Se suma Coyoacán a la erradicación de la violencia contra las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Alcaldía Coyoacán se sumó a las voces de las mujeres que exigen un alto a la violencia y a la demanda de políticas públicas para su erradicación.

La directora general de Igualdad de Género y No Discriminación de la alcaldía, Desirée Navarro López, encabezó el evento conmemorativo que tuvo como objetivo visibilizar las formas de violencia que aún siguen padeciendo las mujeres.

Hemos decidido que jamás tendrán el privilegio de nuestro silencio, me da gusto ver que hay aliados en nuestras filas como el alcalde Giovani Gutiérrez, quien se suma a nuestra lucha y la apropia como suya.

"Se nos prometió vivir libres y seguras, sin embargo, hoy se ha convertido en una narrativa vacía que es ocupada para justificar omisiones y arbitrariedad. Me gustaría tener otros datos porque cada día se cometen 11 feminicidios, lo que significa que estamos en una ruleta rusa y no sabemos si vamos a llegar a casa", expresó Navarro López.

La directora afirmó que siete de cada 10 mujeres en el país enfrentan algún tipo de violencia. "Que hoy no sea otro 25 de noviembre en donde más de 45 millones de mujeres en México hemos sido víctimas. Hoy todas le recordamos a la autoridad que somos más que un número y no solo los 25 de cada mes, sino todos los días nos unimos para que en un grito al unísono reclamemos la eliminación de la violencia en contra de nosotras, en todas sus formas", dijo.

En el jardín Hidalgo, la Directora General de Igualdad de Género y No Discriminación, sentenció que vamos por un México igualitario y por un Coyoacán libre de violencia "seguiremos en esta lucha. Coyoacán está contigo".

Durante el acto conmemorativo se expuso una galería fotográfica honrando a las mujeres que han pugnado por combatir la violencia contra las integrantes de su género; también se interpretó el himno feminista, se encendieron velas como acto simbólico de la fuerza de las mujeres mexicanas y finalmente las participantes plasmaron sus manos en un mural.

El evento contó con la participación de Aurora Monserrat Cruz, directora general de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional; Diva Hadamira Gastélum Bajo, exsenadora y expresidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas; Adriana Dávila, ex senadora y ex diputada federal; Mary Telma Guajardo, ex diputada federal; Flor Rodríguez, directora ejecutiva de Repara Lumea A.C.; María Cristina González Ruiz, coordinadora de la delegación Coyoacán de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.





