"Sembramos 16 mil flores de cempasúchil y solo hemos vendido 100"

#Metrópoli | Angélica se pregunta qué harán con la planta, si no se vende. Su preocupación es no poder desplazar el producto pueden perder su inversión y tiempo; sus clientes a su vez temen no venderlo, por el cierre de panteones. *ephttps://t.co/lqrWKIKk3E pic.twitter.com/urQOXreh34