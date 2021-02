Sentencian a hombre con esquizofrenia a 25 años en la cárcel

ECATEPEC.- La empleada del Oxxo vio con recelo a un indigente que estaba afuera de su tienda ubicada sobre la avenida Pichardo Pagaza esquina con calle Gardenias en la colonia Florida, temía que le robara mercancía y llamó a la policía municipal.

El indigente pedía algunas monedas, pero por su aspecto era rechazado por los peatones. Al parecer a una mujer la amenazó con llevarse a su niño que estaba en una carriola.

El hombre se llama Juan, de 44 años, vive con esquizofrenia y había perdido la noción del tiempo y no sabía en qué lugar se encontraba puesto que él vive con su familia en Iztapalapa, pero se ignora como llegó a Ecatepec.

Su esposa Iris Hernández informó que tenía varios días de que había salido a trabajar a la Central de Abasto de la Ciudad de México y no regresó.

Solo supo de él cuando Juan estaba detenido en la agencia del Ministerio Público de San Agustín, acusado del presunto secuestro de un niño.

Juan fue sentenciado a 25 años de prisión el viernes 12 de febrero por un juez del penal de Ecatepec, cuando de acuerdo con la esposa no se escuchó la versión de la empleada del Oxxo que fue la que llamó a la policía para prevenir un posible robo.

Además, no se consideraron los estudios de psiquiatría, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México los solicitó para ser incluido en el expediente.

Iris Hernández fue a hablar con la empleada del Oxxo y escuchar su versión. Confirmó que ella fue la que llamó a la policía municipal de Ecatepec porque temía que el indigente podía robarle mercancía.

NO LLAMAN A COMPARECER A EMPLEADA

La esposa pidió a su defensora de oficio que llamara a comparecer a la trabajadora del Oxxo, para que diera su versión ante el juez, pero la respuesta de la abogada fue "A mi tu cuento de historia no me interesa".

Además, puso de pretexto de que el nombre de la empleada no estaba en el expediente.

Iris Hernández aseguró que el esposo de la madre del bebé, no estaba en el lugar de los hechos, sino que llegó después y esa versión lo podía constatar la empleada de la tienda de conveniencia.

Pidió a la defensora de oficio que prepara una hipótesis del caso, para que se escuchara todas las versiones de los testigos, pero la abogada se negó en todo momento.

"Soy amiga de la mp no vamos a tener un problema contigo; ademas ponte en el lugar de la señora", recordó la esposa de Juan.

La esposa pidió que le cambiaran de defensor de oficio.

EL JUICIO INICIAL

El juez David fue el encargado de la causa 598/2019 y la audiencia inicial fue el 28 de enero de 2020. Contó con la fiscal Norma Angélica, la defensa a cargo de José Víctor, el imputado Juan y sólo tres testigos.

Los dos policías municipales de Ecatepec que intervinieron y el esposo de la presunta víctima madre del bebé.

El juez pidió guardar atención: "voy a resolver sobre la responsabilidad penal que le pueda resultar en un hecho que le atribuyen, reitero es de suma importancia mantener cualquier duda, cualquier comunicación que usted quiera tener con su defensa se la voy a permitir en el momento que así lo requiera, si le surge alguna duda, si tiene alguna pregunta que realizar a su defensa, se la voy a permitir ¿queda claro lo que le estoy diciendo?"

Pregunto a Juan y este respondió con un sí.

El juzgador dio detalles de que se trataba de un juicio oral dictado en la carpeta administrativa 1881/2019 del índice del juzgado de control del Distrito judicial de Ecatepec seguida en contra de Juan.

Esto por "el hecho delictivo de privación de libertad en agravio de una víctima cuya identidad se resguarda. Resolución en la que el juzgador de control señaló las pruebas que fueron ofertadas por las partes, que fueron admitidas para desahogarse en esta diligencia".

También le hizo saber al tribunal de enjuiciamiento que el hoy acusado se encontraba al interior del centro carcelario bajo la medida cautelar de presión preventiva y su caso se radico en el número 598/2019.

EL CASO

El 28 de agosto de 2019 como a las 20:10 horas, los denunciantes Enrique y María, quienes traían en su carriola a su hijo menor de edad, se encontraban afuera de la tienda Oxxo que se ubica en la avenida Pichardo Pagaza esquina con calle Gardenias en la colonia Florida, "momento en el cual se acercó el acusado Juan, quien les pide dinero, negándose Enrique y le dice el acusado: "te vas a arrepentir cabrón".

Posteriormente, Enrique entra a la tienda Oxxo a comprar quedándose afuera de la tienda María Luisa junto con el menor, "es cuando regresa el acusado quien toma al menor de la carriola privándolo de la libertad" , preciso, y le dice a María Luisa: "les voy a robar a su chamaco por no darme dinero".

Según lo que consta en el juicio oral, " María Luisa grita y sale rápidamente y sale de la tienda Oxxo, su esposo, para esto, Juan, ya había caminado unos metros por lo que Enrique logra detenerlo y le quita al menor".

Presuntamente el padre del bebé fue auxiliado por gente que estaba cerca de la tienda.

Al percatarse Enrique que circulaba una patrulla municipal les hace señas y explica a sus ocupantes lo ocurrido, quienes llevan a cabo el aseguramiento del hoy acusado".

El policía Gabriel fue el testigo uno en este caso y estableció: "Nos hacen señas, íbamos circulando sobre la avenida Pichardo, nos hace señas una persona de sexo masculino, nos informa, bueno, nos hace señas y hacemos a una tienda de Oxxo, a verificar, nos indica que una persona que está este, lo tenía detenido, lo tenía asegurado porque al parecer se llevaba a su hijo, a un menor de la carriola".

"Detenemos a la persona, nos entrevistamos con esta persona, papá del menor, nos indica que el señor le pidió unas monedas ya que pues estaba tomado o drogado no lo sé, y este, no se las da y les dice que les va a quitar al menor, no sé si se lo haya arrebatado y ellos lo aseguran y nosotros lo agarramos y lo ponemos a disposición".

El fiscal le preguntó al testigo uno ¿Recuerda cuál era el nombre del papá? "No, no lo recuerdo la verdad bien, bien", expresó.

JUAN DECÍA QUE "OÍA VOCES"

Un dato que destacó el policía Gabriel es que el detenido "nos refiere que su cabeza le decía que, le decía que oía voces que le decía que tenía que llevarse al niño".

Al preguntarle sobre la forma en que había sacado al niños el fiscal preguntó: "¿cómo se los quitó?"

"Lo saca de la carriola", dijo el policía Gabriel.

"¿Cómo era esa carriola?", cuestionó el fiscal. "Híjoles, eso no lo recuerdo eh, fue todo muy rápido, llegamos y aseguramos al señor y entrevistamos al papá y a la mamá nada más. Inmediatamente nos lanzamos al MP".

"NO SE SÍ DROGADO, TOMADO, IBA MAL EL SEÑOR"

El policía Gabriel o testigo uno, recordó que el acusado "Traía una bermuda, unos zapatos, no recuerdo, bueno creo que si eran zapatos y una playera azul, el mismo nos refiere que esa ropa se la habían prestado, ya que no sabía cómo había llegado al lugar, él dice que no sabía cómo había llegado al lugar".

El fiscal preguntó: "Físicamente ¿cómo se encontraba el acusado? El testigo, expresó:" Le vuelvo a repetir, no sé si drogado, tomado no lo sé pero si iba mal. Iba mal el señor, definitivamente.

Y el fiscal insistió: " ¿A qué se refiere con mal?"

"Tomado, o sea, con droga o con alcohol. En ese aspecto. El mismo refiere que sí, que tomaba, pues, tomaba mucho para pronto y también se drogaba al parecer".

LA ESPOSA CONFIRMA QUE JUAN VIVE CON ESQUIZOFRENIA

Esta declaración en el juzgado de Ecatepec confirmó la versión de la esposa del acusado, de que su esposo vive con esquizofrenia, que no estaba bien de sus facultades mentales y mucho menos sabía lo que hacía.

Además, de que Juan estaba totalmente perdido, tenía ropa ajena y sí, deambulaba "como indigente", sin sentido.

Otro dato que dio la señora Iris Hernández era de que el papá no estaba en el momento del supuesto rapto, ya que llegó después.

Pero está versión no fue incluido en el juicio oral, porque no se llamó a comparecer a la empleada del Oxxo que pidió la presencia de la policía municipal por el temor de que el indigente robara mercancía.

Otra versión del policía Iván, el testigo dos, le dijo al juez y al fiscal "le voy a ser franco, parecía así un poquito así como que lo notaba como si hubiera ingerido algo, no sé tuviera algo así como que, como droga, o como si estuviera no sé, aparte de que estuviera se veía muy mal, en malas condiciones".

Agregó: "cuando lo aseguré lo subí arriba de la patrulla le preguntaba al señor: ¿está bien? Me decía: "no es que, algo me dice mi cabeza que me decían voces, me decían cosas, que yo hiciera esto, se puso en una forma muy, ¿cómo le dirán? No sé, como que muy, algo así como psicológicamente, como que algo le decía su cabeza, que hiciera, que, tratara de hacer las cosas y nosotros le preguntamos que ¿qué había tomado, qué había ingerido?"

"Nos comentó él, cuando nosotros ya lo trasladamos después al MP, que llegamos ahí a las 20 con 40 minutos nos comentaba el señor que, pues él era trabajador en la Central de Abastos, pero que él desde muy joven, para aguantar esa marcha de trabajo, se metía bastante droga, entonces pus que tenía muchas lagunas mentales".

El policía Iván, testigo dos, aceptó que lo pasaron al médico legista y el legista "creo con el psiquiatra, porque cuando estábamos ahí, me decía el señor hacía ruidos de: "no me pegues, no, no, no, no me hagas nada, no, lo tuve que hacer por mis hijos y también porque no tenía dinero" el señor estaba así en el MP, le soy sincero, la verdad pus yo nomás le dije: tranquilícese, porque igual les damos nosotros atención y servicio porque pues también lo veíamos que estaba malo, el señor, después ya se tranquilizó y ya fue como que menos ya, se relajó, pero sí, él se veía muy, muy mal".

LA ESPOSA ASEGURA QUE ESTA ENFERMO

Iris Hernández esposa de Juan, dijo que él tenía que tomar medicamentos, se trataba de un enfermo, que vive con esquizofrenia y en el penal de Chiconautla lo golpeaban.

Subrayó que por no querer vender cigarros para otro sujeto lo golpearon.

La esposa reconoció que Juan, de 44 años de edad, "no está bien de la cabeza y no lo han llevado al hospital para su tratamiento".

Era imposible que quisiera secuestrar a un bebé y más si no se podía ni sostener por su estado mental.

Recordó que salió a trabajar a la Central de Abasto y de ahí se perdió una semana, hasta que lo acusaron de secuestro del bebé.

Aún con su problema de esquizofrenia, Juan tiene que pagar las cuotas en el penal, por ejemplo 200 pesos por no realizar la fajina y 400 pesos para sacarlo de la celda de castigo.

A la esposa le hablan constantemente por teléfono del interior del penal para realizar los pagos a una cuenta para "los gastos" de Juan.

LA SENTENCIA

Un juez de Ecatepec dictó la sentencia de 25 años de prisión a Juan, lo que afectó a Iris Hernández, ya que, asegura que si su esposo entra en crisis, se puede suicidar.

Ella consideró que en el juicio de Juan, no se escuchó a una parte vital para deslindar a su esposo de secuestro de un bebé.

fmma