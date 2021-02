Se va Mancera sin aspirantes al Sistema Local Anticorrupción

Los afanes de diversos personajes políticos por tener una candidatura y, muy seguramente, las negociaciones entre las fuerzas políticas, han detenido los procesos para que la Ciudad de México cuente con los servidores públicos que tendrán bajo su responsabilidad el Sistema Local Anticorrupción.

En la Ciudad de México están pendientes de ser elegidos el fiscal anticorrupción, los 20 magistrados que formarán la sala respectiva en el Tribunal de Justicia Administrativa, el secretario técnico del Sistema, los comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia, los miembros del Comité de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y los integrantes de este último.

Y, a decir del presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa, Ernesto Sánchez, los procesos no se han completado, entre otras cosas, porque el jefe de Gobierno no ha enviado sus ternas para fiscal y sus propuestas para magistrados, y porque legisladores compañeros suyos no han asistido a la Asamblea porque están buscando candidaturas en sus partidos. No quiso dar nombres.

Es la intención del legislador panista que la Asamblea apruebe el paquete completo relativo al Sistema Anticorrupción y asegura que mientras tanto se sigue elaborando el dictamen relativo a los 75 aspirantes a comisionados del InfoDf que se registraron, y revisa los perfiles de quienes aspiran a formar parte del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana.

Ernesto Sánchez informó que el proceso para elegir a los comisionados del InfoDf ha sido impugnado mediante tres amparos, dos de los cuales ya han sido desechados por el poder judicial: en uno se objetaba el procedimiento y en el segundo una candidata que no se presentó a la entrevista se inconformó sin especificar el motivo.

En el tercero, interpuesto por la organización Artículo 19, se argumenta que se han cometido diversas irregularidades en todo el proceso, con lo cual se viola el derecho a la seguridad jurídica de quienes están participando en el proceso como candidatos y de todos los entes interesados en la transparencia que han acompañado los procesos de selección.

De igual manera se atenta contra el derecho de los ciudadanos a contar con autoridades que garanticen su acceso a la información pública y a la protección de datos personales, indica el documento.

La Comisión de Transparencia de la ALDF emitió la convocatoria para la renovación del InfoDf el 22 de diciembre pasado señalando sólo cuatro horas para que los aspirantes se pudieran registrar. Cuando ello provocó la indignación de las organizaciones sociales interesadas en el tema de la transparencia se modificó y se puso como plazo límite el 12 de enero.

Una irregularidad más fue que se admitió un registro fuera de tiempo para dar oportunidad a un personaje cercano al diputado Mauricio Toledo.

Se realizaron las entrevistas a los 67 candidatos registrados y días después la Comisión de Gobierno de la ALDF ordenó a la Comisión de Transparencia que reabriera el registro con el argumento de que no habían presentado solicitud un número suficiente de mujeres para garantizar la equidad de género. En el registro original había 19 mujeres.

A todo lo anterior se suma que la Ley de Transparencia local no fue actualizada para ir en concordancia con la Constitución de la Ciudad de México, la cual establece que el Pleno del InfoDf debe estar compuesto por cinco integrantes. La convocatoria busca nombrar siete.

El diputado Sánchez informó que la Asamblea todavía no ha recibido notificación alguna por parte del poder judicial respecto de este último amparo. Aseguró que hay suficiente tiempo dado que los comisionados deben estar nombrados el 31 de marzo.

Al preguntarle si la negociación entre las diversas fuerzas políticas está retrasando la designación, primero dijo que sí pero después corrigió al señalar que más bien se están evaluando los distintos perfiles.

El presidente de la Comisión de Transparencia apuntó que como se trata de un sistema, es preciso que los nombramientos se den a conocer de manera conjunta y como un todo armónico.