Secretario de Gobierno de CDMX se recontagia de covid; está hospitalizado

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, informó que dio positivo a covid-19 nuevamente.

"He respondido bien al tratamiento y me encuentro hospitalizado para prevenir cualquier complicación", publicó en su cuenta de Twitter.

Quiero informarles que volví a dar positivo a la prueba para detectar Covid-19. He respondido bien al tratamiento y me encuentro hospitalizado para prevenir cualquier complicación. El subsecretario, Efraín Morales, está al pendiente de las actividades de la @SeGobCDMX. — Suárez del Real (@SuarezdelReal1) January 28, 2021

De esta forma, Suárez del Real es el primer funcionario capitalino que informa que se contagia por segunda vez de covid-19

El anuncio del titular de la Secretaría de Gobierno se da dos días después de que Avelino Méndez, subsecretario del Gobierno capitalino falleciera a causa de la covid-19.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, 2 mil 650 de sus funcionarios se han contagiado de coronavirus y 605 fallecieron.

EL PRIMER CONTAGIO

En agosto de 2020, Suárez del Real explicó en entrevista con La Silla Rota, que su primer contagio pudo ser en casa en algún momento de descuido recibiendo el periódico o algún pedido sin usar cubrebocas.

"He resultado asintomático, no he tenido fiebre, ni necesidad de oxigenación. Estoy dentro de los parámetros mínimos y máximos a mi edad. No he tenido ninguna molestia, pero será hasta el próximo viernes 21 cuando me haga otra prueba para determinar que ya no tengo coronavirus", dijo en aquel momento.

