Seis personas con síntomas de covid han muerto en sus casas en CDMX

En la Ciudad de México han muerto seis personas dentro de sus domicilios que presentaban síntomas por covid 19, de acuerdo con las declaraciones de la jefa de Gobierno.

La mandataria explicó que los hoy difuntos no recibieron atención médica en un hospital porque cuando los familiares solicitaron apoyo a través del 911 en ocasiones la persona había fallecido o en el tiempo que tarda en llegar una ambulancia para brindar auxilio, el paciente muere, sin que los paramédicos puedan brindar apoyo. Aclaró que "siempre se le informa a las personas que lo pueden trasladar ( a la persona enferma) por sus propios medios al hospital a donde se plantee".

En los casos de que la llamada de emergencia es para reportar la muerte de un individuo "por normatividad tiene que trasladarse en servicios funerarios" explico la gobernante al referirse a los casos de los capitalinos que estaban en cuarentena con síntomas en su casa.

Asímismo, Claudia Sheinbaum, reconoció que muchas de las personas que han muerto con síntomas similares a los del coronavirus "no tiene pruebas, entonces no podemos asegurar que en efecto fue por covid-19. A algunos de ellos se les hacen pruebas, algunos no, pero estimamos que lo podemos decir sobre sospecha de que es posible que haya tenido covid-19".

Debido a que las personas con síntomas han muerto en sus domicilios, Sheinbaum comentó que la información que le "han dicho los expertos es que una persona puede sentirse bien y después empeorar en algunas horas, entonces por eso está habilitado todo el tiempo el 911 y Locatel".

