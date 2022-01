Seguirá investigación contra exfuncionario de Mancera: Fiscalía capitalina

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina afirmó que continuará la indagatoria contra el exsecretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, por presuntos actos de corrupción, pese a que un juez de control anuló la orden de aprehensión en su contra.

Puntualizó que el fallo "solamente deja sin efecto el mandamiento judicial, por lo que hace al mecanismo para presentar al imputado ante un juez de control".

Indicó que la resolución no señala que no exista delito que perseguir, ni lo declara inocente, además de que no impide que el agente del Ministerio Público continúe sus labores de investigación.

La FGJ pretende encarcelar a Collins, quien fue titular de la SSP y del Instituto de Vivienda (Invi) en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Lo acusa del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

La institución expresó su "absoluto respeto" a la decisión de un juez de dejar sin efecto la orden de arresto contra Collins, pero señaló que la indagatoria sigue abierta.

"Al respecto, esta institución ha integrado una investigación profesional y robusta que ha permitido realizar diversas diligencias, como la realizada en octubre de 2020, con la Fiscalía General del Estado de Morelos, en un inmueble ubicado en el Poblado de Tequesquitengo, municipio de Jojutla, donde se aseguraron 41 autos clásicos, algunos valuados en varios millones de pesos además de otros vehículos, así como obras de arte", indicó.

















