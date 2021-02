Señalan a policías municipales de Ecatepec en asesinatos de vecinos

ECATEPEC.- Policías municipales de Ecatepec se han visto involucrados en por lo menos cuatro asesinatos de vecinos, algunos de ellos por faltas administrativas y solo en un caso por el robo a un camión repartidor; además, agredieron a una enfermera, encarcelaron a un joven por repartir información de prevención de covid-19 y golpearon hace unos días a un reportero de un periódico nacional.

Estos son solos algunos casos documentados sobre el procedimiento de la policía municipal en este 2020 que incluso, los diputados de Morena en Ecatepec, Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz, ya le hicieron un llamado público al alcalde Fernando Vilchis Contreras, para que reestructure a la fuerza pública local y evite sus abusos que terminan en crímenes.

El alcalde Fernando Vilchis y su gobierno han puesto bajo disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a 10 uniformados por participar en presuntos actos ilícitos y se iniciaron 100 procedimientos de investigación en la comisión de honor y justicia de la corporación por incurrir en diversas anomalías.

EL HIJO DEL CARNICERO

La tarde del 24 de julio, Israel Martínez Ortega, de 32 años de edad, recibió dos balazos por parte del policía municipal, Carlos, en una supuesta defensa propia, ya que de acuerdo a la versión del ayuntamiento de Ecatepec, Israel había arrebatado el arma de cargo al compañero de Carlos, el policía José Miguel, quien recibió un balazo en una pierna.

La trifulca entre un par de policías del cuadrante 40 y el carnicero Javier Martínez Guerrero, de 64 años de edad, afuera del mercado Río de Luz, se originó cuando el comerciante derribó una barda del inmueble para poner una cortina metálica, para dar mejor atención a su clientela.

Don Javier, era ayudado por su hermano Sergio, de 74 años de edad y a pesar de que ambos señores eran de la tercera edad, los policías sometieron a golpes al carnicero para llevárselo en calidad de detenido.

Su hijo Israel que se encontraba en la carnicería, corrió a auxiliar a su padre que estaba siendo golpeado y de acuerdo a las versiones de testigos, uno de los uniformados sacó su arma, tiro varios balazos al aire y después le disparo al hijo del carnicero.

Israel cayó al suelo en donde murió y tiró su teléfono celular donde supuestamente grababa la agresión del policía.

Ese teléfono celular, de acuerdo al primo de Israel, Rodolfo Martínez Ibarra, fue levantado por un policía municipal que llegó en apoyo a los dos primeros uniformados involucrados en este hecho.

Pero el ayuntamiento de Ecatepec hasta hoy sostiene la versión de que Israel despojó de su arma al policía José Miguel y le disparó, hiriéndolo en la pierna.

La familia de Israel y el ayuntamiento de Ecatepec esperan que la FGJEM de a conocer el examen de Harrison para comprobar si efectivamente el hijo del carnicero accionó alguna arma.

Rodolfo Martínez Ibarra que a nombre de la familia de Israel Martínez Ortega, aseguró que su primo es inocente de que lo acusen de haber despojado de su pistola al policía, ya que "nunca manejo una arma".

Ellos solo piden justicia y que se limpie el nombre de Israel cuyo cuerpo fue sepultado ayer domingo.

MUERTO A GOLPES EN LAS AMÉRICAS

La noche del 17 de enero, un vecino falleció en el interior de la oficialía conciliadora de las Américas, donde fue presentado con evidentes huellas de golpes causados por policías que lo detuvieron al llegar a defender a su hija Camila Antonia.

El hombre de 38 años de edad sufría asma, pero aunque su familia así lo dio a conocer al oficial conciliador, solo condicionó a que lo dejarían en libertad si pagaba su multa.

Cuando la familia reunía el dinero para la multa, el vecino falleció al interior de la oficina.

"Él era asmático, entro y hablo con el Juez Calificador y me dice que son mil 250 pesos y que me espere, que volvía a llamar; y me llama después de 15 minutos cuando él ya tenía 5 minutos sin signos vitales. ¡Me lo mataron!”, dijo en su momento un familiar.

Su hermana expresó: “Yo estuve ahí, es mi hermano, estábamos aquí al lado, lo detuvieron porque agarraron a su hija porque es menor de edad, obviamente, él como padre, quiso bajar a la menor de edad de la patrulla, lo golpearon; llegué yo a pedir informes y les dije que se sentía mal, se lo dije porque yo entré a los separos”.

COMO INICIO TODO

El 21 de enero, familiares de Humberto Josué aseguraron que policías de Ecatepec son los culpables de su muerte por haberlo golpeado fuertemente, luego de que quiso recuperar a su hija, menor de edad, quien había sido detenida al salir de una fiesta, en el fraccionamiento Las Américas.

Los hechos ocurrieron el viernes 17 de enero cuando Camila Antonia, una chica de 14 años, participaba en una fiesta estudiantil de la secundaria Libertadores, en el fraccionamiento Las Américas.

Había varios jóvenes escandalizado en la calle y los vecinos llamaron a la policía.

Todo esto ocurría en el Circuito 15 de la avenida Simón Bolívar, hasta donde llegaron patrullas de la municipalidad, para imponer el orden.

La policía había detenido a Camila Antonia presuntamente ebria y tenía que ser llevada a la Oficialía Conciliadora donde tenían que acudir sus padres.

Sin embargo, su padre Humberto Josúe, llegó agitado y le exigió a la policía municipal que la pusieran en libertad.

Los policías se opusieron y trataron con brusquedad al señor Humberto Josúe, pero de los empujones y reclamos, pasaron a los golpes.

El papá de Camila Antonia fue prácticamente arrastrado a una patrulla y aún golpeado fue llevado a la Oficialía Conciliadora de Las Américas, por supuestamente alterar el orden.

La FGJEM acreditó como responsables de este crimen a los policías Fernando y Miguel Ángel, quienes fueron vinculados a proceso.

CONDUCTOR DE CAMIONETA ASESINADO EN LA AVENIDA CENTRAL

El policía municipal de Ecatepec, Luis Omar “N” fue detenido en días pasados por su probable participación en el homicidio de un conductor ocurrido el pasado 11 de abril en avenida Central, a la altura de la colonia Valle de Aragón Tercera Sección.

De acuerdo a los hechos, el conductor de una camioneta circulaba sobre la avenida Central y fue seguida por una patrulla municipal cuyos números fueron grabados por una cámara de vigilancia.

Según la investigación de la FGJEM, la madrugada del 11 de abril una patrulla cerró el paso a los dos ocupantes de una camioneta de 3.5 toneladas que circulaba por avenida Central, a la altura de Valle de Aragón Tercera Sección, de la que descendió un policía con cubrebocas y presuntamente disparó contra el conductor del vehículo de carga, quien falleció posteriormente.

Desde el mismo 11 de abril se sabía que un policía municipal de Ecatepec participó en la muerte del chófer de una camioneta, pero las investigaciones tardaron hasta que en julio se dio la detención del presunto policía sospechoso.

SOLO SU FAMILIA LO DEFIENDE

Aunque familiares del policía Luis Omar Mejía López, de 28 años de edad, protestaron frente al penal “Sergio García Ramírez” el pasado 9 de julio, para exigir que el uniformado no se "chivo expiatorio" de los verdaderos culpables del crimen.

"A él lo acusan de un delito que él no cometió y que él arribó al lugar después de lo sucedido" manifestó Fidela López Bernal, madre del policía, a la vez pidió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos para que conozcan su caso y se investigue a fondo.

APEDREAN A PATRULLAS POR MUERTE DE JOVEN ACUSADO DE SER ASALTANTE

El 28 de marzo, vecinos de la colonia Margarito F. Ayala, vandalizaron patrullas y apedrearon a uniformados por el asesinato de un joven que presuntamente participó con otros en el asalto a un camión repartidor de refrescos.

De acuerdo al ayuntamiento de Ecatepec, los policías tuvieron que abatir a un presunto delincuente que participaba en un asalto.

Pero los habitantes salieron para protestar por la muerte del joven que era vecino del lugar.

Entre los vecinos que destruyeron una patrulla, estaban los familiares del joven que por las protestas en ese momento no fue identificado.

Todo inició cuando los policías realizaban su rondín por la colonia, recibieron la denuncia del asalto y de inmediato intervinieron.

Al perseguir a los sospechosos por la calle Victoriano Fragoso, fueron agredidos con disparos de arma de fuego y con piedras por los sujetos, a los que se sumaron otras tres personas; uno de los agresores, de 19 años de edad, fue herido y murió en el lugar.

Un policía en esa ocasión recibió una pedrada en la cabeza y quedó lesionado. A otro policía lo sometieron y le quitaron el arma; que más tarde fue encontrada bajo una caja en un terreno baldío de la colonia.

Por las agresiones a los policías y la quema de una patrulla municipal no hubo detenidos, pero tampoco quedó claro si realmente el joven abatido era delincuente.

GOBIERNO RECIBIÓ POLICÍAS MAL PREPARADOS Y ABUSIVOS

El alcalde Fernando Vilchis Contreras aceptó que su gobierno recibió a una policía mal preparada, mal equipada y que venía arrastrando muchos vicios de gobiernos anteriores que les permitían cometer todo tipo de abusos en contra de los ciudadanos del municipio.

Y aunque los legisladores de Morena en Ecatepec, Azucena Cisneros y Faustino de la Cruz pidieron al alcalde reestructurar su policía para que se eviten crímenes como el que ocurrió con Israel, el hijo del carnicero del mercado Río de Luz, el presidente municipal ya había iniciado una proyecto de mejorar a la policía.

Primero informó, que inició con un proceso de depuración de la corporación mediante la contratación de elementos con un nuevo perfil; jóvenes, con mejor preparación académica, sin antecedentes de otras corporaciones y vocación de servicio social.

Para esto se lanzó una convocatoria permanente para el reclutamiento de los nuevos agentes que dio como resultado el ingreso a la corporación de 314 cadetes capacitados en la Academia de Policía durante 2019 y actualmente se encuentran en capacitación una cantidad similar.

Se espera que al finalizar 2020 se logre la meta de contar con mil elementos de nuevo ingreso.

El alcalde explicó que el proceso de reestructuración de la policía no puede decretarse de la noche a la mañana, ya que por ley todos los nuevos elementos deben cumplir un proceso de capacitación y adiestramiento por parte de las instituciones acreditadas, el cual tiene una duración de casi un año a partir de que se emite la convocatoria correspondiente.

Añadió que en Ecatepec está en marcha este proceso de depuración a mediano plazo, que incluye la renovación de más de la mitad de la corporación conformada por 2 mil 400 elementos en activo.

(Sharira Abundez)