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las procuradurías estatales, las oficinas municipales de protección de derechos de menores, así como el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes".

Recordó que la Suprema Corte de la Nación ha expedido una extensa jurisprudencia sobre la base del interés superior de los menores, lo que debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones en las que se involucre, entre otras, la protección de los derechos de los mismos.

La ministra puntualizó que los menores de edad tienen derecho a ser escuchados en los procesos en los que participan, a crecer en un entorno libre de violencia, a la afiliación, a la identidad, además del extenso reconocimiento de la suplencia de la queja en beneficio del menor.

"Suma a lo anterior la reciente publicación del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia que integra técnicamente la normatividad, los criterios de la Judicatura, los estándares internacionales del Sistema Interamericano y observaciones e informes del Sistema Universal de los Derechos Humanos".

¿Pero qué quiere decir lo anterior? En teoría, para los jueces, más que una opción, juzgar con perspectiva de infancias debería ser un común denominador, es por ello que celebró que el Estado de México abra camino para que las sentencias de fácil lectura y las Salas de Escucha del Menor sean cada vez más fáciles de encontrar dentro de los procesos jurídicos.

LAS SALAS DE ESCUCHA DEL MENOR, LA VANGUARDIA

Para crear ambientes que generen confianza, en el Poder Judicial del Estado de México, hace un mes creó las Salas de Escucha del Menor para que los niños participen con jueces durante las audiencias familiares.

Estos espacios la hacen más de cuarto de juegos que de una sala de audiencia, en donde se trata de que el menor se desinhiba y se sienta con la confianza de poder platicar lo que siente y quiere.

En estos espacios, únicos en el país los jueces pueden platicar sin la presencia de otros adultos, evitando que puedan influir en las opiniones de los menores dejando de lado los formalismos que rodean a este entorno.

"Los niños jugando es como se expresan, es como podemos entender su forma de pensar, inclusive, con quién quieren estar, con mamá, con papá, con los dos, porque, o perdamos de vista que es derecho del niño convivir con sus padres", comentó al respecto el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Ricardo Sodi Cuéllar.

Actualmente las salas y áreas lúdicas se encuentran en los juzgados de Tenancingo, Metepec, Naucalpan, La Paz, Atizapán, Toluca, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl y están interconectadas con todos los juzgados familiares del estado para facilitar la comunicación con los niños, con la presencia virtual de juzgadores.

Por su parte, la ministra Esquivel Mossa, reconoció como un aspecto positivo la puesta ene marcha de las Salas de Escucha en el PJEM ya que representa un espacio adecuado para este sector poblacional lo que ayuda proteger sus derechos.

"No me resta más que reiterar mi agradecimiento y reconocimiento por la labor jurisdiccional compartida y que los estándares que considera, sean la regla y no la excepción. Que toda persona juzgadora en cada determinación que entrañe la protección la restitución o la garantía de un derecho de la niña, del niño o del adolescente, referente la obligación constitucional y el compromiso social que tenemos con ellos".

LAS SENTENCIAS DE FÁCIL LECTURA

Durante las sentencias, el lenguaje técnico no siempre es comprendido por los menores por ello se elaboran las de fácil lectura, como la que el juez Alfredo López García le redactó a "Laura".

"Lo primero que debes saber es que, cuando una persona tan especial como tu mami se va al cielo, nunca nos dejan solos, ya que, aunque nosotros no podamos verlos físicamente, ellos siempre nos acompañan y están con nosotros", así comienza la sentencia en la que se explicó a la pequeña que ahora tiene que vivir con su papá, que él la va a cuidar.

También, el juez le escribió que, aunque su papá tiene su custodia, eso no significa que deba dejar de convivir con su abuela, por el contrario, a veces tener las cosas claras facilitan la convivencia.

"Te quiero contar que en nuestro estado hay una ley que se llama Código Civil y en él, existen reglas en las que se establecen las bases conforme a las cuales se conforman las familias, así como los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros que la integran.

"Es por ello que cada uno de nosotros, tenemos un papá, una mamá, abuelos paternos y maternos, hermanos, tíos... sin embargo, aun y cuando todos formamos de la misma familia, existe una preferencia mayor a favor de nuestros papitos para que ellos sean los que se ocupen de nuestro cuidado y atención".

Para el juzgador, las sentencias no van dirigidas a los abogados, sino a quienes tienen el conflicto legal.

"Por ello, en la mayoría de las veces, esas partes no tienen conocimientos jurídicos, de ahí que se requiera un lenguaje común para hacerles más comprensible el contenido de la sentencia".

En ese sentido, Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, reconoció que, a la fecha, se tiene el registro de 10 sentencias con este formato, aunque buscarán que sean más comunes.

"Estamos desarrollando un manual de estilo del Poder Judicial, tenemos que comunicar mejor nuestras sentencias, que no sean sentencias difíciles de leer, que sean sentencias fáciles de entender porque luego los abogados hablamos con un ´tecnolecto´, con un lenguaje técnico que no nos entendemos más que entre nosotros, es importante que el lenguaje sea claro, para eso se necesita, obviamente, un proceso de capacitación".

Destacó que no es sencillo transformar la mente y la forma de redactar de 420 jueces, de 57 magistrados y de todos sus equipos de trabajo, por lo que, además del Manual de Estilo, se brindarán cursos de argumentación jurídica para generar la consciencia de que se deben comunicar mejor las sentencias, de manera más clara porque va dirigida al justiciable que no es especialista en Derecho, a su familia y a la sociedad.

"Cuando yo era magistrado y dictaba mis resoluciones en vivo, ahí en la misma audiencia, yo procuraba explicarlas a los justiciables y al público, en consecuencia, yo me dirigía a ellos y con lenguaje muy sencillo hacía yo mi explicación. No hacía yo sentencias muy largas, eran de 25-30 hojas contra 400, así se hace muy sencillo".

Pese a que es un proyecto naciente, se prevé que también se implemente cuando las partes involucradas en un conflicto legal sean personas que hablen lengua indígena o extranjera, aunque, por el momento, para no violar sus derechos, se hace uso del trabajo de peritos traductores.

"Tenemos un convenio con la Universidad Intercultural para formar a nuestros peritos en lenguas indígenas", añadió el magistrado presidente.

"LAURA", OTRO CASO DE ÉXITO

La sentencia que recibió "Laura" tenía no solo palabras que podía entender, sino también emojis, lo que la hacen aún más amigable.

Tras la audiencia que tuvo con el juez en Tlalnepantla, le regaló un dibujo al funcionario que determinó quién la iba a cuidar. Su sueño es ser médica y para el juez Alfredo, de la mano de su padre, podrá conquistar sus sueños.

