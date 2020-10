Sentencian a 31 años de prisión a directora del Colegio Rébsamen

Un juez de control sentenció a 31 años de prisión a Mónica García Villegas, conocida como "Miss Moni", dueña y directora del Colegio Rébsamen, por el delito de homicidio culposo y responsabilidad de obra.

La sentencia fue menor a lo solicitado por la Fiscalía General de Justicia capitalina en contra de García Villegas, pues pedían 73 años de cárcel.

El juez fijó un monto mínimo de reparación del daño de 402 mil pesos por cada víctima, es decir, una reparación de más de 10 millones de pesos por las 26 víctimas mortales durante el colapso de la escuela durante el sismo del pasado 19 de septiembre.

#ÚltimaHora | Sentencian a 31 años de prisión a Mónica García Villegas, directora y dueña del Colegio Rébsamen.https://t.co/7u9N0n83Pb pic.twitter.com/mdphRmK76P — La Silla Rota (@lasillarota) October 14, 2020

Asimismo, la fiscal Ernestina Godoy tuiteó al respecto y dijo que "fue un trabajo arduo" de las autoridades y celebró que se lograra justicia para las víctimas.

La @FiscaliaCDMX obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia de 31 años de prisión en el caso Rébsamen. Fue un trabajo arduo de ministerios públicos, peritos y @PDI_FGJCDMX para robustecer la indagatoria. ¡Logramos justicia para las víctimas! — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) October 14, 2020

El pasado 17 de septiembre, luego de varias audiencias, el juez de control declaró que la directora del Colegio Rébsamen era culpable por los dos delitos.

SE DIJO INOCENTE

En la primera parte de la audiencia de sentencia, Mónica García Villegas "Miss Moni" reiteró que es "completamente inocente" y que trató de "ofrecerles el pésame a los padres de los niños" que perdieron la vida durante el colapso del Colegio Enrique Rébsamen en septiembre de 2017, del que era dueña y directora, pero que "ellos no accedieron".

"La maestra les externó directamente a ellos y decirles que trato de ser amable, yo trate de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar y ella dijo: ´yo no tengo porque pedirles perdón a ustedes de eso, perdón no, porque soy inocente", declaró Rosendo Gómez Hernández, defensor de la maestra durante un receso que se decretó en la audiencia, que inició a las ocho de la mañana de este miércoles.

Al salir de las salas de donde se desarrolla el acto judicial, algunos de los padres salieron molestos al escuchar el pronunciamiento de García Villegas ya que desde el comienzo del juicio oral querían que Miss Moni externara un perdón y pésame.

cmo