Se suman 6 mil simpatizantes a la candidatura de Romina Contreras en Huixquilucan

HUIXQUILUCAN.- Más de seis mil militantes y simpatizantes de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, se sumaron este miércoles a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Huixquilucan, que encabeza Romina Contreras Carrasco.

Liderados por Gamaliel Valdés, precandidato del PT a la presidencia municipal de Huixquilucan, los hasta hoy militantes de oposición consideraron que el proyecto que ha presentado la candidata panista, Romina Contreras, está respaldado con los resultados que los gobiernos panistas han tenido en Huixquilucan en los últimos seis años, lo que la convierte en la mejor opción para este municipio.

"A Romina Contreras la respalda la experiencia de una buena administración, los proyectos que se han hecho, así como los gobiernos que vienen en puerta y su credibilidad y preparación. Han habido buenos resultados en las tres zonas que componen Huixquilucan y por eso hoy nos sumamos, para que estos proyectos se multipliquen en bienestar de los huixquiluquenses", afirmó.

Durante la reunión que la candidata panista tuvo con vecinos de la comunidad San Juan Yautepec, Gamaliel Valdés señaló que tomaron esta decisión porque la candidatura de Romina Contreras es la única que representa un proyecto serio, de experiencia y que apuesta por el bien y la protección de la gente, y que se palpa con la ciudadanía y en las encuestas, donde aseguró que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, apenas tiene once puntos y va en descenso.

Al respecto, Romina Contreras agradeció la adhesión de Gamaliel Valdés y sus simpatizantes de las tres zonas del municipio a este proyecto político, en el que dijo que hay apertura para todas las personas que quieran sumarse a un gobierno, a partir del 01 de enero de 2022, que será de resultados y tiene el objetivo de seguir avanzando por el bienestar de los huixquiluquenses.

Durante este miércoles, Romina Contreras realizó un toque de puertas por esta comunidad, acompañada de la secretaria nacional de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Margarita Martínez Fisher; y del delegado del partido en el Estado de México, Agustín Rodríguez Torres; donde aseguró que los gobiernos panistas de Huixquilucan seguirán brindando resultados en materia de seguridad, salud y educación, entre otros ámbitos, con el fin de que siga siendo la administración mejor evaluada de la entidad y un referente a nivel nacional.

"Esto no se va a detener, porque no vamos a dar ni un paso atrás y vamos a defender a nuestro municipio, votando este 06 de junio. No queremos que se vaya a perder todo lo que se ha logrado. Somos personas profesionales y por eso tenemos que salir a votar", comentó.

Ayer, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia de Huixquilucan, Enrique Garay, reconoció, en conferencia de prensa, que el gobierno municipal que encabeza Enrique Vargas del Villar, -ahora alcalde con licencia-, ha incrementado la plusvalía, derivado de las importantes inversiones que han llegado al municipio.

(SAB)