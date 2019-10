Secuestradores de Norberto, con informantes en PGJCDMX, revelan chats

Los plagiarios del estudiante Norberto Ronquillo tenían supuestos familiares y contactos en la Procuraduría capitalina, entre ellos un agente del Ministerio Público, según los mensajes de WhatsApp que intercambiaron, antes y después del secuestro, José Manuel Puebla León "El Ovni" y un presunto cómplice aún no identificado.

Norberto fue raptado la noche del 4 de junio tras salir de su universidad en la alcaldía Tlalpan y cinco días más tarde apareció sin vida en un predio boscoso y solitario de Xochimilco, pese a que se pagó por su liberación.

"A mi papá y a mi abuelo les están dando el caso para la investigación, mañana te cuento todo, tenemos ventaja porque puedo ver el expediente y todo", le escribió un individuo al que "El Ovni" tenía registrado en su teléfono como Mono Pica Uva, el 23 de junio, es decir 19 días después del secuestro.

Las conversaciones forman parte del expediente del caso y se presentaron durante las audiencias como evidencia contra "El Ovni" y Elvia Ortega Arenas "La Bruja", quien presuntamente prestó su casa para mantener cautivo a Norberto.

El 29 de junio, a las 4:07 horas, Mono Pica Uva volvió a escribir a "El Ovni":

-Ya hablé con Lozano, al tiro.

-¿Sí tengo pedo en la carpeta?"-preguntó "El Ovni".

-O sea, como tal no, pero que hay video del dinero. ¿Estabas de negro ese día del dinero?

-Playera azul celeste y pantalón azul oscuro.

-Tipo negro ¿no?

-Sí, más o menos.

-Mañana te cuento si vas a aventarte esa vuelta pero de blanco y sin cosas en la mano.

Mono Pica Uva se refiere, de acuerdo con las indagatorias, a los videos del 5 de junio, cuando Norberto estaba en cautiverio y su familia dejó el dinero del rescate afuera de un autolavado en Calzada de las Bombas.

Se ignora si Lozano, uno de los supuestos contactos de Mono Pica Uva dentro de la Procuraduría, ya fue identificado, lo mismo que "el papá" y "abuelo" del sospechoso a los cuales aparentemente se les asignó la investigación del secuestro.

El 12 de junio, a las 23:15 horas, "El Ovni" le manifestó a Mono Pica Uva su preocupación por los operativos de Policía de Investigación en Coyoacán.

-Me dijo mi hermano que por Santa Ana y hace rato Eli me dijo que por Eje 3, pero no me dijo a qué altura. Ha de ser por el pedo de las Bombas ¿no?

-Sí, we, es eso. Deja le hablo a mi cuate del MP- contestó Mono Pica Uva.

-Ya estás, amigo, voy a intentar dormir, ya ando checando lo del cuartito para moverme- le informó "El Ovni".

Tras unos minutos, Mono Pica Uva le comentó a "El Ovni" lo que le informó su supuesto contacto en la Fuerza Antisecuestros.

-Me comentaron lo siguiente. Que donde lo dejaron (el dinero) van a pedir cámaras, de vehículos que pasaron y luego más a mezclar de vehículos donde quedaron de ver al chavo. Hay que ponernos vivos con eso, amigo.

-¿El dinero?

-Sí. Me dijo mi amigo ahorita, pero que no hay cámaras por aquí funcionando, hay ventaja.

-Verga, sí me tengo que mover este fin por cualquier pedo.

-Si puedes antes mejor.

-Sí, necesito mi INE (falsa), me la dan el viernes.

-Verga, una falsa. Marina y Policía de Investigación en Vista Hermosa y Santo Tomás- escribió Mono Pica Uva-.

-No mames-, respondió "El Ovni".

Poco más de un mes después de estos chats, es decir, el 17 de julio pasado, José Manuel Puebla León "El Ovni" fue arrestado por agentes de la Procuraduría en Coapa, frente a la casa de sus padres, luego de que éstos cooperaran para engañarlo y así acudiera al domicilio.

"El Ovni", con base en la carpeta FAS/E/UI-2C/D/01045/06-2019, fue contratado por la exnovia de Norberto, Yuri, con el fin de que lo secuestraran y obtener un millón de pesos, pues supuestamente el estudiante le debía 700 mil a la mujer aún prófuga.

Él mismo acudió a recoger los 500 mil que pagó la familia de Norberto y mantenía contacto con Elvia Ortega Arenas "La Bruja", que prestó su casa para mantener cautiva a la víctima; su cuidador y asesino se presume fue Fernando Becerra Olvera "El Lagarto", quien como dio a conocer La Silla Rota había sido detenido el 20 de junio, y fue liberado y recapturado el 11 de julio.

Así se planeó el secuestro

El 16 de mayo, es decir, 19 días antes del secuestro de Norberto Ronquillo, uno de sus presuntos secuestradores, José Manuel Puebla León "El Ovni" le confirmó a un cómplice no identificado que ya estaba todo dispuesto para consumar el rapto.

A las 15:03 horas de ese día, "El Ovni" escribió: -hay tiro, deben 700, pedimos un millón.

-¿Qué pasó? ¿Cómo? A ver, cuéntame- le contestaron.

-Hay que secues... Nos lo ponen y todo.

-¿Dónde guardarlo y todo?

En este punto, "El Ovni" envía un audio a su interlocutor donde le explica dónde y cómo sería plagiado el estudiante.

-Ok, va. Si no, en la noche te veo y vamos a cenar y Ku platicando (sic.)

"El Ovni" también tuvo comunicaciones con "La Bruja", en donde hablan de inyectarle Ketamina a Norberto, y así mantenerlo sedado durante su cautiverio.

-El miércoles es el último día del examen del chavo, tenemos hasta el miércoles (5 de junio)- escribió "El Ovni" el 30 de mayo.

"La Bruja" cuidaba mucho lo que escribía, pero el 3 de junio saludó a "El Ovni" y le envió un audio donde le pedía que fueran a su casa él y el resto de los secuestradores para hacer un ritual de santería.

-Ya vamos"- dijo "El Ovni".

El 5 de junio, ya consumado el secuestro y cuando se negociaba el rescate, "La Bruja" le escribió a "El Ovni", a las 23:07 horas, señalándole su preocupación por las evidencias que pudieron haber dejado.

-Me preocupan las huellas- escribió "La Bruja".

-¿Qué le sale en las cartas (del Tarot)?-

-Peligro lleno de judíos, el Fer (Fernando Becerra Olvera ´El Lagarto´) está bien sacado de pedo. Primero Dios a ver si vienen. ¿Ya hablaste con el Gordo?

-No quise hablar con él- contestó "El Ovni".

-Márcale para tranquilizarlo.

