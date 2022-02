Sedena ofrece 400 tipos diferentes de armas, entre ellas como la que detonó niño en CDMX

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene a la venta 400 armas de fuego que los ciudadanos pueden comprar para legítima protección en sus domicilios.

Según un informe de la dependencia consultado por La Silla Rota, están disponibles pistolas y revólveres, cuyos precios van de los siete mil a los 25 mil pesos.

Los ciudadanos que deseen tener alguna de estas armas, exclusivamente para posesión en los hogares que registren ante autoridades militares, no deben realizar trámites complicados, pero tienen que cumplir todos los requisitos de la Sedena.

El cirujano dentista Eleuterio Sadot cubrió estos trámites para obtener una pistola tipo Glock, lo que decidió hacer luego de sufrir un violento asalto en su consultorio de la alcaldía Iztapalapa.

Sin embargo, incumplió con el adecuado resguardo del arma, lo que ya no es responsabilidad de la Defensa Nacional.

Pistola tipo Glock (Foto: Cuartoscuro)

La omisión propició que su hijo Uzziel Isaac, de 12 años de edad, ingresara la pistola en la escuela secundaria número 79 de la SEP "República de Chile", alcaldía Iztapalapa.

El menor detonó el arma y se lesionó la mano, además de que una esquirla hirió en el tobillo a una de sus compañeras de clase.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) abrió una carpeta de investigación y solicitó a la Sedena confirmación de que la Glock está en regla y que fue comprada a la dependencia.

Autoridades capitalinas dijeron que evidentemente se trata de un caso en el que por descuido o negligencia, un civil permitió el mal uso de una de las armas que legítimamente están en el inventario de la institución.

VENTA DE ARMAMENTO

De acuerdo con la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Defensa Nacional, al 18 de febrero de 2022 habían en existencia 400 pistolas y revólveres de diversas marcas, modelos y precios, que pueden comprar civiles sólo para posesión, no portación.

La pistola más barata es 0.22 L.R Chiappa M9-22; está el revólver 0.38 SPL Taurus modelo 85S Pavon, de 8 mil 135 pesos.

También están a la venta las pistolas calibre 40 Glock modelo .27 semiautomática de 9 mil 120 pesos, así como la calibre 40 S&W Glock .23 de 9 mil 424.

Hay revólveres como el .38 SPL Chiappa Rhino 60DS que tiene un costo de 25 mil 588 pesos o el 0.38 SPL Colt Cobra 2 de 21 mil 737 pesos.

La Dirección General de Industria Militar ofrece 508 rifles y escopetas, exclusivamente para actividades cinegéticas (caza) y de tiro deportivo.

Está el rifle Chiappa 0.22 Little Badger 18.5 que cuesta 5 mil 117 pesos, sin embargo también está a la venta la escopeta 12 Browning 725 Sporting 28 de 72 mil 357 pesos.

SEDENA PUEDE REVOCAR PERMISO DE POSESIÓN

César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en derecho militar, así como en seguridad nacional por el ITAM, advierte que la Sedena puede revocar el registro de un ciudadano que cuente con registro o permiso para poseer un arma de fuego, si no la resguarda de manera responsable.

Se refirió al caso de la secundaria "República de Chile" del que considera que la FGJ incluso puede fincar responsabilidad penal al dentista Eleuterio Sadot, ya que su omisión o negligencia permitió que su hijo llevara y disparara una Glock, lo que provocó lesiones al alumno y a una de sus compañeras de escuela.

"La Sedena le otorgó autorización para poseer un arma en su domicilio particular porque evidentemente cumplió los requisitos, pero aquí hubo un descuido con el menor, hay delitos de acción y de omisión, aquí podemos ver de omisión, lo que no le excluye de que la autoridad militar pueda revocar de forma inmediata el permiso y retener la pistola o revólver".

Gutiérrez Priego comenta que el menor de edad es inimputable aun si el incidente hubiera sido más grave, pero no sucede lo mismo con el papá.

El experto refiere que si bien los trámites para poseer un arma no son tan complicados ante la Sedena como mucha gente puede pensar, tener una arma conlleva gran responsabilidad no sólo en el uso, sino en el resguardo.

Los requisitos para adquirir o registrar una pistola o revólver para legítima defensa en domicilio particular están disponibles públicamente en la página de la Sedena, entre los cuales están carta de no antecedentes penales. certificado médico-psicológico (buena salud mental), así como no consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos.

15 MILLONES DE MEXICANOS ARMADOS EN CASA: SSPC

Según la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, en 2021 al menos 15 millones de mexicanos cuentan con un arma de fuego en su casa, la mayoría de manera ilegal, lo que colocó a México en el sexto lugar mundial con mayor número de civiles armados.

Así lo reveló ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el 30 de marzo del año pasado durante la develación de la escultura del concurso "Sí al desarme, sí a la paz".

Consultados al respecto, funcionarios de la SSPC dijeron a La Silla Rota que las cifras no han variado a la fecha.

Rodríguez dio a conocer esa cifra con base en un análisis del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo con sede en Ginebra, Suiza.

"Estas cifras identifican a México como un país, el sexto a nivel mundial con mayor número de civiles armados, sólo por debajo de Estados Unidos, China, Pakistán, Rusia y Brasil", expuso entonces.





(SAB)